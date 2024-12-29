https://sarabic.ae/20241229/الكرملين-بوتين-وعلييف-يبحثان-قضية-الطائرة-الأذربيجانية-المنكوبة--1096307216.html

الكرملين: بوتين وعلييف يبحثان قضية الطائرة الأذربيجانية المنكوبة

الكرملين: بوتين وعلييف يبحثان قضية الطائرة الأذربيجانية المنكوبة

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أجريا محادثة هاتفية، ناقشا خلالها حادث... 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T13:46+0000

2024-12-29T13:46+0000

2024-12-29T13:46+0000

روسيا

أذربيجان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096182964_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0428cf0b605e4a18c0d871ba509d995.jpg

وقال بوتين: "واصل بوتين وعلييف اليوم في محادثة هاتفية، مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بتحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية".وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، أكدا خلال محادثة هاتفية بينهما أن طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية المنكوبة "آزال"، حاولت مرات عدة، الهبوط في مطار غروزني بجمهورية الشيشان الروسية.وقال الكرملين في بيان له، يوم أمس السبت: "خلال المحادثة (بين بوتين وعلييف)، تم التأكيد على أن طائرة الركاب الأذربيجانية، التي كانت تتبع جدولًا زمنيًا محددًا، حاولت مرات عدة الهبوط في مطار غروزني (عاصمة جمهورية الشيشان)، وفي هذا الوقت، تعرضت غروزني وموزدوك وفلاديكافكاز لهجوم من قبل طائرات أوكرانية مسيرة، وكانت منظومة الدفاع الجوي الروسية تعمل على صد هذه الهجمات".وحسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين، نقلاً عن المحادثة الهاتفية بين بوتين وعلييف، فلقد "فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب المادة 263 من القانون الجنائي (انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي)، وتجري حالياً إجراءات التحقيق الأولية، ويجري استجواب المتخصصين المدنيين والعسكريين“.ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة "روسافياتسيا" (الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي)، قرر قائد الطائرة التوجه إلى مطار بديل في أكتاو، مبررًا ذلك بالاصطدام بسرب من الطيور.روسيا تكشف تفاصيل حول حادثة الطائرة الأذربيجانية بالقرب من أكتاو

https://sarabic.ae/20241225/العثور-على-الصندوق-الأسود-لطائرة-أذربيجان-المنكوبة-في-أكتاو-1096187797.html

https://sarabic.ae/20241227/روسيا-تكشف-تفاصيل-حول-حادثة-الطائرة-الأذربيجانية-بالقرب-من-أكتاو-1096249361.html

أذربيجان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أذربيجان