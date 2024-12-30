يخترق جبلا هائلا... الصين تبني أطول نفق في العالم... فيديو
13:41 GMT 30.12.2024 (تم التحديث: 13:48 GMT 30.12.2024)
© Photo / CC0نفق
© Photo / CC0
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تمكنت الصين من استكمال بناء أطول نفق " تيانشان شنغلي" للطرق السريعة في العالم، ما مهد الطريق لافتتاح اختصار جديد يربط بين الأجزاء الجنوبية والشمالية من منطقة شينجيانغفي شينغيانغ.
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، بأن الصين أكملت بناء أطول نفق للطرق السريعة في العالم، "تيانشان شينغلي" والذي يربط بين الأجزاء الجنوبية والشمالية من منطقة شينغيانغ ذاتية الحكم.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن النفق الذي يبلغ طوله 14 ميلاً من المتوقع أن يقلل وقت السفر عبر الجزء الأوسط من جبال "تيانشان" من ساعات عدة إلى نحو 20 دقيقة بمجرد تشغيله في عام 2025.
يتميز التصميم بنفق مزدوج الاتجاه بأربعة حارات بسرعة تصميمية تبلغ 100 كيلومتر في الساعة. يقع في أعماق جبال تيانشان النائية، على ارتفاع متوسط يزيد عن 3000 متر.
📹 الصين تستكمل بناء أطول نفق للطرق السريعة في العالم في شينجيانج— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 30, 2024
أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الاثنين، بأن الصين أكملت بناء أطول نفق للطرق السريعة في العالم، "تيانشان شينجلي" والذي سيربط بين الأجزاء الجنوبية والشمالية من منطقة شينجيانج ذاتية الحكم.
وأفادت… pic.twitter.com/5RmhEaFztX
وبحسب التقارير فإنه على مدى السنوات الأربع الماضية، عمل أكثر من 3000 عامل بشكل مستمر في بيئات عالية الارتفاع ومنخفضة الأكسجين، بينما تعاملوا مع العديد من التحديات والمخاطر الجيولوجية مثل انفجارات الصخور والتشوهات الكبيرة في الصخور اللينة والانهيارات.