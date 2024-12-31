https://sarabic.ae/20241231/زلزال-بقوة-45-درجة-يضرب-جنوبي-إيران-1096368098.html
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جنوبي إيران
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جنوبي إيران
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قرية "سيرج" التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T16:54+0000
2024-12-31T16:54+0000
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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، أن الزلزال وقع عند الساعة السادسة و48 دقيقة في وقت سابق من اليوم، وفي عمق 8 كلم عن سطح الأرض.وأكدت الوكالة أنه لم ترد أي تقارير بشأن الخسائر المترتبة على زلزال كرمان حتى الآن.وكانت هزة أرضية بقوة 3.6 على مقياس ريختر قد ضربت، مطلع الشهر الجاري، مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان الإيرانية. ويأتي هذا فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر محتملة جراء الزلزال.وقد أعلن مساعد مؤسسة المياه والكهرباء في محافظة خوزستان لشؤون السدود ومحطات الطاقة، يحيى مرادي، أن الزلزال الذي ضرب مناطق في المحافظة، لم يلحق أي أضرار بالسدود المبنية على نهر كارون.وذكر يحيى مرادي أنه في أعقاب الزلزال تم فحص المنشآت والسدود، ولحسن الحظ، لم يتضرر أي منها.
https://sarabic.ae/20240809/زلزال-بقوة-4-درجات-يضرب-جنوبي-إيران-1091558793.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, زلزال, إيران, أخبار إيران
أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, زلزال, إيران, أخبار إيران
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جنوبي إيران
ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قرية "سيرج" التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.
ونقلت وكالة
"إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، أن الزلزال وقع عند الساعة السادسة و48 دقيقة في وقت سابق من اليوم، وفي عمق 8 كلم عن سطح الأرض.
وأكدت الوكالة أنه لم ترد أي تقارير بشأن الخسائر المترتبة على زلزال كرمان حتى الآن.
وكانت هزة أرضية بقوة 3.6 على مقياس ريختر
قد ضربت، مطلع الشهر الجاري، مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان الإيرانية. ويأتي هذا فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر محتملة جراء الزلزال.
وقد أعلن مساعد مؤسسة المياه والكهرباء في محافظة خوزستان لشؤون السدود ومحطات الطاقة، يحيى مرادي، أن الزلزال الذي ضرب مناطق في المحافظة، لم يلحق أي أضرار بالسدود المبنية على نهر كارون.
وذكر يحيى مرادي أنه في أعقاب الزلزال
تم فحص المنشآت والسدود، ولحسن الحظ، لم يتضرر أي منها.