دولة أفريقية تجري أول انتخابات برلمانية منذ عام 2011

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفولنوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
12:29 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
اتهامات أممية لإسرائيل بإعاقة مساعدات غزة والجوع والبرد يفتكان بسكان القطاع، لبنان يسلم عشرات الضباط الفارين إلى الإدارة الجديدة في سوريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:32 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:28 GMT
25 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241230/دولة-أفريقية-تجري-أول-انتخابات-برلمانية-منذ-عام-2011-1096324365.html
دولة أفريقية تجري أول انتخابات برلمانية منذ عام 2011
دولة أفريقية تجري أول انتخابات برلمانية منذ عام 2011
سبوتنيك عربي
اصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والإقليمية في تشاد، يوم أمس الأحد، والتي من المقرر أن تنهي فترة انتقالية استمرت 3 سنوات من الحكم... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T09:38+0000
2024-12-30T09:38+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار تشاد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096324136_0:181:2996:1866_1920x0_80_0_0_af53b1e744f928d2d9216c533a7531bd.jpg
وقال موقع "africanews"، إن هذه الانتخابات البرلمانية تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد في تشاد، وتأتي بعد أشهر من فوز رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي، في انتخابات رئاسية مشكوك فيها كانت تهدف إلى استعادة الديمقراطية.وتولى ديبي السلطة، في عام 2021، بعد وفاة والده والرئيس لفترة طويلة إدريس ديبي إيتنو، الذي قضى 30 عامًا في الحكم، فيما قاطعت المعارضة الرئيسية انتخابات يوم الأحد (أمس)، بعدما اتهمت السلطات بعدم إشرافها على عملية انتخابية موثوقة.وصرح كاثيما باجاداي، وهو ناخب أدلى بصوته في مركز اقتراع بالعاصمة نجامينا، أنه يعتقد أن التصويت "يمضي على ما يرام"، وتابع: "لا توجد مشاكل، نحن نصوت بسلام، وليس هناك شيء استثنائي يمكن الإبلاغ عنه".وقال ناخب آخر يدعى محمد عيسى حسين: "نتمنى للجميع التوفيق ونأمل أن يقوم الأشخاص، الذين صوتنا لهم بعمل جيد من أجل تشاد أفضل، نأمل في صفحة جديدة وأن تتغير تشاد مع هذا الفريق الجديد".وتعد تشاد، التي تصدر النفط والتي تضم نحو 18 مليون نسمة، من أفقر دول أفريقيا، ولم تشهد انتقالاً حراً وعادلاً للسلطة منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960.وتعتبر هذه الانتخابات الأولى في البلدان، التي يقودها المجلس العسكري في منطقة الساحل الأفريقي، في عودة واعدة ولكن متأخرة إلى الديمقراطية.يشار إلى أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 8 ملايين ناخب لانتخاب 188 مشرعًا في الجمعية الوطنية الجديدة في تشاد، كما سيتم انتخاب ممثلين على المستويات الإقليمية والبلدية، ومن المتوقع صدور النتائج في غضون نحو أسبوعين.وتأتي الانتخابات في فترة حرجة لتشاد، التي تواجه تحديات أمنية عدة من هجمات جماعة "بوكو حرام" في منطقة بحيرة تشاد إلى قطع العلاقات العسكرية التي استمرت عقودًا مع فرنسا، الحليف الرئيسي لها.
https://sarabic.ae/20241229/التشاديون-يدلون-بأصواتهم-في-الانتخابات-البرلمانية-بأكثر-من-26-ألف-مركز-اقتراع-1096314882.html
https://sarabic.ae/20241227/فرنسا-تسلم-أول-قاعدة-عسكرية-في-إطار-انسحاب-قواتها-من-تشاد-1096232298.html
أخبار تشاد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096324136_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_8156f4013f7d2191795ec3e165e61426.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تشاد, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تشاد, الأخبار

دولة أفريقية تجري أول انتخابات برلمانية منذ عام 2011

09:38 GMT 30.12.2024
© AP Photo / Moutaالانتخابات تشاد
الانتخابات تشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Mouta
تابعنا عبر
اصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والإقليمية في تشاد، يوم أمس الأحد، والتي من المقرر أن تنهي فترة انتقالية استمرت 3 سنوات من الحكم العسكري.
وقال موقع "africanews"، إن هذه الانتخابات البرلمانية تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد في تشاد، وتأتي بعد أشهر من فوز رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي، في انتخابات رئاسية مشكوك فيها كانت تهدف إلى استعادة الديمقراطية.
وتولى ديبي السلطة، في عام 2021، بعد وفاة والده والرئيس لفترة طويلة إدريس ديبي إيتنو، الذي قضى 30 عامًا في الحكم، فيما قاطعت المعارضة الرئيسية انتخابات يوم الأحد (أمس)، بعدما اتهمت السلطات بعدم إشرافها على عملية انتخابية موثوقة.
علم تشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
التشاديون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية بأكثر من 26 ألف مركز اقتراع
أمس, 17:11 GMT
وصرح كاثيما باجاداي، وهو ناخب أدلى بصوته في مركز اقتراع بالعاصمة نجامينا، أنه يعتقد أن التصويت "يمضي على ما يرام"، وتابع: "لا توجد مشاكل، نحن نصوت بسلام، وليس هناك شيء استثنائي يمكن الإبلاغ عنه".
وقال ناخب آخر يدعى محمد عيسى حسين: "نتمنى للجميع التوفيق ونأمل أن يقوم الأشخاص، الذين صوتنا لهم بعمل جيد من أجل تشاد أفضل، نأمل في صفحة جديدة وأن تتغير تشاد مع هذا الفريق الجديد".
وتعد تشاد، التي تصدر النفط والتي تضم نحو 18 مليون نسمة، من أفقر دول أفريقيا، ولم تشهد انتقالاً حراً وعادلاً للسلطة منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960.
جنود فرنسيون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
فرنسا تسلم أول قاعدة عسكرية في إطار انسحاب قواتها من تشاد
27 ديسمبر, 07:05 GMT
وتعتبر هذه الانتخابات الأولى في البلدان، التي يقودها المجلس العسكري في منطقة الساحل الأفريقي، في عودة واعدة ولكن متأخرة إلى الديمقراطية.
يشار إلى أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 8 ملايين ناخب لانتخاب 188 مشرعًا في الجمعية الوطنية الجديدة في تشاد، كما سيتم انتخاب ممثلين على المستويات الإقليمية والبلدية، ومن المتوقع صدور النتائج في غضون نحو أسبوعين.
وتأتي الانتخابات في فترة حرجة لتشاد، التي تواجه تحديات أمنية عدة من هجمات جماعة "بوكو حرام" في منطقة بحيرة تشاد إلى قطع العلاقات العسكرية التي استمرت عقودًا مع فرنسا، الحليف الرئيسي لها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала