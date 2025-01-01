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السلطة الفلسطينية تقرر وقف بث قناة "الجزيرة" وتجميد أعمالها في فلسطين
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ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
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ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
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كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250101/جنود-إسرائيليون-يشعلون-النار-بمنازل-في-بلدة-عيترون-جنوبي-لبنان-1096394128.html
جنود إسرائيليون يشعلون النار بمنازل في بلدة عيترون جنوبي لبنان
جنود إسرائيليون يشعلون النار بمنازل في بلدة عيترون جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أشعل عدد من الجنود الإسرائيليين النار في بعض منازل بلدة عيترون الواقعة في جنوب لبنان. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T18:53+0000
2025-01-01T18:53+0000
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وقالت وكالة "الوكالة الوطنية للاعلام"، إن "جنود العدو الإسرائيلي أشعلوا مساء النيران في عدد من المنازل في حي البلدية في بلدة عيترون- قضاء بنت جبيل، في خرق متماد لاتفاق وقف إطلاق النار".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن "المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها ولديها من الإيمان ما يمكّنها أن تصبح أقوى".وقال قاسم، في كلمة له، إن "المقاومة في لبنان لم تمكّن العدو الإسرائيلي من أن يتقدم"، مضيفًا أن "هناك فرصة الآن للدولة اللبنانية لتثبت نفسها بالعمل السياسي".وأكد الأمين العام لـ"حزب الله"، أن "الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان، اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن "الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن متابعة وقف إطلاق النار مع لجنة تنفيذ الاتفاق".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، رصده لعناصر من "حزب الله" اللبناني، وهم ينقلون وسائل قتالية من مستودع للأسلحة في جنوب لبنان إلى مركبة قريبة، على حد قوله.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "سلاح الجو استهدف مركبة ومستودعا للأسلحة وأزال التهديد"، مؤكدًا أنه سيبقى "ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل ولبنان"، وهو منتشر في منطقة جنوب لبنان، ليعمل على "إزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، بأنه "بعد شهر من اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، يستعد الجيش الإسرائيلي للانسحاب من واحدة من أهم الجبهات في الصراع هناك، حيث أن الجيش يخطط للانسحاب من الجبهة الغربية في جنوب لبنان، وهي المنطقة المقابلة لرأس الناقورة وشلومي ونهاريا".
https://sarabic.ae/20250101/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مخزن-أسلحة-تابع-لـحزب-الله-في-جنوبي-لبنان-فيديو-1096376654.html
https://sarabic.ae/20241231/وزير-المهجرين-اللبناني-لا-ذريعة-بيد-الغرب-لعرقلة-عودة-النازحين-السوريين-من-لبنان-إلى-ديارهم-1096352847.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

جنود إسرائيليون يشعلون النار بمنازل في بلدة عيترون جنوبي لبنان

18:53 GMT 01.01.2025
© AP Photo / Bilal Husseinمشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمناطق جنوب بيروت، لبنان
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمناطق جنوب بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
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أشعل عدد من الجنود الإسرائيليين النار في بعض منازل بلدة عيترون الواقعة في جنوب لبنان.
وقالت وكالة "الوكالة الوطنية للاعلام"، إن "جنود العدو الإسرائيلي أشعلوا مساء النيران في عدد من المنازل في حي البلدية في بلدة عيترون- قضاء بنت جبيل، في خرق متماد لاتفاق وقف إطلاق النار".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن "المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها ولديها من الإيمان ما يمكّنها أن تصبح أقوى".
مدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مخزن أسلحة لـ"حزب الله" في جنوبي لبنان... فيديو
06:41 GMT
وقال قاسم، في كلمة له، إن "المقاومة في لبنان لم تمكّن العدو الإسرائيلي من أن يتقدم"، مضيفًا أن "هناك فرصة الآن للدولة اللبنانية لتثبت نفسها بالعمل السياسي".
وأكد الأمين العام لـ"حزب الله"، أن "الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان، اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن "الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن متابعة وقف إطلاق النار مع لجنة تنفيذ الاتفاق".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، رصده لعناصر من "حزب الله" اللبناني، وهم ينقلون وسائل قتالية من مستودع للأسلحة في جنوب لبنان إلى مركبة قريبة، على حد قوله.
وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
وزير المهجرين اللبناني: لا ذريعة بيد الغرب لعرقلة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم
أمس, 08:16 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "سلاح الجو استهدف مركبة ومستودعا للأسلحة وأزال التهديد"، مؤكدًا أنه سيبقى "ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل ولبنان"، وهو منتشر في منطقة جنوب لبنان، ليعمل على "إزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، بأنه "بعد شهر من اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، يستعد الجيش الإسرائيلي للانسحاب من واحدة من أهم الجبهات في الصراع هناك، حيث أن الجيش يخطط للانسحاب من الجبهة الغربية في جنوب لبنان، وهي المنطقة المقابلة لرأس الناقورة وشلومي ونهاريا".
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