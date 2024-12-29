https://sarabic.ae/20241229/جريمة-مروعة-عاملة-بيتزا-تنتقم-من-سيدة-حامل-بسبب-إكرامية-1096307983.html
جريمة مروعة... عاملة بيتزا تنتقم من سيدة حامل بسبب إكرامية
جريمة مروعة... عاملة بيتزا تنتقم من سيدة حامل بسبب إكرامية
سبوتنيك عربي
ارتكبت عاملة توصيل بيتزا، جريمة مروعة بطعن امرأة حامل 14 مرة، بسبب عدم رضاها عن إكراميتها البالغة دولاران فقط. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T13:50+0000
2024-12-29T13:50+0000
2024-12-29T13:50+0000
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وتوافدت الشرطة في مقاطعة أوسيولا بولاية فلوريدا، إثر ورود تقارير عن اقتحام منزل وطعن سيدة في 22 ديسمبر/ كانون الأول.ووجدت الشرطة الضحية، ميليندا إيريزاري، التي طُعنت عدة مرات ثم نُقلت إلى مستشفى بالمنطقة، وخضعت لعملية جراحية طارئة لرئة ممزقة، وعانت من جروح طعن في الصدر والذراعين والساقين والبطن.وحددت السلطات بريانا ألفيلو البالغة من العمر 22 عامًا كسائقة التوصيل والمشتبه بها في القضية.وصرحت السلطات، أن إيريزاري، قدمت طلبًا في متجر ماركوس للبيتزا، وبعد 30 دقيقة وصلت المشتبه بها التي يُعتقد أنها ألفيلو، ومعها الطلب الذي بلغ ثمنه 33.10 دولارا.وبعد الحادث، أخبرت إيريزاري النواب أن السائقة "رفعت عينيها وابتعدت دون أن تقول أي شيء".وألقي القبض على ألفيلو بتهمة اقتحام منزل بسلاح ناري، بينما لم تتوصل الشرطة حتى اللحظة عن أي معلومات بشأن المشتبه به المجهول.مشاهد مؤلمة لقيام الشرطة الأمريكية بضرب سجين بطريقة "شنيعة"... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات
جريمة مروعة... عاملة بيتزا تنتقم من سيدة حامل بسبب إكرامية
ارتكبت عاملة توصيل بيتزا، جريمة مروعة بطعن امرأة حامل 14 مرة، بسبب عدم رضاها عن إكراميتها البالغة دولاران فقط.
وتوافدت الشرطة في مقاطعة أوسيولا بولاية فلوريدا
، إثر ورود تقارير عن اقتحام منزل وطعن سيدة في 22 ديسمبر/ كانون الأول.
ووجدت الشرطة الضحية، ميليندا إيريزاري، التي طُعنت عدة مرات ثم نُقلت إلى مستشفى بالمنطقة، وخضعت لعملية جراحية طارئة لرئة ممزقة، وعانت من جروح طعن في الصدر والذراعين والساقين والبطن.
وقال مكتب عمدة مقاطعة أوسيولا، إن حالة إيريزاري مستقرة حاليًا.
وحددت السلطات بريانا ألفيلو البالغة من العمر 22 عامًا كسائقة التوصيل والمشتبه بها في القضية.
وصرحت السلطات، أن إيريزاري، قدمت طلبًا في متجر ماركوس للبيتزا، وبعد 30 دقيقة وصلت المشتبه بها التي يُعتقد أنها ألفيلو، ومعها الطلب الذي بلغ ثمنه 33.10 دولارا.
وأشارت الإفادة إلى أن إيريزاري، سلمت المشتبه بها ورقة نقدية بقيمة 50 دولارا، وطلبت منها الباقي على أن تأخذ إكرامية 2 دولار فقط.
وبعد الحادث، أخبرت إيريزاري النواب أن السائقة "رفعت عينيها وابتعدت دون أن تقول أي شيء".
وقال المسؤولون إن ألفيلو عادت لاحقًا إلى مكان إقامة الضحية مع مشتبه به مجهول كان مسلحا بسلاح ناري واقتحموا الغرفة.
وألقي القبض على ألفيلو بتهمة اقتحام منزل بسلاح ناري، بينما لم تتوصل الشرطة حتى اللحظة عن أي معلومات بشأن المشتبه به المجهول.