https://sarabic.ae/20241228/برصاص-مجهولين-مقتل-8-أشخاص-بينهم-محامي-في-مدينة-حمص-وسط-سوريا-1096270208.html

برصاص مجهولين... مقتل 8 أشخاص بينهم محامي في مدينة حمص وسط سوريا

برصاص مجهولين... مقتل 8 أشخاص بينهم محامي في مدينة حمص وسط سوريا

سبوتنيك عربي

عادت حوادث الخطف والقتل لتسجل أرقاما قياسية في محافظة حمص وسط سوريا مجددا خلال الساعات القليلة الماضية. 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T09:01+0000

2024-12-28T09:01+0000

2024-12-28T09:01+0000

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أفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" في سوريا، أنه عثر على 6 أشخاص بينهم محام مقتولين في حي السبيل داخل مدينة حمص برصاص مسلحين مجهولين.وأضافت المصادر، أنه عثر على شخصين مقتولين آخرين في إحدى المزارع في محيط مدينة حمص بعد تعرضهم لإطلاق نار مباشر في الرأس والصدر، حيث تم التعرف عليهما من قبل ذويهم.في السياق، ناشد أهالي مدينة حمص بضرورة وقف تلك الحوادث الأمنية التي تسجل يوميا والكشف عن مصير عشرات الشبان الذين خطفوا في مدينتهم وريفها خلال الأسبوعين الماضيين.فنان مصري شهير يعلق على إمكانية تجسيده لشخصية أحمد الشرع... فيديو

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