https://sarabic.ae/20241228/برصاص-مجهولين-مقتل-8-أشخاص-بينهم-محامي-في-مدينة-حمص-وسط-سوريا-1096270208.html
برصاص مجهولين... مقتل 8 أشخاص بينهم محامي في مدينة حمص وسط سوريا
برصاص مجهولين... مقتل 8 أشخاص بينهم محامي في مدينة حمص وسط سوريا
سبوتنيك عربي
عادت حوادث الخطف والقتل لتسجل أرقاما قياسية في محافظة حمص وسط سوريا مجددا خلال الساعات القليلة الماضية. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T09:01+0000
2024-12-28T09:01+0000
2024-12-28T09:01+0000
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أفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" في سوريا، أنه عثر على 6 أشخاص بينهم محام مقتولين في حي السبيل داخل مدينة حمص برصاص مسلحين مجهولين.وأضافت المصادر، أنه عثر على شخصين مقتولين آخرين في إحدى المزارع في محيط مدينة حمص بعد تعرضهم لإطلاق نار مباشر في الرأس والصدر، حيث تم التعرف عليهما من قبل ذويهم.في السياق، ناشد أهالي مدينة حمص بضرورة وقف تلك الحوادث الأمنية التي تسجل يوميا والكشف عن مصير عشرات الشبان الذين خطفوا في مدينتهم وريفها خلال الأسبوعين الماضيين.فنان مصري شهير يعلق على إمكانية تجسيده لشخصية أحمد الشرع... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حمص
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حمص
برصاص مجهولين... مقتل 8 أشخاص بينهم محامي في مدينة حمص وسط سوريا
حصري
عادت حوادث الخطف والقتل لتسجل أرقاما قياسية في محافظة حمص وسط سوريا مجددا خلال الساعات القليلة الماضية.
أفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" في سوريا، أنه عثر على 6 أشخاص بينهم محام مقتولين في حي السبيل داخل مدينة حمص برصاص مسلحين مجهولين.
وبحسب أهالي المنطقة، ذكرت المصادر أنه طلب من المحامي بداية مغادرة منزله في الحي من قبل أشخاص مجهولين، ليبدأ الأخير بنقل أمتعة منزله، وأثناء ذلك، شوهد مسلحون ملثمون على دراجات نارية، قاموا بإطلاق النار على المحامي ومن معه من شبان ما أدى إلى مقتلهم على الفور.
وأضافت المصادر، أنه عثر على شخصين مقتولين آخرين في إحدى المزارع في محيط مدينة حمص بعد تعرضهم لإطلاق نار مباشر في الرأس والصدر، حيث تم التعرف عليهما من قبل ذويهم.
وتابعت المصادر، أن الساعات القليلة الماضية شهدت دخول أرتال عسكرية كبيرة تابعة "لإدارة العمليات العسكرية"، والتي أعلنت عن البدء بحملة أمنية في مدينة حمص بحثا عن مطلوبين لها رفضوا تسليم أسلحتهم.
في السياق، ناشد أهالي مدينة حمص بضرورة وقف تلك الحوادث الأمنية التي تسجل يوميا والكشف عن مصير عشرات الشبان الذين خطفوا في مدينتهم وريفها خلال الأسبوعين الماضيين.