https://sarabic.ae/20241230/أمين-عام-الجبهة-الديمقراطية-السورية-نأمل-أن-تواصل-روسيا-لعب-دورها-في-تعزيز-استقرار-بلادنا-1096333654.html
أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية: نأمل أن تواصل روسيا لعب دورها في تعزيز استقرار بلادنا
أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية: نأمل أن تواصل روسيا لعب دورها في تعزيز استقرار بلادنا
سبوتنيك عربي
أكد أمين عام "الجبهة الديمقراطية السورية" محمود مرعي، أن "سوريا بحاجة إلى إعادة بناء مؤسساتها الأساسية"، مشيرًا إلى أن "البلاد في الوقت الحالي تفتقر إلى جيش... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مرعي لوكالة "سبوتنيك": "إعادة بناء هاتين المؤسستين يتطلب وقتًا طويلًا وجهودًا كبيرة. تهيئة الظروف لعقد مؤتمر حوار وطني يشكل جزءًا أساسيًا من عملية البناء، ويحتاج هو الآخر إلى وقت طويل".وأشار مرعي إلى أن "الدور الروسي في سوريا كان حاسمًا في المرحلة الماضية، حيث ساعدت روسيا في دعم الحكومة السورية في مواجهة التحديات العسكرية والسياسية. نأمل أن تواصل روسيا لعب دورها الاستراتيجي في تعزيز استقرار سوريا، وأن يكون لها دور إيجابي في عملية إعادة بناء الدولة السورية، سواء من خلال التعاون في إعادة بناء البنية التحتية أو من خلال مساعدة سوريا في تعزيز قدراتها العسكرية".كما وصف مرعي "الشرع بالسياسي المحنك"، مشيرًا إلى أنه "يتعامل مع الأمور ببراغماتية شديدة سواء في الداخل أو الخارج".وأضاف مرعي: "حتى الآن لم تُمس المقدسات الدينية ولم يُفرض على النساء لباس معين، كما أن المظاهرات لم تُمنع"، مشدّدًا على أنّ "الإدارة السورية الجديدة يجب أن تكون قادرة على التعامل مع المجتمع السوري بطريقة تضمن استقرار البلاد".وعن دور القوى الإقليمية، قال مرعي: "الدور العربي مهم، خصوصًا دور مصر والسعودية والإمارات"، مطالبًا مصر بـ"الانفتاح على الإدارة السورية الجديدة، لأنه لا بد من نسج علاقات جيدة لمصلحة البلدين، وهو ما ينطبق على معظم الدول العربية".وفي ما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح مرعي أن "واشنطن لا تعترف بعلاقات دائمة، سواء من حيث الصداقات أو العداوات"، وقال إن "الأكراد في سوريا يجب أن يعرفوا أن دورهم يجب أن يكون في إطار النسيج السوري الشامل وألا يعولوا على الدعم الأمريكي".لأول مرة منذ رحيل حكومة الأسد... ريف حمص الغربي يشهد معارك عنيفة"إدارة العمليات العسكرية" بسوريا تطلق عملية أمنية بريف محافظة طرطوس الساحلية
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أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, العالم العربي
أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية: نأمل أن تواصل روسيا لعب دورها في تعزيز استقرار بلادنا
حصري
أكد أمين عام "الجبهة الديمقراطية السورية" محمود مرعي، أن "سوريا بحاجة إلى إعادة بناء مؤسساتها الأساسية"، مشيرًا إلى أن "البلاد في الوقت الحالي تفتقر إلى جيش قوي ووزارة داخلية فعالة".
وقال مرعي لوكالة "سبوتنيك": "إعادة بناء هاتين المؤسستين يتطلب وقتًا طويلًا وجهودًا كبيرة. تهيئة الظروف لعقد مؤتمر حوار وطني يشكل جزءًا أساسيًا من عملية البناء، ويحتاج هو الآخر إلى وقت طويل".
وأشار إلى "ضرورة دمج الميليشيات في المؤسسات الأمنية، وهو أمر يستغرق وقتًا أيضًا"، كما شدد على "أهمية كتابة دستور جديد ينظم الحياة السياسية في سوريا".
وأشار مرعي إلى أن "الدور الروسي في سوريا كان حاسمًا في المرحلة الماضية، حيث ساعدت روسيا في دعم الحكومة السورية في مواجهة التحديات العسكرية والسياسية. نأمل أن تواصل روسيا لعب دورها الاستراتيجي في تعزيز استقرار سوريا، وأن يكون لها دور إيجابي في عملية إعادة بناء الدولة السورية، سواء من خلال التعاون في إعادة بناء البنية التحتية أو من خلال مساعدة سوريا في تعزيز قدراتها العسكرية".
وفي ما يخص تصريحات قائد ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية في سوريا" أحمد الشرع، حول موسكو، أشار مرعي إلى أن "الإدارة السورية الجديدة لم تدخل حتى الآن إلى القواعد العسكرية الروسية في سوريا"، وأكد أن "روسيا تعدّ من أهم الدول العظمى في العالم"، معربًا عن أمله في "بناء علاقات جيدة بين سوريا وروسيا، وأن تكون هناك علاقات متينة تخدم مصالح البلدين".
كما وصف مرعي "الشرع بالسياسي المحنك"، مشيرًا إلى أنه "يتعامل مع الأمور ببراغماتية شديدة سواء في الداخل أو الخارج".
وأضاف مرعي: "حتى الآن لم تُمس المقدسات الدينية ولم يُفرض على النساء لباس معين، كما أن المظاهرات لم تُمنع"، مشدّدًا على أنّ "الإدارة السورية الجديدة يجب أن تكون قادرة على التعامل مع المجتمع السوري بطريقة تضمن استقرار البلاد".
وعن دور القوى الإقليمية، قال مرعي: "الدور العربي مهم، خصوصًا دور مصر والسعودية والإمارات"، مطالبًا مصر بـ"الانفتاح على الإدارة السورية الجديدة، لأنه لا بد من نسج علاقات جيدة لمصلحة البلدين، وهو ما ينطبق على معظم الدول العربية".
أما في ما يتعلّق بالأكراد، قال ضيف "سبوتنيك"، إن "الإدارة الجديدة أعلنت أنها ستقبل مقاتلي "قسد" في الجيش كأفراد وليس كمجموعة كاملة، بينما ستقوم بطرد الأكراد القادمين من جبال قنديل خارج سوريا"، وأضاف أن "عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، أعلن أن القضية الكردية هي قضية تركية وليست سورية".
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح مرعي أن "واشنطن لا تعترف بعلاقات دائمة، سواء من حيث الصداقات أو العداوات"، وقال إن "الأكراد في سوريا يجب أن يعرفوا أن دورهم يجب أن يكون في إطار النسيج السوري الشامل وألا يعولوا على الدعم الأمريكي".