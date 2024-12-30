https://sarabic.ae/20241230/البنتاغون-يكشف-حجم-المساعدة-العسكرية-إلى-أوكرانيا-في-عهد-بايدن-1096346188.html

البنتاغون يكشف حجم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا في عهد بايدن

البنتاغون يكشف حجم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا في عهد بايدن

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا في عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تجاوز 66 مليار... 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T19:46+0000

2024-12-30T19:46+0000

2024-12-30T19:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وجاء في بيان البنتاغون: "الولايات المتحدة الأمريكية قدمت أكثر من 66 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف تبلغ قيمتها حوالي 2.5 مليار دولار.وأضاف: "تقوم وزارة الدفاع الأمريكية حاليًا بعملية نقل عشرات الآلاف من ذخائر المدفعية وآلاف الصواريخ ومئات المركبات المدرعة الأمر الذي سوف يعزز موقف أوكرانيا مع حلول الشتاء". وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

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أخبار أوكرانيا, روسيا