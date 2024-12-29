https://sarabic.ae/20241229/إصابة-5-مدنيين-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1096318874.html

إصابة 5 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

إصابة 5 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية... 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T22:38+0000

2024-12-29T22:38+0000

2024-12-29T22:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار جمهورية دونيتسك

روسيا

القوات الأوكرانية

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 17 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 17 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 40 مقذوفا مختلفة العيارات .وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات عن خمس إصابات في صفوف المدنيين.ويذكر في اليوم السابق، بأنه تم الإعلان عن 9 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20241229/صحفي-إيرلندي-نظام-كييف-لا-يتحدث-عن-السلام-على-الرغم-من-إخفاقات-جيشه-1096317172.html

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