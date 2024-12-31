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هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:32 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
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مساحة حرة
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شؤون عسكرية
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شؤون عسكرية
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
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مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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عرب بوينت بودكاست
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من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
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خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
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اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
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زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جنوبي إيران
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جنوبي إيران
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قرية "سيرج" التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، أن الزلزال وقع عند الساعة السادسة و48 دقيقة في وقت سابق من اليوم، وفي عمق 8 كلم عن سطح الأرض.وأكدت الوكالة أنه لم ترد أي تقارير بشأن الخسائر المترتبة على زلزال كرمان حتى الآن.وكانت هزة أرضية بقوة 3.6 على مقياس ريختر قد ضربت، مطلع الشهر الجاري، مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان الإيرانية. ويأتي هذا فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر محتملة جراء الزلزال.وقد أعلن مساعد مؤسسة المياه والكهرباء في محافظة خوزستان لشؤون السدود ومحطات الطاقة، يحيى مرادي، أن الزلزال الذي ضرب مناطق في المحافظة، لم يلحق أي أضرار بالسدود المبنية على نهر كارون.وذكر يحيى مرادي أنه في أعقاب الزلزال تم فحص المنشآت والسدود، ولحسن الحظ، لم يتضرر أي منها.
https://sarabic.ae/20240809/زلزال-بقوة-4-درجات-يضرب-جنوبي-إيران-1091558793.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, زلزال, إيران, أخبار إيران
أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, زلزال, إيران, أخبار إيران

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جنوبي إيران

16:54 GMT 31.12.2024
© AP Photo / Abdolhossein Rezvaniتداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Abdolhossein Rezvani
تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قرية "سيرج" التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، أن الزلزال وقع عند الساعة السادسة و48 دقيقة في وقت سابق من اليوم، وفي عمق 8 كلم عن سطح الأرض.
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوبي إيران
9 أغسطس, 06:32 GMT
وأكدت الوكالة أنه لم ترد أي تقارير بشأن الخسائر المترتبة على زلزال كرمان حتى الآن.
وكانت هزة أرضية بقوة 3.6 على مقياس ريختر قد ضربت، مطلع الشهر الجاري، مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان الإيرانية. ويأتي هذا فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر محتملة جراء الزلزال.
وقد أعلن مساعد مؤسسة المياه والكهرباء في محافظة خوزستان لشؤون السدود ومحطات الطاقة، يحيى مرادي، أن الزلزال الذي ضرب مناطق في المحافظة، لم يلحق أي أضرار بالسدود المبنية على نهر كارون.
وذكر يحيى مرادي أنه في أعقاب الزلزال تم فحص المنشآت والسدود، ولحسن الحظ، لم يتضرر أي منها.
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