https://sarabic.ae/20241230/ضابط-أمريكي-يكشف-ما-تتلقاه-واشنطن-من-أوكرانيا-1096344083.html
ضابط أمريكي يكشف ما تتلقاه واشنطن من أوكرانيا
ضابط أمريكي يكشف ما تتلقاه واشنطن من أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تستثمر موارد عسكرية ونقدية ضخمة في أوكرانيا، لا تتلقى... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T19:08+0000
2024-12-30T19:08+0000
2024-12-30T19:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال جونسون خلال مقابلة: "علينا أن ننفق الكثير من مواردنا العسكرية والمالية في أوكرانيا، وماذا نحصل في المقابل؟ هذا الرجل الذي يرتدي باستمرار ملابس مثل تشي غيفارا يشعر بعدم الرضا دائمًا". وأشار إلى أن هذا الصراع ليس مباراة ملاكمة يمكن إيقافها من خلال تولي شخص دور الحكم.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة نوفولنوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241230/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفولنوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096324279.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي يكشف ما تتلقاه واشنطن من أوكرانيا
أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تستثمر موارد عسكرية ونقدية ضخمة في أوكرانيا، لا تتلقى سوى اللوم من فلاديمير زيلينسكي.
وقال جونسون خلال مقابلة: "علينا أن ننفق الكثير من مواردنا العسكرية والمالية في أوكرانيا، وماذا نحصل في المقابل؟ هذا الرجل الذي يرتدي باستمرار ملابس مثل تشي غيفارا يشعر بعدم الرضا دائمًا".
وأوضح أن واشنطن مهتمة بالتفاوض على التسوية أكثر من روسيا، لأن موسكو تهزم كلاً من أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي.
وأشار إلى أن هذا الصراع ليس مباراة ملاكمة يمكن إيقافها من خلال تولي شخص دور الحكم.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة نوفولنوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.