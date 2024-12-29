https://sarabic.ae/20241229/الإمارات-تعلن-عن-تحطم-طائرة-ووفاة-قائدها-ومرافقه-1096310861.html
الإمارات تعلن عن تحطم طائرة ووفاة قائدها ومرافقه
الإمارات تعلن عن تحطم طائرة ووفاة قائدها ومرافقه
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، "تحطم طائرة خفيفة تابعة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية، في مياه البحر قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة". 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T14:32+0000
2024-12-29T14:32+0000
2024-12-29T14:32+0000
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وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أن "الحادث أسفر عن وفاة قائدها ومرافقه"، مشيرة إلى أن "قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة تلقى بلاغا بشأن الحادث"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.ولفتت الهيئة إلى أن "فرق العمل والجهات المختصة تواصل التحقيق لتحديد أسباب وقوعه"، موجهة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحيتين وذويهما.جدير بالذكر أن شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري شهد ثلاث حوادث طيران في عدد من البلدان، بعد حادث طائرة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، الذي راح ضحيته 167 شخص، إلى جانب حادث تحطم طائرة أذربيجانية في أكتاو.فيما اضطرت طائرة تابعة لشركة الطيران الكندية، مساء أمس السبت، للهبوط اضطراريا في مطار "هاليفاكس ستانفيلد" الدولي، بعد تعرضها لعطل في معدات الهبوط.وتعرضت رحلة طيران الكندية، التي تحمل رقم "2259"، والتي أقلعت من مطار "سانت جونز" الدولي، لمشاكل في الهبوط في الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد، ما تسبب في انزلاقها ونشوب حريق في المحرك، وقامت طواقم الطوارئ بالاستجابة سريعا للحادث، لضمان سلامة جميع من كانوا على متنها، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام.وتحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "إمبراير 190" كانت متجهة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، صباح يوم 25 ديسمبر الجاري، بالقرب من مدينة أكتاو غربي كازاخستان.
https://sarabic.ae/20241229/الكرملين-بوتين-وعلييف-يبحثان-قضية-الطائرة-الأذربيجانية-المنكوبة--1096307216.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الإمارات تعلن عن تحطم طائرة ووفاة قائدها ومرافقه
أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، "تحطم طائرة خفيفة تابعة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية، في مياه البحر قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة".
وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أن "الحادث أسفر عن وفاة قائدها ومرافقه"، مشيرة إلى أن "قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة تلقى بلاغا بشأن الحادث"، حسب وكالة
الأنباء الإماراتية.
ولفتت الهيئة إلى أن "فرق العمل والجهات المختصة تواصل التحقيق لتحديد أسباب وقوعه"، موجهة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحيتين وذويهما.
جدير بالذكر أن شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري شهد ثلاث حوادث طيران في عدد من البلدان، بعد حادث طائرة في كوريا الجنوبية
، اليوم الأحد، الذي راح ضحيته 167 شخص، إلى جانب حادث تحطم طائرة أذربيجانية في أكتاو.
فيما اضطرت طائرة تابعة لشركة الطيران الكندية، مساء أمس السبت، للهبوط اضطراريا في مطار "هاليفاكس ستانفيلد" الدولي، بعد تعرضها لعطل في معدات الهبوط
.
وتعرضت رحلة طيران الكندية، التي تحمل رقم "2259"، والتي أقلعت من مطار "سانت جونز" الدولي، لمشاكل في الهبوط في الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد، ما تسبب في انزلاقها ونشوب حريق في المحرك، وقامت طواقم الطوارئ بالاستجابة سريعا للحادث، لضمان سلامة جميع من كانوا على متنها، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام.
وتحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "إمبراير 190"
كانت متجهة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، صباح يوم 25 ديسمبر الجاري، بالقرب من مدينة أكتاو غربي كازاخستان.