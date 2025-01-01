https://sarabic.ae/20250101/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-وقف-عبور-الغاز-الروسي-سيكون-له-عواقب-وخيمة-على-الاتحاد-الأوروبي-1096380452.html

رئيس الوزراء السلوفاكي: وقف عبور الغاز الروسي سيكون له عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء السلوفاكي: وقف عبور الغاز الروسي سيكون له عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، اليوم الأربعاء، أن وقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، سيكون له عواقب وخيمة على الجميع في الاتحاد الأوروبي،... 01.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-01T09:29+0000

2025-01-01T09:29+0000

2025-01-01T09:29+0000

روسيا

سلوفاكيا

العالم

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وقال فيتسو، خلال رسالة فيديو نُشرت على إحدى حسابات شبكات التواصل الاجتماعي: "هذا (وقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا) سيكون له عواقب وخيمة علينا جميعا في الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس على روسيا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الأربعاء، انتهاء اتفاق توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ابتداء من الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، في 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، موضحة أن ذلك بسبب عدم امتلاكها الإمكانية الفنية والقانونية.وقالت الشركة في بيان: "في 1 يناير 2025، في تمام الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، انتهت صلاحية الوثائق الموقعة في 30 ديسمبر 2019. الاتفاقية بين شركة "غازبروم" الروسية وشركة "نافتوغاز" الأوكرانية، لتنظيم نقل الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا واتفاقية التفاعل بين المشغل نظام الروسي لنقل الغاز ومشغل النظام الأوكراني".وفي وقت سابق، قال فيستو: "قرار زيلينسكي هذا (وقف إمداد الغاز الروسي عبر أوكرانيا) في 2025-2026، سيكلف الاتحاد الأوروبي نحو 50 مليار يورو من الغاز وحده، و70 مليار يورو أخرى من الكهرباء المولدة من الغاز، وستدفع أوروبا مبلغا لا يصدق، قدره 120 مليار يورو لوقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ثم عبر سلوفاكيا إلى دول أوروبية أخرى".سلوفاكيا: وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا يزيد من ضعف الاقتصاد الأوروبيإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا... ما هي خسائر كييف من عدم نقل الغاز عبرها؟

https://sarabic.ae/20241010/المجر-وشركة-غازبروم-الروسية-توقعان-اتفاقية-تجارية-تكميلية-جديدة--1093612650.html

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