https://sarabic.ae/20241229/إصابة-5-مدنيين-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1096318874.html
إصابة 5 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
إصابة 5 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T22:38+0000
2024-12-29T22:38+0000
2024-12-29T22:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 17 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 17 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 40 مقذوفا مختلفة العيارات .وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات عن خمس إصابات في صفوف المدنيين.ويذكر في اليوم السابق، بأنه تم الإعلان عن 9 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241229/صحفي-إيرلندي-نظام-كييف-لا-يتحدث-عن-السلام-على-الرغم-من-إخفاقات-جيشه-1096317172.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
إصابة 5 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 17 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 40 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 17 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 17 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 40 مقذوفا مختلفة العيارات .
وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات عن خمس إصابات في صفوف المدنيين
.
ويذكر في اليوم السابق، بأنه تم الإعلان عن 9 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.