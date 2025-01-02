مقتل مدير عام شرطة غزة ونائبه في غارة إسرائيلية

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القوات الروسية تستهدف منشآت للطاقة مرتبطة بمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية وتسقط مقاتلة "سو-27"
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
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29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
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مساحة حرة
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مقتل مدير عام شرطة غزة ونائبه في غارة إسرائيلية
مقتل مدير عام شرطة غزة ونائبه في غارة إسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلن متحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن مقتل مدير عام شرطة غزة اللواء محمود صلاح، ونائبه مدير المباحث العامة العميد حسام شهوان. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T08:13+0000
2025-01-02T08:13+0000
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غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأوضح المتحدث لقناة "الشرق"، أن "الجيش الإسرائيلي اغتال صلاح ونائبه، بغارة جوية استهدفت خيمة للنازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة".وأضاف أن "الغارة الإسرائيلية قتلت كذلك 11 فلسطينياً بينهم 3 أطفال، في خيمة بمنطقة المواصي، المخصصة كمنطقة إنسانية غرب خان يونس، فيما ذكر مسعفون أن 15 آخرين أصيبوا.ويشار إلى أن نائب مدير عام شرطة غزة حسام شهوان، كان من قادة "القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس) المعروفين في جنوب القطاع قبل أن ينضم لجهاز الشرطة.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد هدد أمس الأربعاء، حركة حماس بضربات قوية على قطاع غزة، "إذا لم تؤمّن الحركة إطلاق سراح الرهائن ولم تتوقف عن قصف الأراضي الإسرائيلية".جاء هذا خلال زيارة كاتس إلى مدينة نتيفوت، التي تتعرض لإطلاق نار من حركة حماس الفلسطينية، متوعدا الحركة بضربات قوية لم تشهدها من قبل.ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن كاتس، قوله: "إذا لم تتمكن حماس من تأمين إطلاق سراح الرهائن في المستقبل القريب ولم تتوقف عن قصف إسرائيل، فإنها (حركة حماس) ستتعرض لهجمات قوية لم يتعرض لها قطاع غزة منذ فترة طويلة".يذكر أنه مر أكثر من عام على تنفيذ الاتفاق الأول بين "حماس" وإسرائيل لإطلاق سراح الرهائن، ومنذ ذلك الحين تفاوض الطرفان عبر وسطاء بدرجات متفاوتة حول مصير الرهائن المتبقين، وتكثفت المفاوضات من خلال الوسطاء في القاهرة والدوحة، في الأسابيع الأخيرة، حيث قال أشخاص مطّلعون على الأمر إنه "تم إحراز تقدم".
https://sarabic.ae/20250101/الأمم-المتحدة-تتهم-إسرائيل-بتدمير-النظام-الصحي-في-غزة-وتحذر-من-جرائم-ضد-الإنسانية-1096374358.html
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العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار

مقتل مدير عام شرطة غزة ونائبه في غارة إسرائيلية

08:13 GMT 02.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatغزيون يحوّلون ركام منازلهم إلى بيوت من طين شرق خان يونس جنوب القطاع
غزيون يحوّلون ركام منازلهم إلى بيوت من طين شرق خان يونس جنوب القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلن متحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن مقتل مدير عام شرطة غزة اللواء محمود صلاح، ونائبه مدير المباحث العامة العميد حسام شهوان.
وأوضح المتحدث لقناة "الشرق"، أن "الجيش الإسرائيلي اغتال صلاح ونائبه، بغارة جوية استهدفت خيمة للنازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة".
وأضاف أن "الغارة الإسرائيلية قتلت كذلك 11 فلسطينياً بينهم 3 أطفال، في خيمة بمنطقة المواصي، المخصصة كمنطقة إنسانية غرب خان يونس، فيما ذكر مسعفون أن 15 آخرين أصيبوا.
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أمس, 03:16 GMT
ويشار إلى أن نائب مدير عام شرطة غزة حسام شهوان، كان من قادة "القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس) المعروفين في جنوب القطاع قبل أن ينضم لجهاز الشرطة.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد هدد أمس الأربعاء، حركة حماس بضربات قوية على قطاع غزة، "إذا لم تؤمّن الحركة إطلاق سراح الرهائن ولم تتوقف عن قصف الأراضي الإسرائيلية".
جاء هذا خلال زيارة كاتس إلى مدينة نتيفوت، التي تتعرض لإطلاق نار من حركة حماس الفلسطينية، متوعدا الحركة بضربات قوية لم تشهدها من قبل.
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31 ديسمبر 2024, 17:12 GMT
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن كاتس، قوله: "إذا لم تتمكن حماس من تأمين إطلاق سراح الرهائن في المستقبل القريب ولم تتوقف عن قصف إسرائيل، فإنها (حركة حماس) ستتعرض لهجمات قوية لم يتعرض لها قطاع غزة منذ فترة طويلة".
يذكر أنه مر أكثر من عام على تنفيذ الاتفاق الأول بين "حماس" وإسرائيل لإطلاق سراح الرهائن، ومنذ ذلك الحين تفاوض الطرفان عبر وسطاء بدرجات متفاوتة حول مصير الرهائن المتبقين، وتكثفت المفاوضات من خلال الوسطاء في القاهرة والدوحة، في الأسابيع الأخيرة، حيث قال أشخاص مطّلعون على الأمر إنه "تم إحراز تقدم".
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