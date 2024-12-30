https://sarabic.ae/20241230/هل-سقطت-طائرة-الخطوط-الجوية-الإفريقية-الليبية-في-مطار-طرابلس-1096322299.html
هل سقطت طائرة "الخطوط الجوية الأفريقية" الليبية في مطار طرابلس؟
هل سقطت طائرة "الخطوط الجوية الأفريقية" الليبية في مطار طرابلس؟
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، أنباء حول "سقوط إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الأفريقية في مطار طرابلس"، أثناء صيانة معدات الهبوط... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T07:23+0000
2024-12-30T07:23+0000
2024-12-30T07:23+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/12/1091860794_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c48118e328d73fba2d025c0ff64c7e50.jpg
ونفت الشركة، أمس الأحد، صحة تلك الأنباء المتداولة، مؤكدة أن جميع الأخبار الرسمية المتعلقة بها تُنشر حصريا عبر حسابها الموثّق على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن "الأخبار المتداولة حديثا تشير إلى إحدى طائراتنا القديمة التي تعرضت للتلف نتيجة أحداث مطار طرابلس الدولي عام 2014"، مؤكدة أن "هذه الطائرة غير صالحة للطيران وخارج الخدمة تماما"، وفقا لصحيفة "الوسط" الليبية.ودعت شركة الخطوط الجوية الأفريقية الجميع إلى "الامتناع عن نشر أو تداول أخبار من مصادر غير موثوقة"، مشددة على أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها".يشار إلى أن "الخطوط الجوية الأفريقية" أعلنت الأسبوع الماضي عن تعرض إحدى طائراتها، المتجهة من مطار معيتيقة الدولي إلى القاهرة، لاصطدام طائر بأحد محركاتها، مما اضطرها إلى العودة إلى المطار حفاظًا على سلامة الركاب.تأتي شائعات سقوط طائرة الخطوط الجوية الأفريقية في مطار طرابلس، بعد وقوع 3 حوادث طائرات أمس الأحد، وهي تحطم طائرة خفيفة تابعة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية، في مياه البحر قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة بالإمارات، وحادث طائرة في كوريا الجنوبية، الذي راح ضحيته 167 شخصا، واضطرار طائرة تابعة لشركة الطيران الكندية، للهبوط اضطراريا في مطار "هاليفاكس ستانفيلد" الدولي، بعد تعرضها لعطل في معدات الهبوط.
https://sarabic.ae/20241229/الإمارات-تعلن-عن-تحطم-طائرة-ووفاة-قائدها-ومرافقه-1096310861.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/12/1091860794_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a4c0a05ae0817cda4eb31e5d39d429f1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
هل سقطت طائرة "الخطوط الجوية الأفريقية" الليبية في مطار طرابلس؟
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، أنباء حول "سقوط إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الأفريقية في مطار طرابلس"، أثناء صيانة معدات الهبوط الخلفية لها.
ونفت الشركة، أمس الأحد، صحة تلك الأنباء المتداولة، مؤكدة أن جميع الأخبار الرسمية المتعلقة بها تُنشر حصريا عبر حسابها الموثّق على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن "الأخبار المتداولة حديثا تشير إلى إحدى طائراتنا القديمة التي تعرضت للتلف نتيجة أحداث مطار طرابلس الدولي عام 2014"، مؤكدة أن "هذه الطائرة غير صالحة للطيران وخارج الخدمة تماما"، وفقا لصحيفة
"الوسط" الليبية.
ودعت شركة الخطوط الجوية الأفريقية الجميع إلى "الامتناع عن نشر أو تداول أخبار من مصادر غير موثوقة"، مشددة على أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها".
يشار إلى أن "الخطوط الجوية الأفريقية" أعلنت الأسبوع الماضي عن تعرض إحدى طائراتها، المتجهة من مطار معيتيقة الدولي إلى القاهرة، لاصطدام طائر بأحد محركاتها، مما اضطرها إلى العودة إلى المطار حفاظًا على سلامة الركاب.
تأتي شائعات سقوط طائرة الخطوط الجوية الأفريقية في مطار طرابلس، بعد وقوع 3 حوادث طائرات أمس الأحد، وهي تحطم طائرة خفيفة تابعة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية، في مياه البحر قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة بالإمارات، وحادث طائرة في كوريا الجنوبية
، الذي راح ضحيته 167 شخصا، واضطرار طائرة تابعة لشركة الطيران الكندية، للهبوط اضطراريا في مطار "هاليفاكس ستانفيلد" الدولي، بعد تعرضها لعطل في معدات الهبوط
.