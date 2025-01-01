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https://sarabic.ae/20250101/عضو-بالرئاسي-الليبي-المصالحة-الوطنية-تهدف-لتحقيق-الاستقرار-وتمهيد-الطريق-لإجراء-الاستحقاق-الانتخابي-1096393833.html
عضو بالرئاسي الليبي: المصالحة الوطنية تهدف لتحقيق الاستقرار وتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي
عضو بالرئاسي الليبي: المصالحة الوطنية تهدف لتحقيق الاستقرار وتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي
سبوتنيك عربي
أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، وصول مشروع المصالحة لمراحله الأخيرة، رغم من كل الصعوبات والعراقيل. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T18:32+0000
2025-01-01T18:32+0000
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ونقلت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الأربعاء، عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، تشديد اللافي على ضرورة الاستفادة من تجارب وخبرات الدول التي سبقت ليبيا في عملية المصالحة.وجاءت كلمة اللافي خلال حضوره ملتقى الأعيان والمشايخ والحكماء، الذي عُقد في طرابلس، برعاية المجلس الرئاسي، والتي أوضح خلالها أن "ملف المصالحة الوطنية، يهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي، الذي يتطلع إليه الشعب الليبي".وأشار إلى عقد العديد من الملتقيات في كل المدن الليبية، لدعم عملية المصالحة الشاملة، مضيفا أن تلك الملتقيات "أكدت الخطوات العملية التي اتخدها المجلس الرئاسي، لإنجاح المشروع حتى وصوله لإعداد قانون المصالحة الوطنية من قِبل الخبراء الليبيين المختصين في المجال القانوني، بوصفه ملكية وطنية للشعب الليبي، وإحالته إلى مجلس النواب منذ شهر يناير الماضي، لاعتماده".ولفت عبد الله اللافي إلى أن الملتقى قد عقد بمشاركة الحكماء والأعيان والمشايخ وأنه يعكس مدى إحساسهم بالمسؤولية، ودعمهم لمشروع المصالحة الوطنية.وكان المجلس الرئاسي الليبي قد أعلن، في الأونة الأخيرة، عن مبادرة لإجراء استفتاء وطني، رغم التحديات التي تجعل تنفيذ هذا الاستحقاق صعبًا للغاية، خاصة مع استمرار الانقسامات السياسية وتعثر التوافق الوطني، حسب خبراء.ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على "ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي".وخلال لقائه مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، أكد عقيلة، على "التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي".من جانبها، أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.
https://sarabic.ae/20241224/الأمم-المتحدة-تحث-جميع-الأطراف-المعنية-في-ليبيا-على-المشاركة-بشكل-بناء-لإحياء-العملية-السياسية-1096100224.html
https://sarabic.ae/20241221/الدبيبة-لن-نسمح-بتحويل-ليبيا-إلى-مأوى-للعسكريين-الهاربين-من-بلادهم--1096037023.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة

عضو بالرئاسي الليبي: المصالحة الوطنية تهدف لتحقيق الاستقرار وتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي

18:32 GMT 01.01.2025
© Sputnik . MAHER EL SHAERYعبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يجتمع بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5
عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يجتمع بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© Sputnik . MAHER EL SHAERY
تابعنا عبر
أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، وصول مشروع المصالحة لمراحله الأخيرة، رغم من كل الصعوبات والعراقيل.
ونقلت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الأربعاء، عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، تشديد اللافي على ضرورة الاستفادة من تجارب وخبرات الدول التي سبقت ليبيا في عملية المصالحة.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف المعنية في ليبيا على المشاركة بشكل بناء لإحياء العملية السياسية
24 ديسمبر 2024, 07:25 GMT
وجاءت كلمة اللافي خلال حضوره ملتقى الأعيان والمشايخ والحكماء، الذي عُقد في طرابلس، برعاية المجلس الرئاسي، والتي أوضح خلالها أن "ملف المصالحة الوطنية، يهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي، الذي يتطلع إليه الشعب الليبي".
وأشار إلى عقد العديد من الملتقيات في كل المدن الليبية، لدعم عملية المصالحة الشاملة، مضيفا أن تلك الملتقيات "أكدت الخطوات العملية التي اتخدها المجلس الرئاسي، لإنجاح المشروع حتى وصوله لإعداد قانون المصالحة الوطنية من قِبل الخبراء الليبيين المختصين في المجال القانوني، بوصفه ملكية وطنية للشعب الليبي، وإحالته إلى مجلس النواب منذ شهر يناير الماضي، لاعتماده".
ولفت عبد الله اللافي إلى أن الملتقى قد عقد بمشاركة الحكماء والأعيان والمشايخ وأنه يعكس مدى إحساسهم بالمسؤولية، ودعمهم لمشروع المصالحة الوطنية.
وكان المجلس الرئاسي الليبي قد أعلن، في الأونة الأخيرة، عن مبادرة لإجراء استفتاء وطني، رغم التحديات التي تجعل تنفيذ هذا الاستحقاق صعبًا للغاية، خاصة مع استمرار الانقسامات السياسية وتعثر التوافق الوطني، حسب خبراء.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
الدبيبة: لن نسمح بتحويل ليبيا إلى مأوى للعسكريين الهاربين من بلادهم
21 ديسمبر 2024, 11:23 GMT
ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على "ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي".
وخلال لقائه مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، أكد عقيلة، على "التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي".
من جانبها، أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:02 GMT
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