https://sarabic.ae/20241229/كوريا-الجنوبية-تعلن-الحصيلة-النهائية-للضحايا-والناجين-في-حادث-الطائرة-المنكوبة-1096305295.html
كوريا الجنوبية تعلن الحصيلة النهائية للضحايا والناجين في حادث الطائرة المنكوبة
كوريا الجنوبية تعلن الحصيلة النهائية للضحايا والناجين في حادث الطائرة المنكوبة
سبوتنيك عربي
أعلنت الوكالة الوطنية للإطفاء في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الطائرة المنكوبة في مطار "موان" بالعاصمة سيئول، إلى 176 قتيلا و3 مفقودين. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T12:05+0000
2024-12-29T12:05+0000
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وقالت وكالة الإطفاء الكورية الجنوبية إنه "تم العثور على 176 جثة، ولم يتم العثور على 3 آخرين"، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".وكانت الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير"، تقل 181 شخصا، 175 راكبا و6 من أفراد الطاقم، قادمة من تايلاند، وانحرفت عن المدرج قبل أن تتحطم بشكل مأساوي.وتمكنت فرق الإطفاء من إنقاذ شخصين فقط، أحدهما راكب والآخر من أفراد الطاقم.وكانت السلطات الكورية الجنوبية، قد أعلنت في وقت من سابق اليوم، تحطم واشتعال الطائرة بعد أن انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار خرساني في مطار "موان" الدولي جنوب غربي العاصمة الكورية الجنوبية.وفي سياق متصل، أعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية أنها على اتصال مع شركة "جيجو إير" الجوية للتحقيق في ملابسات الحادث.من جانبها، قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إن "برج المراقبة حذّر الطائرة من احتمال الاصطدام باسرب من الطيور قبيل الهبوط مباشرة".وأوضحت وكالة الإطفاء الكورية الجنوبية أن الحادث كان نتيجة اصطدام الطائرة بسرب من الطيور، إضافة إلى سوء الأحوال الجوية، لكنها أشارت إلى أن السبب الدقيق سيُحدد بعد تحقيق شامل بالتعاون مع الجهات المعنية، وفقا لوكالة "يونهاب".
https://sarabic.ae/20241229/أهوال-اللحظات-الأخيرة-لقطات-مرعبة-لتحطم-الطائرة-الكورية-الجنوبية-المنكوبة-فيديو-1096296557.html
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كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية تعلن الحصيلة النهائية للضحايا والناجين في حادث الطائرة المنكوبة
أعلنت الوكالة الوطنية للإطفاء في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الطائرة المنكوبة في مطار "موان" بالعاصمة سيئول، إلى 176 قتيلا و3 مفقودين.
وقالت وكالة الإطفاء الكورية الجنوبية إنه "تم العثور على 176 جثة، ولم يتم العثور على 3 آخرين"، حسبما ذكرت
وكالة "يونهاب".
وكانت الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير"، تقل 181 شخصا، 175 راكبا و6 من أفراد الطاقم، قادمة من تايلاند، وانحرفت عن المدرج قبل أن تتحطم بشكل مأساوي.
وتمكنت فرق الإطفاء من إنقاذ شخصين فقط، أحدهما راكب والآخر من أفراد الطاقم.
وكانت السلطات الكورية الجنوبية، قد أعلنت في وقت من سابق اليوم، تحطم واشتعال الطائرة
بعد أن انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار خرساني في مطار "موان" الدولي جنوب غربي العاصمة الكورية الجنوبية.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية أنها على اتصال مع شركة "جيجو إير" الجوية للتحقيق في ملابسات الحادث.
من جانبها، قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إن "برج المراقبة حذّر الطائرة من احتمال الاصطدام باسرب من الطيور قبيل الهبوط مباشرة".
وتبين أن الطائرة المنكوبة أطلقت نداء استغاثة متعارف عليه دوليا بعد دقيقة واحدة من إصدار التحذير، وبعد مرور 5 دقائق، اصطدمت بجدار أثناء هبوطها، دون الاستعانة بعجلات الهبوط.
وأوضحت وكالة الإطفاء الكورية الجنوبية أن الحادث كان نتيجة اصطدام الطائرة بسرب من الطيور
، إضافة إلى سوء الأحوال الجوية، لكنها أشارت إلى أن السبب الدقيق سيُحدد بعد تحقيق شامل بالتعاون مع الجهات المعنية، وفقا لوكالة "يونهاب".