https://sarabic.ae/20241228/الكرملين-يدعو-إلى-انتظار-نتائج-التحقيق-في-حادث-تحطم-الطائرة-الأذربيجانية-1096272260.html

الكرملين يدعو إلى انتظار نتائج التحقيق في حادث تحطم الطائرة الأذربيجانية

الكرملين يدعو إلى انتظار نتائج التحقيق في حادث تحطم الطائرة الأذربيجانية

سبوتنيك عربي

دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إلى انتظار نتائج التحقيق في تحطم الطائرة في أكتاو، وقد سبق الإعلان عن استعداد موسكو لمساعدته. 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T10:14+0000

2024-12-28T10:14+0000

2024-12-28T10:14+0000

روسيا

الكرملين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101516/16/1015161620_0:132:2527:1553_1920x0_80_0_0_73879dee069cfaebf9645970120f8ad3.jpg

وزعم جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية، لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه من المفترض أن هناك "مؤشرات أولية" تشير إلى أن رحلة باكو-غروزني، قد أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية، لكنه امتنع عن ذكر هذه المؤشرات.وعلق بيسكوف، على تصريحات جون كيربي: "لقد رأينا هذه التصريحات، وفي هذه الحالة، أريد أن أذكركم بتصريح، دميتري يادروف، رئيس الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، أمس، والذي قال إن روسيا ستقدم الدعم الكامل، لكل من كازاخستان وأذربيجان في التحقيق، لقد أعلنت روسيا هذا الاستعداد، ونحن ننتظر نتائج التحقيق".وأفاد رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، دميتري يادروف، يوم أمس الجمعة، بأن طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية لم تتمكن من الهبوط في مطار غروزني بسبب تطبيق نظام "الأمن" الخاص، على خلفية الهجمات الإرهابية لطائرات مسيرة أوكرانية وكذلك بسبب الضباب الكثيف.وتحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "إمبراير 190" كانت متجهة من باكو إلى غروزني، صباح يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، بالقرب من مدينة أكتاو غربي كازاخستان.وبحسب الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، بعد اصطدام الطائرة بسرب من الطيور، قرر قائد الطائرة المغادرة إلى مطار بديل في أكتاو. ووفقا لشركة الطيران، كان على متن الطائرة 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم. وبحسب وزارة الطوارئ الكازاخستانية، فقد نجا 29 شخصًا، تسعة منهم روس. في المجموع، وفقا للقوائم، كان هناك 16 مواطنا روسيا على متن الطائرة.العثور على الصندوق الأسود لطائرة أذربيجان المنكوبة في أكتاو

https://sarabic.ae/20241225/لحظة-تحطم-طائرة-ركاب-بالقرب-من-مدينة-أكتاو-في-كازاخستان-فيديو-1096151203.html

https://sarabic.ae/20241225/تفاصيل-اللحظات-الأخيرة-للطيارة-الأذربيجانية-المنكوبة-فيديو-1096183168.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الكرملين