ضابط أمريكي: المساعدات العسكرية تسهم في قتل المزيد من الأوكرانيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:32 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:28 GMT
25 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241231/ضابط-أمريكي-المساعدات-العسكرية-تؤدي-إلى-قتل-المزيد-من-الأوكرانيين-1096362305.html
ضابط أمريكي: المساعدات العسكرية تسهم في قتل المزيد من الأوكرانيين
ضابط أمريكي: المساعدات العسكرية تسهم في قتل المزيد من الأوكرانيين
سبوتنيك عربي
أفاد الضابط المتقاعد في القوات المسلحة الأمريكية، دانييل ديفيس، بأن تخصيص مساعدات مالية إضافية إلى أوكرانيا تؤدي إلى زيادة عدد الضحايا بين الأوكرانيين. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T13:19+0000
2024-12-31T13:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285234_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f29c9118b4c3569d7cf346fb19d06cdb.jpg
وكتب ديفيس على منصة "إكس": "كل تلك الأعلام الأوكرانية المرفوعة على أرضية مجلس النواب دعماً لمليارات الدولارات لم تؤد إلا إلى مقتل المزيد من الرجال الأوكرانيين بلا معنى في حرب لا يمكن الفوز بها".هكذا رد ديفيس على منشور للنائب توماس ماسي، الذي قال إنه تعرض للتهديد بغرامة مالية بسبب توزيع مقطع فيديو لأعضاء في الكونغرس يلوحون بالأعلام الأوكرانية بعد الموافقة على المساعدات المالية لكييف.وأوضح أنه من المأساوي أيضًا أن أعضاء الكونغرس، في رأيه، لم يتخيلوا حتى أنهم كانوا يوقعون المزيد من أحكام الإعدام على الأوكرانيين.وجاء في بيان الرئيس الأمريكي الذي نُشر على موقع البيت الأبيض: "أعلن بفخر اليوم عن تخصيص حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا تقدر بنحو 2.5 مليار دولار".وأضاف: "تقوم وزارة الدفاع الأمريكية حاليًا بعملية نقل عشرات الآلاف من ذخائر المدفعية وآلاف الصواريخ ومئات المركبات المدرعة الأمر الذي سوف يعزز موقف أوكرانيا مع حلول الشتاء".وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20241230/البنتاغون-يكشف-حجم-المساعدة-العسكرية-إلى-أوكرانيا-في-عهد-بايدن-1096346188.html
https://sarabic.ae/20241230/البنتاغون-يكشف-حجم-المساعدة-العسكرية-إلى-أوكرانيا-في-عهد-بايدن-1096346188.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285234_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727748aef3ce8e2490577027b834f588.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي: المساعدات العسكرية تسهم في قتل المزيد من الأوكرانيين

13:19 GMT 31.12.2024 (تم التحديث: 13:20 GMT 31.12.2024)
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
أفاد الضابط المتقاعد في القوات المسلحة الأمريكية، دانييل ديفيس، بأن تخصيص مساعدات مالية إضافية إلى أوكرانيا تؤدي إلى زيادة عدد الضحايا بين الأوكرانيين.
وكتب ديفيس على منصة "إكس": "كل تلك الأعلام الأوكرانية المرفوعة على أرضية مجلس النواب دعماً لمليارات الدولارات لم تؤد إلا إلى مقتل المزيد من الرجال الأوكرانيين بلا معنى في حرب لا يمكن الفوز بها".
هكذا رد ديفيس على منشور للنائب توماس ماسي، الذي قال إنه تعرض للتهديد بغرامة مالية بسبب توزيع مقطع فيديو لأعضاء في الكونغرس يلوحون بالأعلام الأوكرانية بعد الموافقة على المساعدات المالية لكييف.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون يكشف حجم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا في عهد بايدن
أمس, 19:46 GMT
وأوضح أنه من المأساوي أيضًا أن أعضاء الكونغرس، في رأيه، لم يتخيلوا حتى أنهم كانوا يوقعون المزيد من أحكام الإعدام على الأوكرانيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار.

وجاء في بيان الرئيس الأمريكي الذي نُشر على موقع البيت الأبيض: "أعلن بفخر اليوم عن تخصيص حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا تقدر بنحو 2.5 مليار دولار".
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون يكشف حجم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا في عهد بايدن
أمس, 19:46 GMT
وأضاف: "تقوم وزارة الدفاع الأمريكية حاليًا بعملية نقل عشرات الآلاف من ذخائر المدفعية وآلاف الصواريخ ومئات المركبات المدرعة الأمر الذي سوف يعزز موقف أوكرانيا مع حلول الشتاء".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала