https://sarabic.ae/20241230/البنتاغون-يكشف-حجم-المساعدة-العسكرية-إلى-أوكرانيا-في-عهد-بايدن-1096346188.html
البنتاغون يكشف حجم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا في عهد بايدن
البنتاغون يكشف حجم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا في عهد بايدن
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا في عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تجاوز 66 مليار... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T19:46+0000
2024-12-30T19:46+0000
2024-12-30T19:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وجاء في بيان البنتاغون: "الولايات المتحدة الأمريكية قدمت أكثر من 66 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف تبلغ قيمتها حوالي 2.5 مليار دولار.وأضاف: "تقوم وزارة الدفاع الأمريكية حاليًا بعملية نقل عشرات الآلاف من ذخائر المدفعية وآلاف الصواريخ ومئات المركبات المدرعة الأمر الذي سوف يعزز موقف أوكرانيا مع حلول الشتاء". وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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أخبار أوكرانيا, روسيا
البنتاغون يكشف حجم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا في عهد بايدن
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا في عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تجاوز 66 مليار دولار.
وجاء في بيان البنتاغون: "الولايات المتحدة الأمريكية قدمت أكثر من 66 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن".
وأوضح البيان أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط 2022، خصصت واشنطن نحو 55.6 مليار دولار لكييف.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف تبلغ قيمتها حوالي 2.5 مليار دولار.
وجاء في بيان الرئيس الأمريكي الذي نُشر على موقع البيت الأبيض: "أعلن بفخر اليوم عن تخصيص حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا تقدر بنحو 2.5 مليار دولار.
وأضاف: "تقوم وزارة الدفاع الأمريكية حاليًا بعملية نقل عشرات الآلاف من ذخائر المدفعية وآلاف الصواريخ ومئات المركبات المدرعة الأمر الذي سوف يعزز موقف أوكرانيا مع حلول الشتاء".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.