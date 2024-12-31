نتنياهو يغادر المستشفى لحضور تصويت حاسم في الكنيست مخالفا نصيحة الأطباء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:32 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:28 GMT
25 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي
13:35 GMT
25 د
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
17:33 GMT
29 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241231/نتنياهو-يغادر-المستشفى-لحضور-تصويت-حاسم-في-الكنيست-مخالفا-نصيحة-الأطباء-1096366830.html
نتنياهو يغادر المستشفى لحضور تصويت حاسم في الكنيست مخالفا نصيحة الأطباء
نتنياهو يغادر المستشفى لحضور تصويت حاسم في الكنيست مخالفا نصيحة الأطباء
سبوتنيك عربي
غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستشفى اليوم الثلاثاء، بعد أقل من يومين على خضوعه لعملية جراحية لإزالة البروستاتا، وذلك لحضور جلسة تصويت حاسمة... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T15:55+0000
2024-12-31T15:55+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
الكنيست الإسرائيلي
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096312291_0:0:1529:861_1920x0_80_0_0_b8020d4f5ebe6bea7b227e22175ef4cf.jpg
وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو ترك المستشفى ضد توصيات فريقه الطبي، ومن المتوقع أن يعود إلى المستشفى بعد الجلسة.وقد ظهر نتنياهو في قاعة الكنيست، حيث بدا عليه الإرهاق والتعب.وأثناء حضوره الجلسة في الكنيست للمشاركة في التصويت، غادر نتنياهو قاعة الجلسات برفقة طبيبه الشخصي.ثم عاد بعد انتهاء الجولة الأولى من التصويت، ثم استمر في الدخول والخروج من القاعة أثناء عملية التصويت الطويلة على الاعتراضات المختلفة المتعلقة بتشريعات الميزانية، حسبما أوردت الصحيفة.وفي السياق، ذكر موقع "والا"، أن نتنياهو أصر على حضور الجلسة رغم اعتراض الأطباء، وذلك بسبب ما وصفه أحد كبار المسؤولين بـ"معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المتهورة".وكانت المستشفى قد أعلنت في وقت سابق أن تعافي رئيس الوزراء يسير دون مشكلات كبيرة. يأتي ذلك وسط خلافات شديدة داخل الائتلاف الحكومي، ما يجعل تمرير القوانين المالية ضرورة لتجنب عجز في الميزانية يُقدر بنحو 15 مليار شيكل (4 مليارات دولار).
https://sarabic.ae/20241229/تقارير-نتنياهو-يخضع-لجراحة-البروستاتا-تحت-الأرض-خوفا-من-صواريخ-اليمن-وغزة--1096312478.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096312291_0:0:1357:1018_1920x0_80_0_0_64aa8afb1ccb7d3981c5fd7479f26bdd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الكنيست الإسرائيلي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الكنيست الإسرائيلي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

نتنياهو يغادر المستشفى لحضور تصويت حاسم في الكنيست مخالفا نصيحة الأطباء

15:55 GMT 31.12.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستشفى اليوم الثلاثاء، بعد أقل من يومين على خضوعه لعملية جراحية لإزالة البروستاتا، وذلك لحضور جلسة تصويت حاسمة على الميزانية في الكنيست، رغم نصيحة الأطباء بضرورة بقائه تحت المراقبة الطبية.
وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو ترك المستشفى ضد توصيات فريقه الطبي، ومن المتوقع أن يعود إلى المستشفى بعد الجلسة.
وقد ظهر نتنياهو في قاعة الكنيست، حيث بدا عليه الإرهاق والتعب.
وأثناء حضوره الجلسة في الكنيست للمشاركة في التصويت، غادر نتنياهو قاعة الجلسات برفقة طبيبه الشخصي.
ثم عاد بعد انتهاء الجولة الأولى من التصويت، ثم استمر في الدخول والخروج من القاعة أثناء عملية التصويت الطويلة على الاعتراضات المختلفة المتعلقة بتشريعات الميزانية، حسبما أوردت الصحيفة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
تقارير: نتنياهو يخضع لجراحة البروستاتا تحت الأرض خوفا من صواريخ اليمن وغزة
29 ديسمبر, 15:28 GMT
وفي السياق، ذكر موقع "والا"، أن نتنياهو أصر على حضور الجلسة رغم اعتراض الأطباء، وذلك بسبب ما وصفه أحد كبار المسؤولين بـ"معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المتهورة".
وكانت المستشفى قد أعلنت في وقت سابق أن تعافي رئيس الوزراء يسير دون مشكلات كبيرة.
يأتي ذلك وسط خلافات شديدة داخل الائتلاف الحكومي، ما يجعل تمرير القوانين المالية ضرورة لتجنب عجز في الميزانية يُقدر بنحو 15 مليار شيكل (4 مليارات دولار).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала