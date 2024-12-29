https://sarabic.ae/20241229/الكرملين-بوتين-وعلييف-يبحثان-قضية-الطائرة-الأذربيجانية-المنكوبة--1096307216.html
الكرملين: بوتين وعلييف يبحثان قضية الطائرة الأذربيجانية المنكوبة
الكرملين: بوتين وعلييف يبحثان قضية الطائرة الأذربيجانية المنكوبة
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أجريا محادثة هاتفية، ناقشا خلالها حادث... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T13:46+0000
2024-12-29T13:46+0000
2024-12-29T13:46+0000
روسيا
أذربيجان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096182964_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0428cf0b605e4a18c0d871ba509d995.jpg
وقال بوتين: "واصل بوتين وعلييف اليوم في محادثة هاتفية، مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بتحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية".وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، أكدا خلال محادثة هاتفية بينهما أن طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية المنكوبة "آزال"، حاولت مرات عدة، الهبوط في مطار غروزني بجمهورية الشيشان الروسية.وقال الكرملين في بيان له، يوم أمس السبت: "خلال المحادثة (بين بوتين وعلييف)، تم التأكيد على أن طائرة الركاب الأذربيجانية، التي كانت تتبع جدولًا زمنيًا محددًا، حاولت مرات عدة الهبوط في مطار غروزني (عاصمة جمهورية الشيشان)، وفي هذا الوقت، تعرضت غروزني وموزدوك وفلاديكافكاز لهجوم من قبل طائرات أوكرانية مسيرة، وكانت منظومة الدفاع الجوي الروسية تعمل على صد هذه الهجمات".وحسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين، نقلاً عن المحادثة الهاتفية بين بوتين وعلييف، فلقد "فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب المادة 263 من القانون الجنائي (انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي)، وتجري حالياً إجراءات التحقيق الأولية، ويجري استجواب المتخصصين المدنيين والعسكريين“.ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة "روسافياتسيا" (الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي)، قرر قائد الطائرة التوجه إلى مطار بديل في أكتاو، مبررًا ذلك بالاصطدام بسرب من الطيور.روسيا تكشف تفاصيل حول حادثة الطائرة الأذربيجانية بالقرب من أكتاو
https://sarabic.ae/20241225/العثور-على-الصندوق-الأسود-لطائرة-أذربيجان-المنكوبة-في-أكتاو-1096187797.html
https://sarabic.ae/20241227/روسيا-تكشف-تفاصيل-حول-حادثة-الطائرة-الأذربيجانية-بالقرب-من-أكتاو-1096249361.html
أذربيجان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096182964_311:0:1751:1080_1920x0_80_0_0_6d2105524be8714fa11e4551e05cadb7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أذربيجان
الكرملين: بوتين وعلييف يبحثان قضية الطائرة الأذربيجانية المنكوبة
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أجريا محادثة هاتفية، ناقشا خلالها حادث تحطم الطائرة بالقرب من أكتاو.
وقال بوتين: "واصل بوتين وعلييف اليوم في محادثة هاتفية، مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بتحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية".
وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، أكدا خلال محادثة هاتفية بينهما أن طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية المنكوبة "آزال"، حاولت مرات عدة، الهبوط في مطار غروزني بجمهورية الشيشان الروسية.
وقال الكرملين في بيان له، يوم أمس السبت: "خلال المحادثة (بين بوتين وعلييف)، تم التأكيد على أن طائرة الركاب الأذربيجانية، التي كانت تتبع جدولًا زمنيًا محددًا، حاولت مرات عدة الهبوط في مطار غروزني (عاصمة جمهورية الشيشان)، وفي هذا الوقت، تعرضت غروزني وموزدوك وفلاديكافكاز لهجوم من قبل طائرات أوكرانية مسيرة، وكانت منظومة الدفاع الجوي الروسية تعمل على صد هذه الهجمات".
وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية، بعد حادثة تحطم الطائرة الأذربيجانية في كازاخستان، بموجب المادة "انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي"؛ كما يجري استجواب المتخصصين المدنيين والعسكريين.
وحسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين
، نقلاً عن المحادثة الهاتفية بين بوتين وعلييف، فلقد "فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب المادة 263 من القانون الجنائي (انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي)، وتجري حالياً إجراءات التحقيق الأولية، ويجري استجواب المتخصصين المدنيين والعسكريين“.
وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية المتجهة من باكو إلى غروزني بجمهورية الشيشان الروسية، صباح يوم 25 كانون الأول/ديسمبر بالقرب من مدينة أكتاو غربي كازاخستان.
ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة "روسافياتسيا" (الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي)، قرر قائد الطائرة التوجه إلى مطار بديل في أكتاو، مبررًا ذلك بالاصطدام بسرب من الطيور.