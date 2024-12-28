https://sarabic.ae/20241228/مفاجأة-غير-متوقعة-أمريكا-تسجل-رقما-قياسيا-في-التشرد-1096269975.html

مفاجأة غير متوقعة... أمريكا تسجل رقما قياسيا في التشرد

مفاجأة غير متوقعة... أمريكا تسجل رقما قياسيا في التشرد

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الإسكان الأمريكية أن عدد المشردين في الولايات المتحدة بلغ 770 ألف شخص في عام 2024، وهو رقم قياسي يشكل زيادة بنسبة 18% مقارنة بعام 2023. 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T08:56+0000

2024-12-28T08:56+0000

2024-12-28T08:56+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096269818_0:182:2995:1866_1920x0_80_0_0_c68b83abfdefffa832cea91eca9ddd75.jpg

وحسب وسائل إعلام أمريكية، ذكرت الوزارة أن هذه الزيادة تعود إلى عدة أسباب، أبرزها نقص المساكن منخفضة التكلفة، والتضخم، وتدفق المهاجرين، إضافة إلى توقف المساعدات التي قُدمت خلال جائحة كوفيد-19 والكوارث الطبيعية المتكررة.وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإحصاء اعتمد على بيانات جمعت في ليلة واحدة من شهر يناير الماضي، مما يعني أن الأوضاع قد تكون تغيرت منذ ذلك الحين.التقرير سلّط الضوء على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي بسبب انعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى ارتفاع ملحوظ في عدد العائلات المشرّدة نتيجة التأثير الكبير للهجرة.كما ساهمت الكوارث الطبيعية، التي تتزايد بفعل تغير المناخ، في تفاقم الأزمة، مثل حريق جزيرة ماوي في هاواي الذي شرد 5200 شخص، والإعصارين هيلين وميلتون اللذين ضربا جنوب شرق البلاد مؤخرًا.وشكّلت شريحة الأمريكيين السود أو الأفارقة 32% من إجمالي عدد المشردين، رغم أن نسبتهم من سكان البلاد لا تتجاوز 12%.التقرير أشار أيضا إلى تغييرات قانونية أدت إلى تشديد السياسات تجاه المشردين، أبرزها قرار المحكمة العليا في يونيو الماضي الذي أتاح معاقبة المشردين الذين ينامون في العراء. وقد تبنت بعض الولايات سياسات صارمة إثر القرار، مثل ولاية كاليفورنيا التي أمر حاكمها غافين نيوسوم بتفكيك مخيمات المشردين.تجدر الإشارة إلى أن نحو ربع المشردين في أمريكا يعيشون في ولاية كاليفورنيا وحدها، مما يبرز حجم التحديات التي تواجهها هذه الولاية على وجه الخصوص.

https://sarabic.ae/20221212/إعلان-حالة-الطوارئ-في-لوس-أنجلوس-بسبب-زيادة-عدد-المشردين-في-المدينة-1071142345.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار