https://sarabic.ae/20250102/ما-بين-التقارير-الدولية-والنفي-الحكوميحقيقة-المجاعة-التي-تضرب-السودان-1096430940.html

ما بين التقارير الدولية والنفي الحكومي.. حقيقة المجاعة التي تضرب السودان

ما بين التقارير الدولية والنفي الحكومي.. حقيقة المجاعة التي تضرب السودان

سبوتنيك عربي

رغم أن وجود مؤشرات وأحداث كثيرة على الأرض تؤكد أن هناك أزمة إنسانية طاحنة في السودان، وأن بعض المناطق دخلت إلى مرحلة كارثية، فإن الجهات الحكومية السودانية ترفض... 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T19:24+0000

2025-01-02T19:24+0000

2025-01-02T19:24+0000

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حاولت "سبوتنيك" من خلال هذا التقرير استكشاف المتاح من الحقائق على الأرض، وحقيقة الأزمة الإنسانية والمجاعة في السودان.. وهل التقارير الأممية والنفي الحكومي بجسد الواقع، أم أن السياسة هي التي تتحدث بعيدا عن الواقع؟بداية، يقول المستشار السابق للحكومة السودانية، الدكتور ربيع عبد العاطي: "لا ننكر أن هناك تضخما وأزمة اقتصادية سببها الحرب، لكن هذا لا يعني نقصا في المواد الغذائية، إذ تفيض المناطق الآمنة بأنواع الخُضر والفاكهة في شكل جبال وأرتال بالطرقات، فالخضروات مطروحة أرضا، واللحوم معروضة في مشهد لا تراه حتى في دول البترودولار".حقيقة المجاعةوأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "الأمر المستغرب أن الفاكهة مثل المانغو والموز تعلف بها الحيوانات، كما أن التمور تجفف بالشوالات، كل ذلك يعني أنه لا توجد أزمة غذاء، الأزمة أزمة نزوح ولجوء بسبب الحرب لا بسبب شح المواد الغذائية، وقد يكون ذلك هو سبب نفي المجاعة من جانب الحكومة السودانية".وأشار عبد العاطي إلى أن "توفر الغذاء ينفي وجود مجاعة، ويثبت أن الأمن بات في درجة ذات أولوية قصوى، وعندما يعود المواطن لدياره سوف لن يشتكي من جوع أو مسغبة، وهذا ما تشهد به الأسواق والشوارع".زوايا متعددةبدورها، تقول الخبيرة والباحثة في الشأن الأفريقي والسوداني، لنا مهدي: "إن رفض الحكومة السودانية لتقارير الأمم المتحدة حول المجاعة يمكن تحليله من زوايا مختلفة تتعلق بالسياسة الداخلية والإقليمية والدولية، وكذلك الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية".وتابعت مهدي: "من الناحية الإقليمية، قد تسعى الحكومة السودانية لتجنّب أن ينظر إليها كدولة فاشلة، مما قد يشجع التدخلات من القوى الإقليمية المتنافسة، التي قد تستغل هذا الوضع لتحقيق مكاسب استراتيجية أو تعزيز نفوذها داخل السودان، وهو ما قد يُضعف قدرة الحكومة على المناورة في المشهد الإقليمي".الانتقادات الدوليةوأردفت لنا مهدي: "على المستوى الدولي، يرتبط الرفض بمحاولة الحكومة تقليل حجم الانتقادات الدولية، خاصة أن الاعتراف بأزمة إنسانية كبرى قد يؤدي إلى فرض مزيد من الضغوط من قبل القوى الكبرى ومؤسسات التمويل الدولية، ما يضع الحكومة في موقف تفاوضي ضعيف مع المجتمع الدولي، كما أن الاعتراف بوجود أزمة بهذا الحجم قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية أو فرض عقوبات إضافية عليها".وحول تأثير التقارير الدولية والنفي السوداني المجاعة على الاقتصاد، قال مهدي: "يمكن تفسير الموقف بكون الحكومة ترى في الاعتراف بوجود المجاعة تهديدا لجهودها في جذب الاستثمارات الخارجية، التي قد تتردد في الدخول إلى سوق يعاني من عدم الاستقرار ومخاطر إنسانية حادة، ما يؤدي إلى تفاقم العجز المالي للدولة، وفي هذا السياق تعتمد الحكومة على استراتيجيات نفي الحقائق أو تقليل حجم الكارثة لتجنّب المسؤولية المباشرة عن تدهور الأوضاع، لكنها بذلك تُضعف مصداقيتها الدولية وتثير استياء المنظمات الإنسانية التي تحاول العمل في السودان لتقديم المساعدات للسكان الأكثر تضررا".وسيلة للهروبوقالت الخبيرة في الشأن السوداني والأفريقي: "يمكن النظر إلى رفض الحكومة من زاوية أخرى، وهي محاولتها الاستمرار في سياسة الإنكار كوسيلة للهروب من معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والسياسية التي أسهمت في تفاقم الأوضاع المعيشية، هذا النهج يعكس ضعف إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير إيجابي، إذ تعتمد الحكومة على خطاب إنكاري بدلا من حلول عملية تهدف إلى تخفيف المعاناة عن المواطن السوداني".وختمت لنا مهدي بقولها: "يعكس هذا الرفض عجزا في الرؤية السياسية والإدارية لدى الحكومة، إذ تسعى إلى حماية صورتها بدلا من مواجهة الحقائق والعمل على تغيير الواقع، وهو ما يؤدي في النهاية إلى مزيد من العزلة الداخلية والخارجية".أغراض خبيثةبدوره، يقول السياسي السوداني، بكري عبد العزيز، "الحديث عن مجاعة في السودان محض افتراء، إذ أن منظمات الإغاثة الدولية تستخدم الغذاء كذريعة لتحقيق أهدافها الخبيثة".