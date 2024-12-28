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الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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https://sarabic.ae/20241228/الكرملين-يدعو-إلى-انتظار-نتائج-التحقيق-في-حادث-تحطم-الطائرة-الأذربيجانية-1096272260.html
الكرملين يدعو إلى انتظار نتائج التحقيق في حادث تحطم الطائرة الأذربيجانية
الكرملين يدعو إلى انتظار نتائج التحقيق في حادث تحطم الطائرة الأذربيجانية
سبوتنيك عربي
دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إلى انتظار نتائج التحقيق في تحطم الطائرة في أكتاو، وقد سبق الإعلان عن استعداد موسكو لمساعدته. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T10:14+0000
2024-12-28T10:14+0000
روسيا
الكرملين
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وزعم جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية، لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه من المفترض أن هناك "مؤشرات أولية" تشير إلى أن رحلة باكو-غروزني، قد أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية، لكنه امتنع عن ذكر هذه المؤشرات.وعلق بيسكوف، على تصريحات جون كيربي: "لقد رأينا هذه التصريحات، وفي هذه الحالة، أريد أن أذكركم بتصريح، دميتري يادروف، رئيس الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، أمس، والذي قال إن روسيا ستقدم الدعم الكامل، لكل من كازاخستان وأذربيجان في التحقيق، لقد أعلنت روسيا هذا الاستعداد، ونحن ننتظر نتائج التحقيق".وأفاد رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، دميتري يادروف، يوم أمس الجمعة، بأن طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية لم تتمكن من الهبوط في مطار غروزني بسبب تطبيق نظام "الأمن" الخاص، على خلفية الهجمات الإرهابية لطائرات مسيرة أوكرانية وكذلك بسبب الضباب الكثيف.وتحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "إمبراير 190" كانت متجهة من باكو إلى غروزني، صباح يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، بالقرب من مدينة أكتاو غربي كازاخستان.وبحسب الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، بعد اصطدام الطائرة بسرب من الطيور، قرر قائد الطائرة المغادرة إلى مطار بديل في أكتاو. ووفقا لشركة الطيران، كان على متن الطائرة 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم. وبحسب وزارة الطوارئ الكازاخستانية، فقد نجا 29 شخصًا، تسعة منهم روس. في المجموع، وفقا للقوائم، كان هناك 16 مواطنا روسيا على متن الطائرة.العثور على الصندوق الأسود لطائرة أذربيجان المنكوبة في أكتاو
https://sarabic.ae/20241225/لحظة-تحطم-طائرة-ركاب-بالقرب-من-مدينة-أكتاو-في-كازاخستان-فيديو-1096151203.html
https://sarabic.ae/20241225/تفاصيل-اللحظات-الأخيرة-للطيارة-الأذربيجانية-المنكوبة-فيديو-1096183168.html
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روسيا, الكرملين
روسيا, الكرملين

الكرملين يدعو إلى انتظار نتائج التحقيق في حادث تحطم الطائرة الأذربيجانية

10:14 GMT 28.12.2024
© Fotolia / kichigin19الكرملين موسكو
الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Fotolia / kichigin19
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دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إلى انتظار نتائج التحقيق في تحطم الطائرة في أكتاو، وقد سبق الإعلان عن استعداد موسكو لمساعدته.
وزعم جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية، لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه من المفترض أن هناك "مؤشرات أولية" تشير إلى أن رحلة باكو-غروزني، قد أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية، لكنه امتنع عن ذكر هذه المؤشرات.
وعلق بيسكوف، على تصريحات جون كيربي: "لقد رأينا هذه التصريحات، وفي هذه الحالة، أريد أن أذكركم بتصريح، دميتري يادروف، رئيس الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، أمس، والذي قال إن روسيا ستقدم الدعم الكامل، لكل من كازاخستان وأذربيجان في التحقيق، لقد أعلنت روسيا هذا الاستعداد، ونحن ننتظر نتائج التحقيق".

وأشار إلى أنه من غير المناسب، أن تتحدث الإدارة الرئاسية عن هذه الحادثة، وأضاف بيسكوف: "في هذه الحالة، أطلب منكم الاعتماد على تصريحات يادروف".

تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية أذربيجان إيرلاينز كانت متجهة من باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
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لحظة تحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان... فيديو
25 ديسمبر, 07:31 GMT
وأفاد رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، دميتري يادروف، يوم أمس الجمعة، بأن طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية لم تتمكن من الهبوط في مطار غروزني بسبب تطبيق نظام "الأمن" الخاص، على خلفية الهجمات الإرهابية لطائرات مسيرة أوكرانية وكذلك بسبب الضباب الكثيف.
وقال يادروف في تصريحات للصحفيين: "في ذلك الوقت، شنت طائرات مسيرة أوكرانية هجمات إرهابية على البنية التحتية المدنية في مدينتي غروزني وفلاديكافكاز، وفي هذا الصدد، تم إدخال نظام "الأمن الخاص" في منطقة مطار غروزني، والذي ينص على المغادرة الفورية لجميع الطائرات من المنطقة المحددة".
مكان تحطم الطائرة في أكتاو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
تفاصيل اللحظات الأخيرة للطائرة الأذربيجانية المنكوبة... فيديو
25 ديسمبر, 15:19 GMT
وتحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "إمبراير 190" كانت متجهة من باكو إلى غروزني، صباح يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، بالقرب من مدينة أكتاو غربي كازاخستان.
وبحسب الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، بعد اصطدام الطائرة بسرب من الطيور، قرر قائد الطائرة المغادرة إلى مطار بديل في أكتاو. ووفقا لشركة الطيران، كان على متن الطائرة 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم. وبحسب وزارة الطوارئ الكازاخستانية، فقد نجا 29 شخصًا، تسعة منهم روس. في المجموع، وفقا للقوائم، كان هناك 16 مواطنا روسيا على متن الطائرة.
العثور على الصندوق الأسود لطائرة أذربيجان المنكوبة في أكتاو
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