https://sarabic.ae/20250101/تركيا-تؤكد-تعزيز-علاقاتها-التاريخية-مع-إثيوبيا--1096395747.html
تركيا تؤكد تعزيز علاقاتها التاريخية مع إثيوبيا
تركيا تؤكد تعزيز علاقاتها التاريخية مع إثيوبيا
سبوتنيك عربي
أكد السفير التركي لدى إثيوبيا، بيرك باران، عزم بلاده على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية مع إثيوبيا في مختلف المجالات، خاصة الدبلوماسية والتجارية والاستثمارية... 01.01.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال مناقشات عقدتها مجموعة الصداقة الإثيوبية التركية في اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام بمجلس نواب الشعب الإثيوبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".وشدد السفير باران على عمق العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنها تمتد لقرون وتشمل التعاون في مجالات واسعة كالتجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والصحة والثقافة والعلاقات العامة، كما سلط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدبلوماسي المتعدد الأوجه لتحقيق أقصى قدر من الفائدة المتبادلة.وأشاد باران بالدور التركي في الوساطة بين إثيوبيا والصومال، واصفاً الاتفاق الذي تم التوصل إليه بأنه "ذو أهمية كبيرة للسلام والاستقرار الإقليميين في شرق إفريقيا".وأضاف السفير التركي أن "بلاده تفتخر بالدور الذي لعبته أنقرة في تسهيل الحل السلمي للنزاع بين إثيوبيا والصومال"، مؤكداً أن "اتفاق أنقرة لا يضمن السلام والاستقرار في المنطقة فحسب، بل يوضح أيضاً أنه يمكن حل أي تحديات من خلال اتفاقيات دبلوماسية، مع إظهار جميع الأطراف التزامهم بالمهمة".من جانبه، أكد فتحي مهدي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام بمجلس النواب الإثيوبي، على قوة الروابط الدبلوماسية بين البلدين، مشيراً إلى أن المناقشات ركزت على تعزيز هذه العلاقات ومعالجة مخاوف السلام والأمن الإقليميين.كما أعرب عن امتنانه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدوره في عملية الاتفاق الإثيوبي الصومالي، واختتمت المناقشات بالتأكيد على الالتزام بمواصلة تعزيز تنفيذ الاتفاقية الإثيوبية الصومالية.
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https://sarabic.ae/20241229/السيسي-يعلق-للمرة-الأولى-على-اتفاق-المصالحة-بين-إثيوبيا-والصومال-بوساطة-تركية-1096299171.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, الأخبار
تركيا تؤكد تعزيز علاقاتها التاريخية مع إثيوبيا
أكد السفير التركي لدى إثيوبيا، بيرك باران، عزم بلاده على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية مع إثيوبيا في مختلف المجالات، خاصة الدبلوماسية والتجارية والاستثمارية والثقافية.
جاء ذلك خلال مناقشات عقدتها مجموعة الصداقة الإثيوبية التركية في اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام بمجلس نواب الشعب الإثيوبي، حسبما ذكرت وكالة
الأنباء الإثيوبية "إينا".
30 ديسمبر 2024, 07:09 GMT
وشدد السفير باران على عمق العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنها تمتد لقرون وتشمل التعاون في مجالات واسعة كالتجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والصحة والثقافة والعلاقات العامة، كما سلط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدبلوماسي المتعدد الأوجه لتحقيق أقصى قدر من الفائدة المتبادلة.
وأشاد باران بالدور التركي في الوساطة بين إثيوبيا والصومال، واصفاً الاتفاق الذي تم التوصل إليه بأنه "ذو أهمية كبيرة للسلام والاستقرار الإقليميين في شرق إفريقيا".
29 ديسمبر 2024, 09:48 GMT
وأضاف السفير التركي أن "بلاده تفتخر بالدور الذي لعبته أنقرة في تسهيل الحل السلمي للنزاع بين إثيوبيا والصومال"، مؤكداً أن "اتفاق أنقرة لا يضمن السلام والاستقرار في المنطقة فحسب، بل يوضح أيضاً أنه يمكن حل أي تحديات من خلال اتفاقيات دبلوماسية، مع إظهار جميع الأطراف التزامهم بالمهمة".
من جانبه، أكد فتحي مهدي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام بمجلس النواب الإثيوبي، على قوة الروابط الدبلوماسية بين البلدين، مشيراً إلى أن المناقشات ركزت على تعزيز هذه العلاقات ومعالجة مخاوف السلام والأمن الإقليميين.
كما أعرب عن امتنانه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدوره في عملية الاتفاق الإثيوبي الصومالي، واختتمت المناقشات بالتأكيد على الالتزام بمواصلة تعزيز تنفيذ الاتفاقية الإثيوبية الصومالية.