آخر التحولات في المنطقة: محور مباحثات وزيري خارجية إيران والإمارات.. فيديو

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
10:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:28 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
تعزيزات عسكرية لريف حمص وسط سوريا لملاحقة بقايا "حكومة الأسد"، الجيش الألماني ليس لديه ما يواجه به صواريخ "أوريشنيك" الروسية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
12:29 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
اتهامات أممية لإسرائيل بإعاقة مساعدات غزة والجوع والبرد يفتكان بسكان القطاع، لبنان يسلم عشرات الضباط الفارين إلى الإدارة الجديدة في سوريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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آخر التحولات في المنطقة: محور مباحثات وزيري خارجية إيران والإمارات.. فيديو
آخر التحولات في المنطقة: محور مباحثات وزيري خارجية إيران والإمارات.. فيديو
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التقى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، اليوم الأحد، بنظيره الإيراني، عباس عراقجي، في دبي، وذلك في طريق عودة الأخيرة من زيارة رسمية للصين. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
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وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين بلديهما، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".كما بحث وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الإيراني، مجمل الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ناقش مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما في الشهر الجاري، التطورات في المنطقة مع التركيز على سوريا، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا". واشار الوزيران في اتصالهما، إلى الوضع الجديد في سوريا، وشددا على ضرورة الحفاظ على استقلال سوريا ووحدة اراضيها وحماية امنها واستقرارها، كما شددا على ضرورة وقف الهجمات البرية والجوية لإسرائيل على سوريا.كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشان أهمية دعم السلام والاستقرار الاقليميين، وتجنب الاجراءات الاستفزازية لارباك مناخ الصداقة والتعاون بين بلدان المنطقة في الظروف الحساسة الحالية.
https://sarabic.ae/20241124/إيران-تنفي-علاقتها-بمقتل-حاخام-إسرائيلي-بالإمارات-1095144204.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

آخر التحولات في المنطقة: محور مباحثات وزيري خارجية إيران والإمارات.. فيديو

13:48 GMT 29.12.2024
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
التقى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، اليوم الأحد، بنظيره الإيراني، عباس عراقجي، في دبي، وذلك في طريق عودة الأخيرة من زيارة رسمية للصين.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين بلديهما، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
كما بحث وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الإيراني، مجمل الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ناقش مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما في الشهر الجاري، التطورات في المنطقة مع التركيز على سوريا، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
إيران تنفي علاقتها بمقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات
24 نوفمبر, 21:23 GMT
واشار الوزيران في اتصالهما، إلى الوضع الجديد في سوريا، وشددا على ضرورة الحفاظ على استقلال سوريا ووحدة اراضيها وحماية امنها واستقرارها، كما شددا على ضرورة وقف الهجمات البرية والجوية لإسرائيل على سوريا.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشان أهمية دعم السلام والاستقرار الاقليميين، وتجنب الاجراءات الاستفزازية لارباك مناخ الصداقة والتعاون بين بلدان المنطقة في الظروف الحساسة الحالية.
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Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
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