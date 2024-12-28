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الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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برصاص مجهولين... مقتل 8 أشخاص بينهم محامي في مدينة حمص وسط سوريا
برصاص مجهولين... مقتل 8 أشخاص بينهم محامي في مدينة حمص وسط سوريا
سبوتنيك عربي
عادت حوادث الخطف والقتل لتسجل أرقاما قياسية في محافظة حمص وسط سوريا مجددا خلال الساعات القليلة الماضية. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T09:01+0000
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أفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" في سوريا، أنه عثر على 6 أشخاص بينهم محام مقتولين في حي السبيل داخل مدينة حمص برصاص مسلحين مجهولين.وأضافت المصادر، أنه عثر على شخصين مقتولين آخرين في إحدى المزارع في محيط مدينة حمص بعد تعرضهم لإطلاق نار مباشر في الرأس والصدر، حيث تم التعرف عليهما من قبل ذويهم.في السياق، ناشد أهالي مدينة حمص بضرورة وقف تلك الحوادث الأمنية التي تسجل يوميا والكشف عن مصير عشرات الشبان الذين خطفوا في مدينتهم وريفها خلال الأسبوعين الماضيين.فنان مصري شهير يعلق على إمكانية تجسيده لشخصية أحمد الشرع... فيديو
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حمص
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حمص

برصاص مجهولين... مقتل 8 أشخاص بينهم محامي في مدينة حمص وسط سوريا

09:01 GMT 28.12.2024
© Getty Images / Anadoluسوريون يحتفلون بعد سيطرة المجموعات المسلحة المعارضة على مركز مدينة حمص
سوريون يحتفلون بعد سيطرة المجموعات المسلحة المعارضة على مركز مدينة حمص - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Getty Images / Anadolu
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عادت حوادث الخطف والقتل لتسجل أرقاما قياسية في محافظة حمص وسط سوريا مجددا خلال الساعات القليلة الماضية.
أفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" في سوريا، أنه عثر على 6 أشخاص بينهم محام مقتولين في حي السبيل داخل مدينة حمص برصاص مسلحين مجهولين.

وبحسب أهالي المنطقة، ذكرت المصادر أنه طلب من المحامي بداية مغادرة منزله في الحي من قبل أشخاص مجهولين، ليبدأ الأخير بنقل أمتعة منزله، وأثناء ذلك، شوهد مسلحون ملثمون على دراجات نارية، قاموا بإطلاق النار على المحامي ومن معه من شبان ما أدى إلى مقتلهم على الفور.

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وأضافت المصادر، أنه عثر على شخصين مقتولين آخرين في إحدى المزارع في محيط مدينة حمص بعد تعرضهم لإطلاق نار مباشر في الرأس والصدر، حيث تم التعرف عليهما من قبل ذويهم.

وتابعت المصادر، أن الساعات القليلة الماضية شهدت دخول أرتال عسكرية كبيرة تابعة "لإدارة العمليات العسكرية"، والتي أعلنت عن البدء بحملة أمنية في مدينة حمص بحثا عن مطلوبين لها رفضوا تسليم أسلحتهم.

في السياق، ناشد أهالي مدينة حمص بضرورة وقف تلك الحوادث الأمنية التي تسجل يوميا والكشف عن مصير عشرات الشبان الذين خطفوا في مدينتهم وريفها خلال الأسبوعين الماضيين.
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