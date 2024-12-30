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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241230/البنتاغون-يكشف-حجم-المساعدة-العسكرية-إلى-أوكرانيا-في-عهد-بايدن-1096346188.html
البنتاغون يكشف حجم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا في عهد بايدن
البنتاغون يكشف حجم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا في عهد بايدن
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا في عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تجاوز 66 مليار... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T19:46+0000
2024-12-30T19:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وجاء في بيان البنتاغون: "الولايات المتحدة الأمريكية قدمت أكثر من 66 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف تبلغ قيمتها حوالي 2.5 مليار دولار.وأضاف: "تقوم وزارة الدفاع الأمريكية حاليًا بعملية نقل عشرات الآلاف من ذخائر المدفعية وآلاف الصواريخ ومئات المركبات المدرعة الأمر الذي سوف يعزز موقف أوكرانيا مع حلول الشتاء". وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20241230/الدفاع-الروسية-إعادة-150-جنديا-من-الأسر-في-أوكرانيا-1096338428.html
https://sarabic.ae/20241230/ضابط-أمريكي-يكشف-ما-تتلقاه-واشنطن-من-أوكرانيا-1096344083.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

البنتاغون يكشف حجم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا في عهد بايدن

19:46 GMT 30.12.2024
© AP Photoالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© AP Photo
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا في عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تجاوز 66 مليار دولار.
وجاء في بيان البنتاغون: "الولايات المتحدة الأمريكية قدمت أكثر من 66 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن".

وأوضح البيان أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط 2022، خصصت واشنطن نحو 55.6 مليار دولار لكييف.

لقاء الجنود الأسرى مع عائلاتهم في خارتسيسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
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الدفاع الروسية: إعادة 150 عسكريا من الأسر في أوكرانيا
14:38 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف تبلغ قيمتها حوالي 2.5 مليار دولار.

وجاء في بيان الرئيس الأمريكي الذي نُشر على موقع البيت الأبيض: "أعلن بفخر اليوم عن تخصيص حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا تقدر بنحو 2.5 مليار دولار.

وأضاف: "تقوم وزارة الدفاع الأمريكية حاليًا بعملية نقل عشرات الآلاف من ذخائر المدفعية وآلاف الصواريخ ومئات المركبات المدرعة الأمر الذي سوف يعزز موقف أوكرانيا مع حلول الشتاء".
زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي يكشف ما تتلقاه واشنطن من أوكرانيا
19:08 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMT
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