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https://sarabic.ae/20241227/فنان-مصري-شهير-يعلق-على-إمكانية-تجسيده-لشخصية-أحمد-الشرع-فيديو-1096240004.html
فنان مصري شهير يعلق على إمكانية تجسيده لشخصية أحمد الشرع... فيديو
فنان مصري شهير يعلق على إمكانية تجسيده لشخصية أحمد الشرع... فيديو
سبوتنيك عربي
أبدى الفنان المصري أحمد الفيشاوي، استعداده لتجسيد شخصية أحمد الشرع، المعروف بـ"الجولاني"، قائد فصائل المعارضة السورية المسلحة في سوريا. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T11:06+0000
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جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية، مرتقب إذاعتها قريبا، مع الإعلامي نزار الفارس، على قناة "الرابعة" العراقية، اشترط خلالها الفيشاوي وجود سيناريو جيد لتقديم شخصية أحمد الشرع.وكشف المقطع الترويجي للحلقة، المقرر بثها مساء اليوم الجمعة، عن تصريحات أخرى مثيرة للجدل، من بينها اعتراف الفيشاوي بانتمائه السابق لجماعة "الإخوان المسلمين" وكشفه عن قصة حب متبادلة مع الفنانة شيرين رضا.كما أثار الفيشاوي جدلاً بمقارنته بين والده الراحل فاروق الفيشاوي، والفنان عادل إمام، مؤكداً أن والده كان "الأكثر موهبة ووسامة"، واصفاً عادل إمام بأنه "لم يكن وسيماً أصلاً".وتطرق الفيشاوي أيضاً إلى ظهوره السابق في الحرم المكي مع وشوم على جسده، معلقاً بالقول: "ربك رب قلوب"، بينما لم تتضمن المشاهد الترويجية إجابته عن سبب ارتدائه قرطاً في أذنه.يُذكر أن اسم أحمد الفيشاوي، تصدر في الآونة الأخيرة، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ظهوره برفقة سمية الألفي "الصغرى" في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث فاجأ الجميع بقوله: "باركوا لي"، ما أثار تكهنات حول زواجه السادس المحتمل.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241227/الإدارة-الجديدة-في-سوريا-مشكلتنا-ليست-مع-إسرائيل-ولا-نسعى-للتدخل-في-أمر-يهددها-1096235938.html
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مصر, أخبار الفنانين في مصر, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مصر, أخبار الفنانين في مصر, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

فنان مصري شهير يعلق على إمكانية تجسيده لشخصية أحمد الشرع... فيديو

11:06 GMT 27.12.2024 (تم التحديث: 11:13 GMT 27.12.2024)
© Getty Images / Anadoluأحمد الشرع
أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© Getty Images / Anadolu
تابعنا عبر
أبدى الفنان المصري أحمد الفيشاوي، استعداده لتجسيد شخصية أحمد الشرع، المعروف بـ"الجولاني"، قائد فصائل المعارضة السورية المسلحة في سوريا.
جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية، مرتقب إذاعتها قريبا، مع الإعلامي نزار الفارس، على قناة "الرابعة" العراقية، اشترط خلالها الفيشاوي وجود سيناريو جيد لتقديم شخصية أحمد الشرع.
وكشف المقطع الترويجي للحلقة، المقرر بثها مساء اليوم الجمعة، عن تصريحات أخرى مثيرة للجدل، من بينها اعتراف الفيشاوي بانتمائه السابق لجماعة "الإخوان المسلمين" وكشفه عن قصة حب متبادلة مع الفنانة شيرين رضا.
كما أثار الفيشاوي جدلاً بمقارنته بين والده الراحل فاروق الفيشاوي، والفنان عادل إمام، مؤكداً أن والده كان "الأكثر موهبة ووسامة"، واصفاً عادل إمام بأنه "لم يكن وسيماً أصلاً".
وتطرق الفيشاوي أيضاً إلى ظهوره السابق في الحرم المكي مع وشوم على جسده، معلقاً بالقول: "ربك رب قلوب"، بينما لم تتضمن المشاهد الترويجية إجابته عن سبب ارتدائه قرطاً في أذنه.
يُذكر أن اسم أحمد الفيشاوي، تصدر في الآونة الأخيرة، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ظهوره برفقة سمية الألفي "الصغرى" في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث فاجأ الجميع بقوله: "باركوا لي"، ما أثار تكهنات حول زواجه السادس المحتمل.
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وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا وفي دول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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