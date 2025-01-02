https://sarabic.ae/20250102/مقتل-مدير-عام-شرطة-غزة-ونائبه-في-غارة-إسرائيلية-1096406610.html

مقتل مدير عام شرطة غزة ونائبه في غارة إسرائيلية

مقتل مدير عام شرطة غزة ونائبه في غارة إسرائيلية

سبوتنيك عربي

أعلن متحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن مقتل مدير عام شرطة غزة اللواء محمود صلاح، ونائبه مدير المباحث العامة العميد حسام شهوان. 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T08:13+0000

2025-01-02T08:13+0000

2025-01-02T08:13+0000

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وأوضح المتحدث لقناة "الشرق"، أن "الجيش الإسرائيلي اغتال صلاح ونائبه، بغارة جوية استهدفت خيمة للنازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة".وأضاف أن "الغارة الإسرائيلية قتلت كذلك 11 فلسطينياً بينهم 3 أطفال، في خيمة بمنطقة المواصي، المخصصة كمنطقة إنسانية غرب خان يونس، فيما ذكر مسعفون أن 15 آخرين أصيبوا.ويشار إلى أن نائب مدير عام شرطة غزة حسام شهوان، كان من قادة "القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس) المعروفين في جنوب القطاع قبل أن ينضم لجهاز الشرطة.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد هدد أمس الأربعاء، حركة حماس بضربات قوية على قطاع غزة، "إذا لم تؤمّن الحركة إطلاق سراح الرهائن ولم تتوقف عن قصف الأراضي الإسرائيلية".جاء هذا خلال زيارة كاتس إلى مدينة نتيفوت، التي تتعرض لإطلاق نار من حركة حماس الفلسطينية، متوعدا الحركة بضربات قوية لم تشهدها من قبل.ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن كاتس، قوله: "إذا لم تتمكن حماس من تأمين إطلاق سراح الرهائن في المستقبل القريب ولم تتوقف عن قصف إسرائيل، فإنها (حركة حماس) ستتعرض لهجمات قوية لم يتعرض لها قطاع غزة منذ فترة طويلة".يذكر أنه مر أكثر من عام على تنفيذ الاتفاق الأول بين "حماس" وإسرائيل لإطلاق سراح الرهائن، ومنذ ذلك الحين تفاوض الطرفان عبر وسطاء بدرجات متفاوتة حول مصير الرهائن المتبقين، وتكثفت المفاوضات من خلال الوسطاء في القاهرة والدوحة، في الأسابيع الأخيرة، حيث قال أشخاص مطّلعون على الأمر إنه "تم إحراز تقدم".

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العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار