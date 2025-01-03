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إعلام ألماني: تعطل المنظومة الحاسوبية التابعة للشرطة الألمانية في جميع المطارات
إعلام ألماني: تعطل المنظومة الحاسوبية التابعة للشرطة الألمانية في جميع المطارات
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، بتعطل المنظومة الحاسوبية التابعة للشرطة الألمانية المخصصة للتحقق من بيانات المسافرين في جميع المطارات. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T15:41+0000
2025-01-03T15:41+0000
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ووفقًا لإعلام رسمي ألماني، فإن الشرطة الفيدرالية أكدت لها أن تعطل أنظمة الكمبيوتر أثر على جميع المطارات في ألمانيا؛ حيث تعيّن على الموظفين التحقق يدويًا من بيانات المسافرين.وكان الخلل المرتبط بتحديث برمجيات شركة حوسبة سحابية قد ضرب أنشطة مختلفة من قطاعات البني التحتية من مطارات إلى بنوك وأنظمة صحية ومؤسسات إعلامية في دول من الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وأستراليا، لكن لم تتأثر روسيا والصين وعدد من الدول العربية بالخلل.وأعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، أن شركات الطيران والمطارات الروسية تعمل بشكل طبيعي والرحلات الجوية تسير وفقا للجداول المنتظمة حيث تستخدم نظاما روسيا خالصا، كما لم تتأثر مطارات بكين التي تعتمد أيضا على نظام تشغيل صيني بالكامل.
https://sarabic.ae/20250103/وزيرة-الخارجية-الألمانية-ترفض-مصافحة-أحمد-الشرع-عند-لقائه-لأول-مرة-فيديو-1096452667.html
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العالم, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار ألمانيا

إعلام ألماني: تعطل المنظومة الحاسوبية التابعة للشرطة الألمانية في جميع المطارات

15:41 GMT 03.01.2025
© AP Photo / Christian Charisiusمطار هامبورغ - ألمانيا
مطار هامبورغ - ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Christian Charisius
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أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، بتعطل المنظومة الحاسوبية التابعة للشرطة الألمانية المخصصة للتحقق من بيانات المسافرين في جميع المطارات.
ووفقًا لإعلام رسمي ألماني، فإن الشرطة الفيدرالية أكدت لها أن تعطل أنظمة الكمبيوتر أثر على جميع المطارات في ألمانيا؛ حيث تعيّن على الموظفين التحقق يدويًا من بيانات المسافرين.
وفي 19 يوليو/ حزيران العام الماضي، شهدت مطارات عدد من دول العالم وشركات طيران ومواقع ومنظومات حيوية وشبكات مواصلات وطاقة حول العالم اضطرابات في عملها، أمس الجمعة، إثر عطل حاسوبي عالمي طال العديد من الدول باستثناء روسيا والصين وعدد من الدول العربية.
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
وزيرة الخارجية الألمانية ترفض مصافحة أحمد الشرع عند لقائه لأول مرة.. فيديو
14:56 GMT
وكان الخلل المرتبط بتحديث برمجيات شركة حوسبة سحابية قد ضرب أنشطة مختلفة من قطاعات البني التحتية من مطارات إلى بنوك وأنظمة صحية ومؤسسات إعلامية في دول من الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وأستراليا، لكن لم تتأثر روسيا والصين وعدد من الدول العربية بالخلل.
وأعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، أن شركات الطيران والمطارات الروسية تعمل بشكل طبيعي والرحلات الجوية تسير وفقا للجداول المنتظمة حيث تستخدم نظاما روسيا خالصا، كما لم تتأثر مطارات بكين التي تعتمد أيضا على نظام تشغيل صيني بالكامل.
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