https://sarabic.ae/20241229/كوريا-الجنوبية-تعلن-الحصيلة-النهائية-للضحايا-والناجين-في-حادث-الطائرة-المنكوبة-1096305295.html

كوريا الجنوبية تعلن الحصيلة النهائية للضحايا والناجين في حادث الطائرة المنكوبة

كوريا الجنوبية تعلن الحصيلة النهائية للضحايا والناجين في حادث الطائرة المنكوبة

سبوتنيك عربي

أعلنت الوكالة الوطنية للإطفاء في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الطائرة المنكوبة في مطار "موان" بالعاصمة سيئول، إلى 176 قتيلا و3 مفقودين. 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T12:05+0000

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وقالت وكالة الإطفاء الكورية الجنوبية إنه "تم العثور على 176 جثة، ولم يتم العثور على 3 آخرين"، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".وكانت الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير"، تقل 181 شخصا، 175 راكبا و6 من أفراد الطاقم، قادمة من تايلاند، وانحرفت عن المدرج قبل أن تتحطم بشكل مأساوي.وتمكنت فرق الإطفاء من إنقاذ شخصين فقط، أحدهما راكب والآخر من أفراد الطاقم.وكانت السلطات الكورية الجنوبية، قد أعلنت في وقت من سابق اليوم، تحطم واشتعال الطائرة بعد أن انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار خرساني في مطار "موان" الدولي جنوب غربي العاصمة الكورية الجنوبية.وفي سياق متصل، أعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية أنها على اتصال مع شركة "جيجو إير" الجوية للتحقيق في ملابسات الحادث.من جانبها، قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إن "برج المراقبة حذّر الطائرة من احتمال الاصطدام باسرب من الطيور قبيل الهبوط مباشرة".وأوضحت وكالة الإطفاء الكورية الجنوبية أن الحادث كان نتيجة اصطدام الطائرة بسرب من الطيور، إضافة إلى سوء الأحوال الجوية، لكنها أشارت إلى أن السبب الدقيق سيُحدد بعد تحقيق شامل بالتعاون مع الجهات المعنية، وفقا لوكالة "يونهاب".

https://sarabic.ae/20241229/أهوال-اللحظات-الأخيرة-لقطات-مرعبة-لتحطم-الطائرة-الكورية-الجنوبية-المنكوبة-فيديو-1096296557.html

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