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها إن حكومة السودان ترفض رفضا قاطعا وصف التقرير المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للوضع في السودان بالمجاعة، ورأى البيان أن النتائج التي أوردها التقرير الأممي هي تخمينية بالأساس، متهما لجنة مراجعة المجاعة بالفشل الإجرائي ومن ناحية الشفافية".وختم بكري عبد العزيز: "الواقع أنه ليس هناك تقرير عن وجود مجاعة حقيقة كما قلت سابقا، وإنما هناك أهداف خبيثة تريد دولة الشر تمريرها عبر المنظمات، هذا ما يؤكد تواطؤ داخل منظمة الأمم المتحدة".الخرطوم نموذجاقالت أمين الصحة في منظمات المجتمع المدني السودانية، نضال الصوفي، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، لم تدخل المواد الإغاثية إلى الخرطوم، والوضع سيء جدا، ويمس الكثيرين في ولاية الخرطوم التي تدور رحى المعارك فيها بصورة عنيفة منذ عدة أسابيع، وهؤلاء لا يجدون الغذاء أو الدواء ولا حتى الأمن".الواقع على الأرضوتعليقا على التقرير الأممي والنفي الحكومي، يقول أحد الكوادر السودانية التي تقدم الخدمات الإنسانية، المهندس أيوب خضر: " قبل فترة طالعت أخبار عن نفي الحكومة السودانية عن مجاعة أو شبه المجاعة في السودان، أنا أعمل في تقديم الخدمات الإنسانية بالإضافة إلى اعتباري واحد من أفرد المجتمع، الواقع يؤكد وجود أزمة إنسانية حادة يعايشها السودانيون، وخروج أغلب المؤسسات من الخدمة لا سيما المؤسسات الصحية، بالإضافة إلي مشكلة في توفر الغذاء الكافي وفقر مدقع يضرب أنحاء البلاد خصوصا المناطق الأكثر تأثرا بالنزاع".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "ينبغي علي جميع الأطراف الإعتراف بالحقائق المؤكدة والمساهمة في حلها، كما نحث المجتمع الدولي والأطراف السودانية على العمل من أجل توفير الغذاء ووضع حد للجوع والمجاعة".وكان وزير الزراعة السوداني، أبو بكر محمد البشرى، استنكر تقارير أممية تحدثت عن مجاعة في بلاده، بسبب تصاعد التوترات الأمنية التي تشهدها منذ قرابة عامين.جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه وكالة"الأناضول"، قال فيها الوزير السوداني إن "الحديث عن المجاعة والسودان غريب، ما كنت لأتوقع أن ترتبط الكلمتان ببعضهما، فالسودان بلد زراعي بالدرجة الأولى".وأضاف: "لدينا حصة استهلاك في مياه النيل تبلغ 18 مليار متر مكعب، وهناك أكثر من 5 أنهر موسمية تصب في السودان.. بجانب معدلات أمطار عالية والمياه الجوفية".وأشاد البشري بموقع بلاده واصفا إياه بأنه موقع "فريد"، حيث يرتبط بأفريقيا، وعبر البحر الأحمر يرتبط بآسيا والدول العربية، وبأوروبا من خلال قناة السويس، لافتا إلى أن "كل هذا يجعل الموقع مميزا من حيث التجارة وتبادل السلع ومدخلات الإنتاج.. وبالنهاية يتم نشر تقارير تتحدث عن مجاعة.. كل هذه المقومات وغيرها لا يمكن أن ترتبط بكلمة مجاعة بالسودان".وطمأن الوزير السوداني مواطنيه بأن الموسم الصيفي الماضي "شهد زراعة 16 مليون هكتار من المحاصيل الأساسية مثل الذرة والدخن، اللذين يعتبران غالب قوت أهل السودان"، مؤكدا أن "المنظمات التي تدعي الآن أن هناك مجاعة، فإنها في الموسم السابق ادعت أن السودان ستحدث فيه مجاعة بحلول سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 2023.. ولم يحدث شيء"، على حد تعبيره.وحدد الوزير السوداني موضع الخلاف مع تقرير لجنة التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، مؤكدا أن الخلاف يتمثل في "منهجية التقرير"، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة السودانية لديها فريق عامل في هذه اللجنة، وهذا الفريق العامل هو الذي يشترك معهم في إعداد التقارير. جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه وكالة "الأناضول"، قال فيها الوزير السوداني إن "الحديث عن المجاعة والسودان غريب، ما كنت لأتوقع أن ترتبط الكلمتان ببعضهما، فالسودان بلد زراعي بالدرجة الأولى".وأوضح البشري إن بلاده تتضمن "ما يقرب من 75 مليون هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) صالحة للزراعة، وهذه مساحة دول، هذه المساحات الصالحة للزارعة تأتيها الأمطار أيضا ويمكن زراعتها".وفي 24 ديسمبر الماضي، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، من تهديد المجاعة لحياة الملايين في السودان بسبب الصراع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع.في المقابل، وصفت مفوضة مفوضية العون الإنساني بالسودان سلمى آدم بنية "تقرير لجنة التفصيل المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" بأنه "غير منطقي ولا واقعي".وأرجعت ذلك "لأسباب كثيرة، بينها عدم توفر العناصر الأساسية لإعلان المجاعة في السودان، وكذلك المسح الذي يتم عمله يجب أن يكون عن طريق لجنة مشتركة".

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