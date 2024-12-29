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مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:42 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
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22 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
6 د
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183 د
عالم سبوتنيك
تعزيزات عسكرية لريف حمص وسط سوريا لملاحقة بقايا "حكومة الأسد"، الجيش الألماني ليس لديه ما يواجه به صواريخ "أوريشنيك" الروسية
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59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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29 د
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لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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11:03 GMT
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ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
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مأساة في دولة عربية... طفل يقتل شقيقته بالخطأ ببندقية صيد
مأساة في دولة عربية... طفل يقتل شقيقته بالخطأ ببندقية صيد
سبوتنيك عربي
شهدت قرية في شرق الجزائر، حادثة أليمة، راح ضحيتها فتاة تبلغ 15 عاما، قتلت على يد أخيها الأصغر (12 عاما)، بطلقة بندقية صيد مميتة داخل منزل العائلة. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T14:06+0000
2024-12-29T14:06+0000
العالم العربي
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الحادثة وقعت في قرية قصر العازب ببلدية عين رقادة في ولاية قالمة (489 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر)، حيث حَمَلَ تلميذ في الصف الثاني من الطور المتوسط، بندقية صيد نوع "ماركل" عيار 16 ملم، ليلعب بها، جاهلا أنها تحتوي على خرطوشة، حيث وجهها نحو شقيقته الكبرى التي تدرس في الطور الثانوي، وضغط على الزناد ليصوب الطلقة باتجاهها فتبلغ منطقة تحت الأذن اليسرى في رقبتها.وأفزعت الحادثة الأليمة سكان المنطقة والجزائريين الذين عبروا على حزنهم على الفتاة وعلى الطفل الصغير الذي ارتكب خطأ مميتا لن يسناه ما حيي.وشهدت الجزائر خلال الأشهر والسنوات الأخيرة الكثير من حوادث إطلاق النار بواسطة بنادق الصيد، التي تتوارثها العائلات، والتي أودت بحياة الأشخاص، وهو ما جعل عددا من الولاة يحظرون استعمالها.
https://sarabic.ae/20241229/جريمة-مروعة-عاملة-بيتزا-تنتقم-من-سيدة-حامل-بسبب-إكرامية-1096307983.html
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العالم العربي
العالم العربي

مأساة في دولة عربية... طفل يقتل شقيقته بالخطأ ببندقية صيد

14:06 GMT 29.12.2024
CC0 / pixabay / جريمة قتل
جريمة قتل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
CC0 / pixabay /
تابعنا عبر
شهدت قرية في شرق الجزائر، حادثة أليمة، راح ضحيتها فتاة تبلغ 15 عاما، قتلت على يد أخيها الأصغر (12 عاما)، بطلقة بندقية صيد مميتة داخل منزل العائلة.
الحادثة وقعت في قرية قصر العازب ببلدية عين رقادة في ولاية قالمة (489 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر)، حيث حَمَلَ تلميذ في الصف الثاني من الطور المتوسط، بندقية صيد نوع "ماركل" عيار 16 ملم، ليلعب بها، جاهلا أنها تحتوي على خرطوشة، حيث وجهها نحو شقيقته الكبرى التي تدرس في الطور الثانوي، وضغط على الزناد ليصوب الطلقة باتجاهها فتبلغ منطقة تحت الأذن اليسرى في رقبتها.
وعلى الفور، راحت العائلة تنقل الفتاة إلى مستشفى الأمير عبد القادر بوادي الزناتي، حيث أكد الأطباء هناك وفاتها، متأثرة بالطلقة النارية، قبل أن يُنقل جثمانها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "ابن زهر"، في قالمة، وإثر الحادثة فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابساتها.
سكين ملطخ بالدماء - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
مجتمع
جريمة مروعة... عاملة بيتزا تنتقم من سيدة حامل بسبب إكرامية
13:50 GMT
وأفزعت الحادثة الأليمة سكان المنطقة والجزائريين الذين عبروا على حزنهم على الفتاة وعلى الطفل الصغير الذي ارتكب خطأ مميتا لن يسناه ما حيي.

وفتحت الحادثة الجدل وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول الأسلحة التي تملكها العديد من العائلات، وخاصة في الأرياف والقرى، والتي قد تتسبب في كوارث، خاصة تلك المستخدمة في الأعراس والولائم أو الموضوعة في متناول الأطفال.

وشهدت الجزائر خلال الأشهر والسنوات الأخيرة الكثير من حوادث إطلاق النار بواسطة بنادق الصيد، التي تتوارثها العائلات، والتي أودت بحياة الأشخاص، وهو ما جعل عددا من الولاة يحظرون استعمالها.
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