https://sarabic.ae/20241231/ضابط-أمريكي-المساعدات-العسكرية-تؤدي-إلى-قتل-المزيد-من-الأوكرانيين-1096362305.html
ضابط أمريكي: المساعدات العسكرية تسهم في قتل المزيد من الأوكرانيين
ضابط أمريكي: المساعدات العسكرية تسهم في قتل المزيد من الأوكرانيين
سبوتنيك عربي
أفاد الضابط المتقاعد في القوات المسلحة الأمريكية، دانييل ديفيس، بأن تخصيص مساعدات مالية إضافية إلى أوكرانيا تؤدي إلى زيادة عدد الضحايا بين الأوكرانيين. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T13:19+0000
2024-12-31T13:19+0000
2024-12-31T13:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب ديفيس على منصة "إكس": "كل تلك الأعلام الأوكرانية المرفوعة على أرضية مجلس النواب دعماً لمليارات الدولارات لم تؤد إلا إلى مقتل المزيد من الرجال الأوكرانيين بلا معنى في حرب لا يمكن الفوز بها".هكذا رد ديفيس على منشور للنائب توماس ماسي، الذي قال إنه تعرض للتهديد بغرامة مالية بسبب توزيع مقطع فيديو لأعضاء في الكونغرس يلوحون بالأعلام الأوكرانية بعد الموافقة على المساعدات المالية لكييف.وأوضح أنه من المأساوي أيضًا أن أعضاء الكونغرس، في رأيه، لم يتخيلوا حتى أنهم كانوا يوقعون المزيد من أحكام الإعدام على الأوكرانيين.وجاء في بيان الرئيس الأمريكي الذي نُشر على موقع البيت الأبيض: "أعلن بفخر اليوم عن تخصيص حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا تقدر بنحو 2.5 مليار دولار".وأضاف: "تقوم وزارة الدفاع الأمريكية حاليًا بعملية نقل عشرات الآلاف من ذخائر المدفعية وآلاف الصواريخ ومئات المركبات المدرعة الأمر الذي سوف يعزز موقف أوكرانيا مع حلول الشتاء".وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20241230/البنتاغون-يكشف-حجم-المساعدة-العسكرية-إلى-أوكرانيا-في-عهد-بايدن-1096346188.html
https://sarabic.ae/20241230/البنتاغون-يكشف-حجم-المساعدة-العسكرية-إلى-أوكرانيا-في-عهد-بايدن-1096346188.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي: المساعدات العسكرية تسهم في قتل المزيد من الأوكرانيين
13:19 GMT 31.12.2024 (تم التحديث: 13:20 GMT 31.12.2024)
أفاد الضابط المتقاعد في القوات المسلحة الأمريكية، دانييل ديفيس، بأن تخصيص مساعدات مالية إضافية إلى أوكرانيا تؤدي إلى زيادة عدد الضحايا بين الأوكرانيين.
وكتب ديفيس على منصة "إكس": "كل تلك الأعلام الأوكرانية المرفوعة على أرضية مجلس النواب دعماً لمليارات الدولارات لم تؤد إلا إلى مقتل المزيد من الرجال الأوكرانيين بلا معنى في حرب لا يمكن الفوز بها".
هكذا رد ديفيس على منشور للنائب توماس ماسي، الذي قال إنه تعرض للتهديد بغرامة مالية بسبب توزيع مقطع فيديو لأعضاء في الكونغرس يلوحون بالأعلام الأوكرانية بعد الموافقة على المساعدات المالية لكييف.
وأوضح أنه من المأساوي أيضًا أن أعضاء الكونغرس، في رأيه، لم يتخيلوا حتى أنهم كانوا يوقعون المزيد من أحكام الإعدام على الأوكرانيين.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار.
وجاء في بيان الرئيس الأمريكي الذي نُشر على موقع البيت الأبيض: "أعلن بفخر اليوم عن تخصيص حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا تقدر بنحو 2.5 مليار دولار".
وأضاف: "تقوم وزارة الدفاع الأمريكية حاليًا بعملية نقل عشرات الآلاف من ذخائر المدفعية وآلاف الصواريخ ومئات المركبات المدرعة الأمر الذي سوف يعزز موقف أوكرانيا مع حلول الشتاء".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.