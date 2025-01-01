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https://sarabic.ae/20250101/فيفا-يصدر-بيانا-بشأن-إيقاف-قيد-صفقات-الانتقال-عن-6-أندية-مصرية-1096379010.html
"فيفا" يصدر بيانا بشأن إيقاف قيد صفقات الانتقال عن 6 أندية مصرية
"فيفا" يصدر بيانا بشأن إيقاف قيد صفقات الانتقال عن 6 أندية مصرية
سبوتنيك عربي
وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، صدمة قوية إلى 6 أندية مصرية بشأن إيقاف قيد صفقاتها فيما يخص انتقال اللاعبين، وذلك تزامنا مع انطلاق ماراثون سوق... 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T08:34+0000
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وأكد "فيفا"، في بيان رسمي، "تجدد إيقاف القيد لـ6 أندية مصرية، في إطار القرارات التي جرى اتخاذها بشأن الفرق الممنوعة من القيد على مستوى العالم"، موضحًا أن "هناك 10 قضايا ضد هذه الفرق المصرية في الاتحاد الدولي، لم يجر حلها حتى الآن".وضمت قائمة الأندية المصرية الممنوعة من القيد، كلا من "إيسترن كومباني، 4 قضايا، ونجوم المستقبل، قضية، ومصر للمقاصة، قضيتين، وفاركو، قضية"، مشيرًا إلى أنه توجد عقوبة تأديبية بإيقاف فترتي قيد "متبقي فترة واحدة منهما"، لكل من الإسماعيلي، قضية، وأسوان، قضية.ومن المقرر أن يفتح اتحاد الكرة المصري، القيد للأندية اليوم الأربعاء، الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، على أن يستمر القيد حتى 8 فبراير/ شباط المقبل.
https://sarabic.ae/20241224/وزير-الشباب-والرياضة-المصري-لـسبوتنيك-نسعى-لنشر-أندية-البريكس-على-المستوى-الأفريقي-1096127264.html
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أخبار الفيفا, مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, منوعات
أخبار الفيفا, مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, منوعات

"فيفا" يصدر بيانا بشأن إيقاف قيد صفقات الانتقال عن 6 أندية مصرية

08:34 GMT 01.01.2025
© Photo / unsplash/ jACK MONACHكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© Photo / unsplash/ jACK MONACH
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وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، صدمة قوية إلى 6 أندية مصرية بشأن إيقاف قيد صفقاتها فيما يخص انتقال اللاعبين، وذلك تزامنا مع انطلاق ماراثون سوق الانتقالات الشتوية "ميركاتو يناير (كانون الثاني) 2025"، الذي ينطلق في مصر اليوم الأربعاء.
وأكد "فيفا"، في بيان رسمي، "تجدد إيقاف القيد لـ6 أندية مصرية، في إطار القرارات التي جرى اتخاذها بشأن الفرق الممنوعة من القيد على مستوى العالم"، موضحًا أن "هناك 10 قضايا ضد هذه الفرق المصرية في الاتحاد الدولي، لم يجر حلها حتى الآن".
أشرف صبحي وزير الرياضة المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
وزير الشباب والرياضة المصري لـ"سبوتنيك": نسعى لنشر "أندية البريكس" على المستوى الأفريقي
24 ديسمبر 2024, 16:00 GMT
وضمت قائمة الأندية المصرية الممنوعة من القيد، كلا من "إيسترن كومباني، 4 قضايا، ونجوم المستقبل، قضية، ومصر للمقاصة، قضيتين، وفاركو، قضية"، مشيرًا إلى أنه توجد عقوبة تأديبية بإيقاف فترتي قيد "متبقي فترة واحدة منهما"، لكل من الإسماعيلي، قضية، وأسوان، قضية.
ومن المقرر أن يفتح اتحاد الكرة المصري، القيد للأندية اليوم الأربعاء، الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، على أن يستمر القيد حتى 8 فبراير/ شباط المقبل.
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