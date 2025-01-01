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https://sarabic.ae/20250101/أحد-أعلى-لاعبي-كرة-القدم-أجرا-يعلن-إفلاسه-1096398466.html
أحد أعلى لاعبي كرة القدم أجرا يعلن إفلاسه
أحد أعلى لاعبي كرة القدم أجرا يعلن إفلاسه
سبوتنيك عربي
أعلن أسمواه جيان، الهداف التاريخي لمنتخب غانا والذي كان أحد أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا في العالم، إفلاسه، حيث لم يتبق في حسابه المصرفي سوى 750 دولارًا... 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T21:46+0000
2025-01-01T21:45+0000
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وقالت قناة "العربية" إن جيان، البالغ من العمر 39 عامًا، كان قد بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2003، وتنقل بين عدة أندية أوروبية وآسيوية، من بينها أودينيزي ورين وسندرلاند والعين الإماراتي وشنغهاي إي آي بي جي الصيني.حقق جيان نجاحًا كبيرًا مع نادي العين الإماراتي، حيث كان يتقاضى 200 ألف دولار أسبوعيًا، قبل أن ينتقل إلى الصين ليصبح ثامن أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا في العالم براتب أسبوعي قدره 285 ألف دولار.رغم مسيرته الكروية المليئة بالإنجازات والأموال، كشف جيان في عام 2018 عن وضعه المالي المتدهور، مؤكدًا امتلاكه 750 دولارًا فقط.يشار إلى أن إعلان اللاعب إفلاسه تزامن مع خلافات قضائية مع زوجته حول نسب أطفاله الثلاثة، انتهت بإثبات نسبهم إليه وإلزامه بدفع تعويضات كبيرة شملت عقارات وسيارات ونفقة شهرية للأطفال قدرها 1700 دولار، كما كشفت تفاصيل القضية عن خلافات زوجية واختبارات حمض نووي.وبدأت الخلافات عندما دخل في مشادة مع زوجته غفتي، ورفض جيان الاعتراف بالأطفال الثلاثة حتى اثبت اختبار الحمض النووي الذي طلبه شقيقه بأنهم من صلبه، وكانت النقطة العالقة هي أن جيان لم يتمكن من دفع ثمن مقاعد درجة رجال الأعمال التي أُمر بدفعها لنقلهم من بريطانيا إلى غانا، وقال حينها أنه لا يملك سوى 750 دولارا، حتى أنه قدم كشوفات بنكية من تركيا وزعم أن ناديه في ذلك الوقت، قيصري سبور، لم يدفع له راتبه منذ أشهر.وقضت المحكمة بأنه الأب البيولوجي للأطفال الثلاثة، وأمرته بدفع تعويضات كبيرة لزوجته وعائلته، وشمل التعويض منزلا في بريطانيا، ومنزلا مكونا من 4 غرف نوم في العاصمة الغانية أكرا، وسيارة بي إم دبليو وأخرى إنفينيتي ومحطة وقود.
https://sarabic.ae/20250101/النيابة-العامة-المصرية-تعلن-نتائج-تحقيقاتها-في-وفاة-اللاعب-أحمد-رفعت-بسكتة-قلبية-1096392490.html
https://sarabic.ae/20241222/غوارديولا-يسعى-لضم-لاعبه-الأفضل-في-تاريخ-كرة-القدم-لإنقاذ-مانشستر-سيتي-1096058550.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, الأخبار

أحد أعلى لاعبي كرة القدم أجرا يعلن إفلاسه

21:46 GMT 01.01.2025
© Photo / unsplash/ jason chartersملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© Photo / unsplash/ jason charters
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أعلن أسمواه جيان، الهداف التاريخي لمنتخب غانا والذي كان أحد أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا في العالم، إفلاسه، حيث لم يتبق في حسابه المصرفي سوى 750 دولارًا أمريكيًا.
وقالت قناة "العربية" إن جيان، البالغ من العمر 39 عامًا، كان قد بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2003، وتنقل بين عدة أندية أوروبية وآسيوية، من بينها أودينيزي ورين وسندرلاند والعين الإماراتي وشنغهاي إي آي بي جي الصيني.
حقق جيان نجاحًا كبيرًا مع نادي العين الإماراتي، حيث كان يتقاضى 200 ألف دولار أسبوعيًا، قبل أن ينتقل إلى الصين ليصبح ثامن أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا في العالم براتب أسبوعي قدره 285 ألف دولار.
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رغم مسيرته الكروية المليئة بالإنجازات والأموال، كشف جيان في عام 2018 عن وضعه المالي المتدهور، مؤكدًا امتلاكه 750 دولارًا فقط.
يشار إلى أن إعلان اللاعب إفلاسه تزامن مع خلافات قضائية مع زوجته حول نسب أطفاله الثلاثة، انتهت بإثبات نسبهم إليه وإلزامه بدفع تعويضات كبيرة شملت عقارات وسيارات ونفقة شهرية للأطفال قدرها 1700 دولار، كما كشفت تفاصيل القضية عن خلافات زوجية واختبارات حمض نووي.
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وبدأت الخلافات عندما دخل في مشادة مع زوجته غفتي، ورفض جيان الاعتراف بالأطفال الثلاثة حتى اثبت اختبار الحمض النووي الذي طلبه شقيقه بأنهم من صلبه، وكانت النقطة العالقة هي أن جيان لم يتمكن من دفع ثمن مقاعد درجة رجال الأعمال التي أُمر بدفعها لنقلهم من بريطانيا إلى غانا، وقال حينها أنه لا يملك سوى 750 دولارا، حتى أنه قدم كشوفات بنكية من تركيا وزعم أن ناديه في ذلك الوقت، قيصري سبور، لم يدفع له راتبه منذ أشهر.
وقضت المحكمة بأنه الأب البيولوجي للأطفال الثلاثة، وأمرته بدفع تعويضات كبيرة لزوجته وعائلته، وشمل التعويض منزلا في بريطانيا، ومنزلا مكونا من 4 غرف نوم في العاصمة الغانية أكرا، وسيارة بي إم دبليو وأخرى إنفينيتي ومحطة وقود.
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:02 GMT
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