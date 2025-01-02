https://sarabic.ae/20250102/الخارجية-الروسية-واشنطن-وكييف-تتحملان-مسؤولية-وقف-ضخ-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-عبر-أوكرانيا-1096410921.html

الخارجية الروسية: واشنطن وكييف تتحملان مسؤولية وقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

الخارجية الروسية: واشنطن وكييف تتحملان مسؤولية وقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن مسؤولية وقف ضخ إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، تقع على عاتق واشنطن وكييف. 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T09:11+0000

2025-01-02T09:11+0000

2025-01-02T09:35+0000

روسيا

إمدادات

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، إن "مسؤولية وقف إمدادات الغاز الروسي تتحملها بالكامل الولايات المتحدة الأمريكية ونظام كييف وسلطات الدول الأوروبية، التي ضحّت برفاهية مواطنيها من أجل تقديم الدعم المالي للاقتصاد الأمريكي".وجاء في بيان الخارجية الروسية: "إن وقف إمدادات مصادر الطاقة الروسية التنافسية والصديقة للبيئة لا يضعف الإمكانات الاقتصادية لأوروبا فحسب، بل له أيضا تأثير سلبي كبير على مستوى معيشة المواطنين الأوروبيين".وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أمس الأربعاء، انتهاء اتفاق توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ابتداء من الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، في 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، موضحة أن ذلك بسبب عدم امتلاكها الإمكانية الفنية والقانونية.وأضاف بيان الشركة الروسية، أنه "بسبب الرفض المتكرر والصريح من الجانب الأوكراني لتمديد هذه الاتفاقيات، حُرمت شركة "غازبروم" من الإمكانية الفنية والقانونية لتوريد الغاز للعبور عبر أوكرانيا، ابتداء من 1 يناير 2025. ومنذ الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، لم يتم توريد الغاز الروسي للعبور عبر أوكرانيا".إعلام تركي: أنقرة قد تمد أوروبا بالغاز عوضا عن أوكرانيا

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روسيا, إمدادات