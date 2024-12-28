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https://sarabic.ae/20241228/بوتين-وعلييف-يؤكدان-أن-طائرة-آزال-الأذربيجانية-حاولت-مرات-عدة-الهبوط-في-غروزني-1096280517.html
بوتين وعلييف يؤكدان أن طائرة "آزال" الأذربيجانية حاولت مرات عدة الهبوط في غروزني
بوتين وعلييف يؤكدان أن طائرة "آزال" الأذربيجانية حاولت مرات عدة الهبوط في غروزني
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، أكدا خلال محادثة هاتفية بينهما أن طائرة الخطوط... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T13:25+0000
2024-12-28T13:40+0000
روسيا
أذربيجان
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وقال الكرملين في بيان له: "خلال المحادثة (بين بوتين وعلييف)، تم التأكيد على أن طائرة الركاب الأذربيجانية، التي كانت تتبع جدولًا زمنيًا محددًا، حاولت مرات عدة الهبوط في مطار غروزني (عاصمة جمهورية الشيشان)، وفي هذا الوقت، تعرضت غروزني وموزدوك وفلاديكافكاز لهجوم من قبل طائرات أوكرانية مسيرة، وكانت منظومة الدفاع الجوي الروسية تعمل على صد هذه الهجمات".وحسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين، نقلاً عن المحادثة الهاتفية بين بوتين وعلييف، فلقد "فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب المادة 263 من القانون الجنائي (انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي)، وتجري حالياً إجراءات التحقيق الأولية، ويجري استجواب المتخصصين المدنيين والعسكريين“.ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة "روسافياتسيا" (الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي)، قرر قائد الطائرة التوجه إلى مطار بديل في أكتاو، مبررًا ذلك بالاصطدام بسرب من الطيور.وقال وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني، أمس الجمعة، إن طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية تعرضت لتدخل خارجي.الكرملين يدعو إلى انتظار نتائج التحقيق في حادث تحطم الطائرة الأذربيجانيةلحظة تحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان... فيديو
https://sarabic.ae/20241225/العثور-على-الصندوق-الأسود-لطائرة-أذربيجان-المنكوبة-في-أكتاو-1096187797.html
https://sarabic.ae/20241227/روسيا-تكشف-تفاصيل-حول-حادثة-الطائرة-الأذربيجانية-بالقرب-من-أكتاو-1096249361.html
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روسيا, أذربيجان
روسيا, أذربيجان

بوتين وعلييف يؤكدان أن طائرة "آزال" الأذربيجانية حاولت مرات عدة الهبوط في غروزني

13:25 GMT 28.12.2024 (تم التحديث: 13:40 GMT 28.12.2024)
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصوربوتين وعلييف
بوتين وعلييف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، أكدا خلال محادثة هاتفية بينهما أن طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية المنكوبة "آزال"، حاولت مرات عدة، الهبوط في مطار غروزني بجمهورية الشيشان الروسية.
وقال الكرملين في بيان له: "خلال المحادثة (بين بوتين وعلييف)، تم التأكيد على أن طائرة الركاب الأذربيجانية، التي كانت تتبع جدولًا زمنيًا محددًا، حاولت مرات عدة الهبوط في مطار غروزني (عاصمة جمهورية الشيشان)، وفي هذا الوقت، تعرضت غروزني وموزدوك وفلاديكافكاز لهجوم من قبل طائرات أوكرانية مسيرة، وكانت منظومة الدفاع الجوي الروسية تعمل على صد هذه الهجمات".
وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية، بعد حادثة تحطم الطائرة الأذربيجانية في كازاخستان، بموجب المادة "انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي"؛ كما يجري استجواب المتخصصين المدنيين والعسكريين.
وحسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين، نقلاً عن المحادثة الهاتفية بين بوتين وعلييف، فلقد "فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب المادة 263 من القانون الجنائي (انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي)، وتجري حالياً إجراءات التحقيق الأولية، ويجري استجواب المتخصصين المدنيين والعسكريين“.
مكان تحطم الطائرة في أكتاو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
العثور على الصندوق الأسود لطائرة أذربيجان المنكوبة في أكتاو
25 ديسمبر, 17:58 GMT
وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية المتجهة من باكو إلى غروزني بجمهورية الشيشان الروسية، صباح يوم 25 كانون الأول/ديسمبر بالقرب من مدينة أكتاو غربي كازاخستان.
ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة "روسافياتسيا" (الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي)، قرر قائد الطائرة التوجه إلى مطار بديل في أكتاو، مبررًا ذلك بالاصطدام بسرب من الطيور.
حطام طائرة إمبراير 190 التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي سقطت على الأرض بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان، يوم الأربعاء 25 ديسمبر/كانون الأول 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
روسيا تكشف تفاصيل حول حادثة الطائرة الأذربيجانية بالقرب من أكتاو
أمس, 13:45 GMT
وكان على متن الطائرة 62 راكبًا وخمسة من أفراد الطاقم؛ ووفقًا لوزارة الطوارئ في كازاخستان، نجا 29 شخصًا، من بينهم تسعة مواطنين روس.
وقال وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني، أمس الجمعة، إن طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية تعرضت لتدخل خارجي.
الكرملين يدعو إلى انتظار نتائج التحقيق في حادث تحطم الطائرة الأذربيجانية
لحظة تحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان... فيديو
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