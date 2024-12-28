https://sarabic.ae/20241228/بوتين-وعلييف-يؤكدان-أن-طائرة-آزال-الأذربيجانية-حاولت-مرات-عدة-الهبوط-في-غروزني-1096280517.html

بوتين وعلييف يؤكدان أن طائرة "آزال" الأذربيجانية حاولت مرات عدة الهبوط في غروزني

بوتين وعلييف يؤكدان أن طائرة "آزال" الأذربيجانية حاولت مرات عدة الهبوط في غروزني

سبوتنيك عربي

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، أكدا خلال محادثة هاتفية بينهما أن طائرة الخطوط... 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T13:25+0000

2024-12-28T13:25+0000

2024-12-28T13:40+0000

روسيا

أذربيجان

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وقال الكرملين في بيان له: "خلال المحادثة (بين بوتين وعلييف)، تم التأكيد على أن طائرة الركاب الأذربيجانية، التي كانت تتبع جدولًا زمنيًا محددًا، حاولت مرات عدة الهبوط في مطار غروزني (عاصمة جمهورية الشيشان)، وفي هذا الوقت، تعرضت غروزني وموزدوك وفلاديكافكاز لهجوم من قبل طائرات أوكرانية مسيرة، وكانت منظومة الدفاع الجوي الروسية تعمل على صد هذه الهجمات".وحسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين، نقلاً عن المحادثة الهاتفية بين بوتين وعلييف، فلقد "فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب المادة 263 من القانون الجنائي (انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي)، وتجري حالياً إجراءات التحقيق الأولية، ويجري استجواب المتخصصين المدنيين والعسكريين“.ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة "روسافياتسيا" (الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي)، قرر قائد الطائرة التوجه إلى مطار بديل في أكتاو، مبررًا ذلك بالاصطدام بسرب من الطيور.وقال وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني، أمس الجمعة، إن طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية تعرضت لتدخل خارجي.الكرملين يدعو إلى انتظار نتائج التحقيق في حادث تحطم الطائرة الأذربيجانيةلحظة تحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان... فيديو

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