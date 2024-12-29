https://sarabic.ae/20241229/التشاديون-يدلون-بأصواتهم-في-الانتخابات-البرلمانية-بأكثر-من-26-ألف-مركز-اقتراع-1096314882.html

التشاديون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية بأكثر من 26 ألف مركز اقتراع

التشاديون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية بأكثر من 26 ألف مركز اقتراع

سبوتنيك عربي

أدلى الناخبون في تشاد بأصواتهم اليوم الأحد لأول مرة منذ عقد من الزمن، والتي تنتقل بالبلاد من الوضع الإنتقالي إلى الوضع الدستوري. 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T17:11+0000

2024-12-29T17:11+0000

2024-12-29T17:13+0000

أخبار تشاد

العالم العربي

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/10/1065151392_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_3c75ca37f25bfa9ba53294c445889a63.jpg

تأتي الانتخابات البرلمانية الأولى بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس محمد إدريس ديبي التي في مايو/أيار من العام 2021.واستقبل 26 ألفا و617 مركز اقتراع ما يقرب من 8 ملايين ناخب مسجل، بالإضافة إلى نحو مائة مراقب أجنبي وممثلين عن الأحزاب السياسية المختلفة، وفقًا للوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات التشادية. في الإطار أعرب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات في تشاد أحمد باتشيري، عن ارتياحه لسير الحملة الانتخابية اليوم الأحد.ودعا باتشيري في بيان صحفي أدلى به يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، الناخبين إلى ممارسة حقهم في التصويت والتأكيد على أهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.وأشاد رئيس الهيئة بالأجواء الإيجابية التي سادت الحملة الانتخابية، مشيرًا إلى أن المرشحين قاموا بالتواصل المباشر مع الناخبين على مدار ثلاثة أسابيع، في محاولة لإقناعهم بأهمية التصويت. وقال باتشيري: "لقد جرت الحملة الانتخابية في مختلف أنحاء تشاد دون أي حوادث أو مشاكل كبيرة، مما يعكس حيوية ديمقراطيتنا". من ناحيته قال إسماعيل محمد طاهر، الأكاديمي التشادي والمحلل السياسي، إن الانتخابات في بعض المراكز ينقصها القليل من التنظيم.وأوضح أن تنظيم الانتخابات يعد محطة مهمة في إطار الانتقال الكامل إلى الوضع الدستوري والخروج الكامل من الوضع الانتقالي.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، بعض القوائم الانتخابية التي يتم التأشير عليها فيها خانات مبهمة.ولفت إلى أن الاقبال في الغالب ضعيف في أغلب المراكز، إذ يغيب الزخم أو اهتمام من المواطنين في الغالب.ومن المرتقب صدور النتائج الأولية بحلول 15 يناير/ كانون الثاني 2025، والنتائج النهائية بحلول 31 يناير 2025.أوقفت تشاد الحليف الرئيسي للغرب في الحرب ضد تنظيمات متطرفة في منطقة الساحل، الشهر الماضي، اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا، وهددت بالانسحاب من قوة أمنية إقليمية متعددة الجنسيات.وفق البيان الصحفي، أوضح رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات في تشاد أحمد باتشيري، أن الانتخابات ستبدأ في 28 ديسمبر 2024 مع تصويت أفراد القوات الأمنية والتشاديين المقيمين في الخارج والرحل، الذين سيصوتون على مدار يومين. أما في 29 ديسمبر، يصوت جميع الناخبين في مراكز الاقتراع.وشدد على أن “التصويت ليس مجرد حق، بل هو واجب وطني، ومن الضروري أن يمارسه كل مواطن ومواطنة مستوفين للشروط القانونية في جو من الهدوء والمسؤولية".وأوضح أحمد باتشيري أن الهيئة قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة. وقال: “تم توفير جميع المواد والوثائق الانتخابية اللازمة، كما تم اتخاذ الترتيبات لفتح مراكز الاقتراع وتوفير الدعم لأعضاء المراكز.

https://sarabic.ae/20241226/الانتخابات-التشريعية-في-تشاد-هل-تحقق-تطلعات-الشارع؟-1096219701.html

https://sarabic.ae/20241210/تشاد-تعلن-بداية-مغادرة-القوات-العسكرية-الفرنسية-المتمركزة-في-البلاد--1095673698.html

أخبار تشاد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تشاد, العالم العربي, حصري