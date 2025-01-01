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جنود إسرائيليون يشعلون النار بمنازل في بلدة عيترون جنوبي لبنان

جنود إسرائيليون يشعلون النار بمنازل في بلدة عيترون جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أشعل عدد من الجنود الإسرائيليين النار في بعض منازل بلدة عيترون الواقعة في جنوب لبنان. 01.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-01T18:53+0000

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2025-01-01T18:53+0000

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وقالت وكالة "الوكالة الوطنية للاعلام"، إن "جنود العدو الإسرائيلي أشعلوا مساء النيران في عدد من المنازل في حي البلدية في بلدة عيترون- قضاء بنت جبيل، في خرق متماد لاتفاق وقف إطلاق النار".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن "المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها ولديها من الإيمان ما يمكّنها أن تصبح أقوى".وقال قاسم، في كلمة له، إن "المقاومة في لبنان لم تمكّن العدو الإسرائيلي من أن يتقدم"، مضيفًا أن "هناك فرصة الآن للدولة اللبنانية لتثبت نفسها بالعمل السياسي".وأكد الأمين العام لـ"حزب الله"، أن "الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان، اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن "الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن متابعة وقف إطلاق النار مع لجنة تنفيذ الاتفاق".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، رصده لعناصر من "حزب الله" اللبناني، وهم ينقلون وسائل قتالية من مستودع للأسلحة في جنوب لبنان إلى مركبة قريبة، على حد قوله.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "سلاح الجو استهدف مركبة ومستودعا للأسلحة وأزال التهديد"، مؤكدًا أنه سيبقى "ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل ولبنان"، وهو منتشر في منطقة جنوب لبنان، ليعمل على "إزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، بأنه "بعد شهر من اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، يستعد الجيش الإسرائيلي للانسحاب من واحدة من أهم الجبهات في الصراع هناك، حيث أن الجيش يخطط للانسحاب من الجبهة الغربية في جنوب لبنان، وهي المنطقة المقابلة لرأس الناقورة وشلومي ونهاريا".

https://sarabic.ae/20250101/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مخزن-أسلحة-تابع-لـحزب-الله-في-جنوبي-لبنان-فيديو-1096376654.html

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