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14 د
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11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
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183 د
عالم سبوتنيك
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هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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29 د
لبنان والعالم
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19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:16 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
المقهى الثقافي
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
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11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
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https://sarabic.ae/20241229/جريمة-مروعة-عاملة-بيتزا-تنتقم-من-سيدة-حامل-بسبب-إكرامية-1096307983.html
جريمة مروعة... عاملة بيتزا تنتقم من سيدة حامل بسبب إكرامية
جريمة مروعة... عاملة بيتزا تنتقم من سيدة حامل بسبب إكرامية
سبوتنيك عربي
ارتكبت عاملة توصيل بيتزا، جريمة مروعة بطعن امرأة حامل 14 مرة، بسبب عدم رضاها عن إكراميتها البالغة دولاران فقط. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T13:50+0000
2024-12-29T13:50+0000
مجتمع
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وتوافدت الشرطة في مقاطعة أوسيولا بولاية فلوريدا، إثر ورود تقارير عن اقتحام منزل وطعن سيدة في 22 ديسمبر/ كانون الأول.ووجدت الشرطة الضحية، ميليندا إيريزاري، التي طُعنت عدة مرات ثم نُقلت إلى مستشفى بالمنطقة، وخضعت لعملية جراحية طارئة لرئة ممزقة، وعانت من جروح طعن في الصدر والذراعين والساقين والبطن.وحددت السلطات بريانا ألفيلو البالغة من العمر 22 عامًا كسائقة التوصيل والمشتبه بها في القضية.وصرحت السلطات، أن إيريزاري، قدمت طلبًا في متجر ماركوس للبيتزا، وبعد 30 دقيقة وصلت المشتبه بها التي يُعتقد أنها ألفيلو، ومعها الطلب الذي بلغ ثمنه 33.10 دولارا.وبعد الحادث، أخبرت إيريزاري النواب أن السائقة "رفعت عينيها وابتعدت دون أن تقول أي شيء".وألقي القبض على ألفيلو بتهمة اقتحام منزل بسلاح ناري، بينما لم تتوصل الشرطة حتى اللحظة عن أي معلومات بشأن المشتبه به المجهول.مشاهد مؤلمة لقيام الشرطة الأمريكية بضرب سجين بطريقة "شنيعة"... فيديو
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جريمة مروعة... عاملة بيتزا تنتقم من سيدة حامل بسبب إكرامية

13:50 GMT 29.12.2024
© Fotolia / Showcakeسكين ملطخ بالدماء
سكين ملطخ بالدماء - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© Fotolia / Showcake
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ارتكبت عاملة توصيل بيتزا، جريمة مروعة بطعن امرأة حامل 14 مرة، بسبب عدم رضاها عن إكراميتها البالغة دولاران فقط.
وتوافدت الشرطة في مقاطعة أوسيولا بولاية فلوريدا، إثر ورود تقارير عن اقتحام منزل وطعن سيدة في 22 ديسمبر/ كانون الأول.
ووجدت الشرطة الضحية، ميليندا إيريزاري، التي طُعنت عدة مرات ثم نُقلت إلى مستشفى بالمنطقة، وخضعت لعملية جراحية طارئة لرئة ممزقة، وعانت من جروح طعن في الصدر والذراعين والساقين والبطن.

وقال مكتب عمدة مقاطعة أوسيولا، إن حالة إيريزاري مستقرة حاليًا.

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08:04 GMT
وحددت السلطات بريانا ألفيلو البالغة من العمر 22 عامًا كسائقة التوصيل والمشتبه بها في القضية.
وصرحت السلطات، أن إيريزاري، قدمت طلبًا في متجر ماركوس للبيتزا، وبعد 30 دقيقة وصلت المشتبه بها التي يُعتقد أنها ألفيلو، ومعها الطلب الذي بلغ ثمنه 33.10 دولارا.
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11:56 GMT
وأشارت الإفادة إلى أن إيريزاري، سلمت المشتبه بها ورقة نقدية بقيمة 50 دولارا، وطلبت منها الباقي على أن تأخذ إكرامية 2 دولار فقط.
وبعد الحادث، أخبرت إيريزاري النواب أن السائقة "رفعت عينيها وابتعدت دون أن تقول أي شيء".
وقال المسؤولون إن ألفيلو عادت لاحقًا إلى مكان إقامة الضحية مع مشتبه به مجهول كان مسلحا بسلاح ناري واقتحموا الغرفة.
وألقي القبض على ألفيلو بتهمة اقتحام منزل بسلاح ناري، بينما لم تتوصل الشرطة حتى اللحظة عن أي معلومات بشأن المشتبه به المجهول.
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