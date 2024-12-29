الإمارات تعلن عن تحطم طائرة ووفاة قائدها ومرافقه

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مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
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22 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
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عالم سبوتنيك
تعزيزات عسكرية لريف حمص وسط سوريا لملاحقة بقايا "حكومة الأسد"، الجيش الألماني ليس لديه ما يواجه به صواريخ "أوريشنيك" الروسية
17:03 GMT
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ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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29 د
لبنان والعالم
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ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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المقهى الثقافي
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
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https://sarabic.ae/20241229/الإمارات-تعلن-عن-تحطم-طائرة-ووفاة-قائدها-ومرافقه-1096310861.html
الإمارات تعلن عن تحطم طائرة ووفاة قائدها ومرافقه
الإمارات تعلن عن تحطم طائرة ووفاة قائدها ومرافقه
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، "تحطم طائرة خفيفة تابعة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية، في مياه البحر قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة". 29.12.2024, سبوتنيك عربي
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وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أن "الحادث أسفر عن وفاة قائدها ومرافقه"، مشيرة إلى أن "قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة تلقى بلاغا بشأن الحادث"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.ولفتت الهيئة إلى أن "فرق العمل والجهات المختصة تواصل التحقيق لتحديد أسباب وقوعه"، موجهة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحيتين وذويهما.جدير بالذكر أن شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري شهد ثلاث حوادث طيران في عدد من البلدان، بعد حادث طائرة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، الذي راح ضحيته 167 شخص، إلى جانب حادث تحطم طائرة أذربيجانية في أكتاو.فيما اضطرت طائرة تابعة لشركة الطيران الكندية، مساء أمس السبت، للهبوط اضطراريا في مطار "هاليفاكس ستانفيلد" الدولي، بعد تعرضها لعطل في معدات الهبوط.وتعرضت رحلة طيران الكندية، التي تحمل رقم "2259"، والتي أقلعت من مطار "سانت جونز" الدولي، لمشاكل في الهبوط في الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد، ما تسبب في انزلاقها ونشوب حريق في المحرك، وقامت طواقم الطوارئ بالاستجابة سريعا للحادث، لضمان سلامة جميع من كانوا على متنها، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام.وتحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "إمبراير 190" كانت متجهة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، صباح يوم 25 ديسمبر الجاري، بالقرب من مدينة أكتاو غربي كازاخستان.
https://sarabic.ae/20241229/الكرملين-بوتين-وعلييف-يبحثان-قضية-الطائرة-الأذربيجانية-المنكوبة--1096307216.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الإمارات تعلن عن تحطم طائرة ووفاة قائدها ومرافقه

14:32 GMT 29.12.2024
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصورطائرة تابعة لشركة "الإمارات" للطيران في لارنكا، قبرص 6 فبراير 2020
طائرة تابعة لشركة الإمارات للطيران في لارنكا، قبرص 6 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
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أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، "تحطم طائرة خفيفة تابعة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية، في مياه البحر قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة".
وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أن "الحادث أسفر عن وفاة قائدها ومرافقه"، مشيرة إلى أن "قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة تلقى بلاغا بشأن الحادث"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.
ولفتت الهيئة إلى أن "فرق العمل والجهات المختصة تواصل التحقيق لتحديد أسباب وقوعه"، موجهة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحيتين وذويهما.
مكان تحطم الطائرة في أكتاو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
الكرملين: بوتين وعلييف يبحثان قضية الطائرة الأذربيجانية المنكوبة
13:46 GMT
جدير بالذكر أن شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري شهد ثلاث حوادث طيران في عدد من البلدان، بعد حادث طائرة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، الذي راح ضحيته 167 شخص، إلى جانب حادث تحطم طائرة أذربيجانية في أكتاو.
فيما اضطرت طائرة تابعة لشركة الطيران الكندية، مساء أمس السبت، للهبوط اضطراريا في مطار "هاليفاكس ستانفيلد" الدولي، بعد تعرضها لعطل في معدات الهبوط.
وتعرضت رحلة طيران الكندية، التي تحمل رقم "2259"، والتي أقلعت من مطار "سانت جونز" الدولي، لمشاكل في الهبوط في الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد، ما تسبب في انزلاقها ونشوب حريق في المحرك، وقامت طواقم الطوارئ بالاستجابة سريعا للحادث، لضمان سلامة جميع من كانوا على متنها، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام.
وتحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "إمبراير 190" كانت متجهة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، صباح يوم 25 ديسمبر الجاري، بالقرب من مدينة أكتاو غربي كازاخستان.
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