https://sarabic.ae/20241229/البطاركة-ورؤساء-الكنائس-في-سوريا-يؤكدون-ضرورة-صياغة-دستور-جديد-بمشاركة-جميع-أطياف-المجتمع--1096313331.html

البطاركة ورؤساء الكنائس في سوريا يؤكدون ضرورة صياغة دستور جديد بمشاركة جميع أطياف المجتمع

البطاركة ورؤساء الكنائس في سوريا يؤكدون ضرورة صياغة دستور جديد بمشاركة جميع أطياف المجتمع

سبوتنيك عربي

أكد البطاركة ورؤساء الكنائس في سوريا، اليوم الأحد، على ضرورة إعداد دستور جديد للبلاد يشارك في صياغته جميع مكونات المجتمع السوري، وإطلاق حوار وطني شامل، مشيرين... 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T16:06+0000

2024-12-29T16:06+0000

2024-12-29T16:06+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وجاء في بيان مشترك للبطاركة ورؤساء الكنائس في سوريا، "نقف اليوم على عتبة مرحلة جديدة تتطلب منا جميعاً التواضع والشجاعة والعزيمة لبناء سوريا المستقبل والالتزام بثقافة الحوار والانفتاح على الآخر؛ مرحلة تتطلب من الجميع الحكمة والتروي والتبصر وعدم الانزلاق وراء المماحكات التي لا طائل منها وعدم الانجراف وراء الشعبوية أو الانعزال".وأكد البطاركة ورؤساء الكنائس في سوريا، في بيانهم، ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد بمشاركة جميع مكونات المجتمع السوري، وضمان التزام هذا الدستور بمبادئ المواطنة بما يضمن حقوق الإنسان وسيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحريات العامة والفردية وحرية الرأي والمعتقد وإشراك المرأة. وأن يمثل الدستور طموحات السوريين ويكون مفتاحا لبناء دولة ديمقراطية حديثة. كما دعا البيان إلى إطلاق حوار وطني شامل يضم كل الأطياف والمكونات ويعزز الثقة والتماسك المجتمعي ويعالج جذور النزاع ويعيد صياغة الهوية الوطنية السورية على أساس القيم المشتركة: المواطنة والكرامة والحرية والعيش المشترك.وناشد البيان رفع العقوبات والحصار الاقتصادي عن سوريا لدعم مسيرة البناء والتعافي الاقتصادي وتوفير فرص العمل. كانت المعارضة السورية المسلحة تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة بشار الأسد بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في آذار/مارس 2025.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميًا.ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية بضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.

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