https://sarabic.ae/20241231/مسؤول-إيراني-يحذر-إسرائيل-بولادة-مقاومة-جديدة-1096360397.html
مسؤول إيراني يحذر إسرائيل من ولادة "مقاومة جديدة"
مسؤول إيراني يحذر إسرائيل من ولادة "مقاومة جديدة"
سبوتنيك عربي
أفاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، بأن "مقاومة جديدة" ستظهر في سوريا خلال السنوات المقبلة لمواجهة إسرائيل. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T11:46+0000
2024-12-31T11:46+0000
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وقال أحمديان خلال اجتماع مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي: "مع العدوان الإسرائيلي على سوريا واحتلال الأراضي السورية من قبل الكيان الصهيوني، ولدت مقاومة جديدة ستظهر في السنوات المقبلة".وأكد أحمديان أن "التصريحات والإشاعات حول زيادة تخزين المواد المخصبة ورفع مستوى التخصيب لا أساس لها من الصحة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال متمسكة بالإطار العام لتفاهمات مسقط، والكرة الان في ملعب الطرف الآخر ليفي بالتزاماته".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد علي نائيني، بأن 23 مجموعة معارضة تتواجد حاليا على أرض سوريا، وهو ما يجعل من الصعب تشكيل حكومة مركزية فيها.وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد أكد في الآونة الأخيرة، أن "ما حدث في سوريا، كان مدبراً في غرفة القيادة الأمريكية والإسرائيلية".وقال خامنئي، في خطاب له: "أيضا حكومة مجاورة لسوريا تلعب دوراً واضحاً في هذا المجال ولعبت وما زالت تلعب، الجميع يرون ذلك، لكن العميل الرئيسي والمتآمر الرئيسي وغرفة القيادة الرئيسية في أمريكا والنظام الصهيوني. لدينا أدلة على ذلك وهذه الأدلة لا تترك مجالاً للشك".
https://sarabic.ae/20241231/فرنسا-تعلن-تنفيذ-ضربات-جوية-في-سوريا-1096355222.html
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إيران, العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
إيران, العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مسؤول إيراني يحذر إسرائيل من ولادة "مقاومة جديدة"
11:46 GMT 31.12.2024 (تم التحديث: 11:51 GMT 31.12.2024)
أفاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، بأن "مقاومة جديدة" ستظهر في سوريا خلال السنوات المقبلة لمواجهة إسرائيل.
وقال أحمديان خلال اجتماع مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي: "مع العدوان الإسرائيلي على سوريا واحتلال الأراضي السورية من قبل الكيان الصهيوني، ولدت مقاومة جديدة ستظهر في السنوات المقبلة".
وأكد أحمديان أن "التصريحات والإشاعات حول زيادة تخزين المواد المخصبة ورفع مستوى التخصيب لا أساس لها من الصحة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال متمسكة بالإطار العام لتفاهمات مسقط، والكرة الان في ملعب الطرف الآخر ليفي بالتزاماته".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد علي نائيني، بأن 23 مجموعة معارضة تتواجد حاليا على أرض سوريا، وهو ما يجعل من الصعب تشكيل حكومة مركزية فيها.
وقال نائيني، في حديثه عن الممارسات الإسرائيلية قبل رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أن "إسرائيل نفذت العديد من الهجمات على مراكز عسكرية سورية، بهدف تعزيز أمنها ومنع دعم جبهة المقاومة، كما حاولت قطع الطرق البرية والجوية بين إيران وسوريا، ومنع استقرار قوى المقاومة في المنطقة".
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد أكد في الآونة الأخيرة، أن "ما حدث في سوريا، كان مدبراً
في غرفة القيادة الأمريكية والإسرائيلية".
وقال خامنئي، في خطاب له: "أيضا حكومة مجاورة لسوريا تلعب دوراً واضحاً في هذا المجال ولعبت وما زالت تلعب، الجميع يرون ذلك، لكن العميل الرئيسي والمتآمر الرئيسي وغرفة القيادة الرئيسية في أمريكا والنظام الصهيوني. لدينا أدلة على ذلك وهذه الأدلة لا تترك مجالاً للشك".