https://sarabic.ae/20241229/آخر-التحولات-في-المنطقة-محور-مباحثات-وزيري-خارجية-إيران-والإمارات-فيديو-1096307645.html
آخر التحولات في المنطقة: محور مباحثات وزيري خارجية إيران والإمارات.. فيديو
آخر التحولات في المنطقة: محور مباحثات وزيري خارجية إيران والإمارات.. فيديو
سبوتنيك عربي
التقى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، اليوم الأحد، بنظيره الإيراني، عباس عراقجي، في دبي، وذلك في طريق عودة الأخيرة من زيارة رسمية للصين. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T13:48+0000
2024-12-29T13:48+0000
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وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين بلديهما، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".كما بحث وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الإيراني، مجمل الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ناقش مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما في الشهر الجاري، التطورات في المنطقة مع التركيز على سوريا، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا". واشار الوزيران في اتصالهما، إلى الوضع الجديد في سوريا، وشددا على ضرورة الحفاظ على استقلال سوريا ووحدة اراضيها وحماية امنها واستقرارها، كما شددا على ضرورة وقف الهجمات البرية والجوية لإسرائيل على سوريا.كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشان أهمية دعم السلام والاستقرار الاقليميين، وتجنب الاجراءات الاستفزازية لارباك مناخ الصداقة والتعاون بين بلدان المنطقة في الظروف الحساسة الحالية.
https://sarabic.ae/20241124/إيران-تنفي-علاقتها-بمقتل-حاخام-إسرائيلي-بالإمارات-1095144204.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
آخر التحولات في المنطقة: محور مباحثات وزيري خارجية إيران والإمارات.. فيديو
التقى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، اليوم الأحد، بنظيره الإيراني، عباس عراقجي، في دبي، وذلك في طريق عودة الأخيرة من زيارة رسمية للصين.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين بلديهما، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية "وام".
كما بحث وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الإيراني، مجمل الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ناقش مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما في الشهر الجاري، التطورات في المنطقة مع التركيز على سوريا، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيرنا".
واشار الوزيران في اتصالهما، إلى الوضع الجديد في سوريا، وشددا على ضرورة الحفاظ على استقلال سوريا ووحدة اراضيها وحماية امنها واستقرارها، كما شددا على ضرورة وقف الهجمات البرية والجوية لإسرائيل على سوريا.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشان أهمية دعم السلام والاستقرار الاقليميين، وتجنب الاجراءات الاستفزازية لارباك مناخ الصداقة والتعاون بين بلدان المنطقة في الظروف الحساسة الحالية.