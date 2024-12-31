https://sarabic.ae/20241231/نتنياهو-يغادر-المستشفى-لحضور-تصويت-حاسم-في-الكنيست-مخالفا-نصيحة-الأطباء-1096366830.html
نتنياهو يغادر المستشفى لحضور تصويت حاسم في الكنيست مخالفا نصيحة الأطباء
نتنياهو يغادر المستشفى لحضور تصويت حاسم في الكنيست مخالفا نصيحة الأطباء
سبوتنيك عربي
غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستشفى اليوم الثلاثاء، بعد أقل من يومين على خضوعه لعملية جراحية لإزالة البروستاتا، وذلك لحضور جلسة تصويت حاسمة... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T15:55+0000
2024-12-31T15:55+0000
2024-12-31T15:55+0000
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وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو ترك المستشفى ضد توصيات فريقه الطبي، ومن المتوقع أن يعود إلى المستشفى بعد الجلسة.وقد ظهر نتنياهو في قاعة الكنيست، حيث بدا عليه الإرهاق والتعب.وأثناء حضوره الجلسة في الكنيست للمشاركة في التصويت، غادر نتنياهو قاعة الجلسات برفقة طبيبه الشخصي.ثم عاد بعد انتهاء الجولة الأولى من التصويت، ثم استمر في الدخول والخروج من القاعة أثناء عملية التصويت الطويلة على الاعتراضات المختلفة المتعلقة بتشريعات الميزانية، حسبما أوردت الصحيفة.وفي السياق، ذكر موقع "والا"، أن نتنياهو أصر على حضور الجلسة رغم اعتراض الأطباء، وذلك بسبب ما وصفه أحد كبار المسؤولين بـ"معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المتهورة".وكانت المستشفى قد أعلنت في وقت سابق أن تعافي رئيس الوزراء يسير دون مشكلات كبيرة. يأتي ذلك وسط خلافات شديدة داخل الائتلاف الحكومي، ما يجعل تمرير القوانين المالية ضرورة لتجنب عجز في الميزانية يُقدر بنحو 15 مليار شيكل (4 مليارات دولار).
https://sarabic.ae/20241229/تقارير-نتنياهو-يخضع-لجراحة-البروستاتا-تحت-الأرض-خوفا-من-صواريخ-اليمن-وغزة--1096312478.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الكنيست الإسرائيلي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الكنيست الإسرائيلي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نتنياهو يغادر المستشفى لحضور تصويت حاسم في الكنيست مخالفا نصيحة الأطباء
غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستشفى اليوم الثلاثاء، بعد أقل من يومين على خضوعه لعملية جراحية لإزالة البروستاتا، وذلك لحضور جلسة تصويت حاسمة على الميزانية في الكنيست، رغم نصيحة الأطباء بضرورة بقائه تحت المراقبة الطبية.
وأفادت
مصادر مطلعة لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو ترك المستشفى ضد توصيات فريقه الطبي، ومن المتوقع أن يعود إلى المستشفى بعد الجلسة.
وقد ظهر نتنياهو في قاعة الكنيست، حيث بدا عليه الإرهاق والتعب.
وأثناء حضوره الجلسة في الكنيست للمشاركة في التصويت، غادر نتنياهو قاعة الجلسات برفقة طبيبه الشخصي.
ثم عاد بعد انتهاء الجولة الأولى من التصويت، ثم استمر في الدخول والخروج من القاعة أثناء عملية التصويت الطويلة على الاعتراضات المختلفة المتعلقة بتشريعات الميزانية، حسبما أوردت
الصحيفة.
وفي السياق، ذكر موقع "والا"، أن نتنياهو أصر على حضور الجلسة رغم اعتراض الأطباء، وذلك بسبب ما وصفه أحد كبار المسؤولين بـ"معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المتهورة".
وكانت المستشفى قد أعلنت في وقت سابق أن تعافي رئيس الوزراء يسير دون مشكلات كبيرة.
يأتي ذلك وسط خلافات شديدة داخل الائتلاف الحكومي، ما يجعل تمرير القوانين المالية ضرورة لتجنب عجز في الميزانية يُقدر بنحو 15 مليار شيكل (4 مليارات دولار).