https://sarabic.ae/20250101/فيفا-يصدر-بيانا-بشأن-إيقاف-قيد-صفقات-الانتقال-عن-6-أندية-مصرية-1096379010.html
"فيفا" يصدر بيانا بشأن إيقاف قيد صفقات الانتقال عن 6 أندية مصرية
"فيفا" يصدر بيانا بشأن إيقاف قيد صفقات الانتقال عن 6 أندية مصرية
سبوتنيك عربي
وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، صدمة قوية إلى 6 أندية مصرية بشأن إيقاف قيد صفقاتها فيما يخص انتقال اللاعبين، وذلك تزامنا مع انطلاق ماراثون سوق... 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T08:34+0000
2025-01-01T08:34+0000
2025-01-01T08:34+0000
مجتمع
أخبار الفيفا
مصر
أخبار مصر الآن
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/1c/1084522919_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_327d542465059589878bc9799bb3b8b8.jpg
وأكد "فيفا"، في بيان رسمي، "تجدد إيقاف القيد لـ6 أندية مصرية، في إطار القرارات التي جرى اتخاذها بشأن الفرق الممنوعة من القيد على مستوى العالم"، موضحًا أن "هناك 10 قضايا ضد هذه الفرق المصرية في الاتحاد الدولي، لم يجر حلها حتى الآن".وضمت قائمة الأندية المصرية الممنوعة من القيد، كلا من "إيسترن كومباني، 4 قضايا، ونجوم المستقبل، قضية، ومصر للمقاصة، قضيتين، وفاركو، قضية"، مشيرًا إلى أنه توجد عقوبة تأديبية بإيقاف فترتي قيد "متبقي فترة واحدة منهما"، لكل من الإسماعيلي، قضية، وأسوان، قضية.ومن المقرر أن يفتح اتحاد الكرة المصري، القيد للأندية اليوم الأربعاء، الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، على أن يستمر القيد حتى 8 فبراير/ شباط المقبل.
https://sarabic.ae/20241224/وزير-الشباب-والرياضة-المصري-لـسبوتنيك-نسعى-لنشر-أندية-البريكس-على-المستوى-الأفريقي-1096127264.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/1c/1084522919_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_a1d471dd02b278ffbc42cffa6456df37.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الفيفا, مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, منوعات
أخبار الفيفا, مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, منوعات
"فيفا" يصدر بيانا بشأن إيقاف قيد صفقات الانتقال عن 6 أندية مصرية
وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، صدمة قوية إلى 6 أندية مصرية بشأن إيقاف قيد صفقاتها فيما يخص انتقال اللاعبين، وذلك تزامنا مع انطلاق ماراثون سوق الانتقالات الشتوية "ميركاتو يناير (كانون الثاني) 2025"، الذي ينطلق في مصر اليوم الأربعاء.
وأكد "فيفا"، في بيان رسمي
، "تجدد إيقاف القيد لـ6 أندية مصرية، في إطار القرارات التي جرى اتخاذها بشأن الفرق الممنوعة من القيد على مستوى العالم"، موضحًا أن "هناك 10 قضايا ضد هذه الفرق المصرية في الاتحاد الدولي، لم يجر حلها حتى الآن".
24 ديسمبر 2024, 16:00 GMT
وضمت قائمة الأندية المصرية الممنوعة من القيد، كلا من "إيسترن كومباني، 4 قضايا، ونجوم المستقبل، قضية، ومصر للمقاصة، قضيتين، وفاركو، قضية"، مشيرًا إلى أنه توجد عقوبة تأديبية بإيقاف فترتي قيد "متبقي فترة واحدة منهما"، لكل من الإسماعيلي، قضية، وأسوان، قضية.
ومن المقرر أن يفتح اتحاد الكرة المصري، القيد للأندية اليوم الأربعاء، الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، على أن يستمر القيد حتى 8 فبراير/ شباط المقبل.