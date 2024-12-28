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https://sarabic.ae/20241228/مفاجأة-غير-متوقعة-أمريكا-تسجل-رقما-قياسيا-في-التشرد-1096269975.html
مفاجأة غير متوقعة... أمريكا تسجل رقما قياسيا في التشرد
مفاجأة غير متوقعة... أمريكا تسجل رقما قياسيا في التشرد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الإسكان الأمريكية أن عدد المشردين في الولايات المتحدة بلغ 770 ألف شخص في عام 2024، وهو رقم قياسي يشكل زيادة بنسبة 18% مقارنة بعام 2023. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T08:56+0000
2024-12-28T08:56+0000
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وحسب وسائل إعلام أمريكية، ذكرت الوزارة أن هذه الزيادة تعود إلى عدة أسباب، أبرزها نقص المساكن منخفضة التكلفة، والتضخم، وتدفق المهاجرين، إضافة إلى توقف المساعدات التي قُدمت خلال جائحة كوفيد-19 والكوارث الطبيعية المتكررة.وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإحصاء اعتمد على بيانات جمعت في ليلة واحدة من شهر يناير الماضي، مما يعني أن الأوضاع قد تكون تغيرت منذ ذلك الحين.التقرير سلّط الضوء على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي بسبب انعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى ارتفاع ملحوظ في عدد العائلات المشرّدة نتيجة التأثير الكبير للهجرة.كما ساهمت الكوارث الطبيعية، التي تتزايد بفعل تغير المناخ، في تفاقم الأزمة، مثل حريق جزيرة ماوي في هاواي الذي شرد 5200 شخص، والإعصارين هيلين وميلتون اللذين ضربا جنوب شرق البلاد مؤخرًا.وشكّلت شريحة الأمريكيين السود أو الأفارقة 32% من إجمالي عدد المشردين، رغم أن نسبتهم من سكان البلاد لا تتجاوز 12%.التقرير أشار أيضا إلى تغييرات قانونية أدت إلى تشديد السياسات تجاه المشردين، أبرزها قرار المحكمة العليا في يونيو الماضي الذي أتاح معاقبة المشردين الذين ينامون في العراء. وقد تبنت بعض الولايات سياسات صارمة إثر القرار، مثل ولاية كاليفورنيا التي أمر حاكمها غافين نيوسوم بتفكيك مخيمات المشردين.تجدر الإشارة إلى أن نحو ربع المشردين في أمريكا يعيشون في ولاية كاليفورنيا وحدها، مما يبرز حجم التحديات التي تواجهها هذه الولاية على وجه الخصوص.
https://sarabic.ae/20221212/إعلان-حالة-الطوارئ-في-لوس-أنجلوس-بسبب-زيادة-عدد-المشردين-في-المدينة-1071142345.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مفاجأة غير متوقعة... أمريكا تسجل رقما قياسيا في التشرد

08:56 GMT 28.12.2024
© AP Photo / Craig Mitchelldyerمشردين في أمريكا
مشردين في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Craig Mitchelldyer
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الإسكان الأمريكية أن عدد المشردين في الولايات المتحدة بلغ 770 ألف شخص في عام 2024، وهو رقم قياسي يشكل زيادة بنسبة 18% مقارنة بعام 2023.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، ذكرت الوزارة أن هذه الزيادة تعود إلى عدة أسباب، أبرزها نقص المساكن منخفضة التكلفة، والتضخم، وتدفق المهاجرين، إضافة إلى توقف المساعدات التي قُدمت خلال جائحة كوفيد-19 والكوارث الطبيعية المتكررة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإحصاء اعتمد على بيانات جمعت في ليلة واحدة من شهر يناير الماضي، مما يعني أن الأوضاع قد تكون تغيرت منذ ذلك الحين.
التقرير سلّط الضوء على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي بسبب انعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى ارتفاع ملحوظ في عدد العائلات المشرّدة نتيجة التأثير الكبير للهجرة.
شخص يحمل أشياء تم جمعها من مسارات القطارات بينما تمر قاطرة يونيون باسيفيك عبر قسم من مسارات قطار يونيون باسيفيك المليئة بالآلاف من الصناديق المفتوحة والطرود المسروقة من حاويات شحن البضائع، التي استهدفها اللصوص أثناء توقف القطارات في وسط مدينة لوس أنجلوس، كاليفورنيا 14 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
إعلان حالة الطوارئ في لوس أنجلوس بسبب زيادة عدد المشردين في المدينة
12 ديسمبر 2022, 19:32 GMT
كما ساهمت الكوارث الطبيعية، التي تتزايد بفعل تغير المناخ، في تفاقم الأزمة، مثل حريق جزيرة ماوي في هاواي الذي شرد 5200 شخص، والإعصارين هيلين وميلتون اللذين ضربا جنوب شرق البلاد مؤخرًا.
وشكّلت شريحة الأمريكيين السود أو الأفارقة 32% من إجمالي عدد المشردين، رغم أن نسبتهم من سكان البلاد لا تتجاوز 12%.
التقرير أشار أيضا إلى تغييرات قانونية أدت إلى تشديد السياسات تجاه المشردين، أبرزها قرار المحكمة العليا في يونيو الماضي الذي أتاح معاقبة المشردين الذين ينامون في العراء. وقد تبنت بعض الولايات سياسات صارمة إثر القرار، مثل ولاية كاليفورنيا التي أمر حاكمها غافين نيوسوم بتفكيك مخيمات المشردين.
تجدر الإشارة إلى أن نحو ربع المشردين في أمريكا يعيشون في ولاية كاليفورنيا وحدها، مما يبرز حجم التحديات التي تواجهها هذه الولاية على وجه الخصوص.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMT
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