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https://sarabic.ae/20250103/الديوان-الملكي-الأردني-يعلن-وفاة-أميرة-1096440118.html
الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة أميرة
الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة أميرة
سبوتنيك عربي
أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الجمعة، عن وفاة الأميرة ماجدة رعد، زوجة الأمير رعد بن زيد، في العاصمة عمّان. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T09:44+0000
2025-01-03T09:44+0000
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ونقلت وكالة "إرم" أنه من المنتظر تشييع جثمان الراحلة في الأضرحة الملكية بعد صلاة العصر من اليوم نفسه في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص بعمّان، وستُقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام.وكانت الأميرة ماجدة قد تزوجت من الأمير رعد عام 1963، وأنجبا الأمير زيد المتزوج من الأميرة سارة، والأمير مرعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، والأميرة دينا، والأمير فراس المتزوج من الأميرة دانا، والأمير فيصل المتزوج من الأميرة لارا، والأميرة فخر النساء بنت رعد. وللأميرة ماجدة والأمير رعد أحفاد هم: شيرين، وراكان، ورعد، وصفاء، وجعفر، وهيا، وحلا، ورضوان، وحنان، وفيصل، ومريم، وعزيزة، وهاشم، ولانا، وحسين، وثريا.ولدت الأميرة ماجدة في أربوغا بالسويد في الخامس من سبتمبر/ أيلول عام 1942، وتلقت تعليمها في السويد. كرّست الأميرة ما يقرب من خمسة عقود من حياتها للعمل التطوعي والاجتماعي، حيث عملت على توفير الخدمات الإنسانية الأساسية للاجئين والأيتام، وساهمت في تأسيس مركز الحسين للأيتام.وترأست الفقيدة جمعية الحسين لرعاية وتأهيل ذوي التحديات الحركية، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من الاستقلالية والاعتماد على الذات، وتقديم البرامج التأهيلية لهم في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع.
https://sarabic.ae/20241227/ملك-الأردن-يؤكد-لماكرون-دعم-بلاده-لسوريا-في-بناء-دولة-ذات-سيادة-كاملة-1096258551.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار

الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة أميرة

09:44 GMT 03.01.2025
© AP Photo / UNCREDITEDملك الأردن رفقة عدد من الأمراء وأفراد العائلة المالكة
ملك الأردن رفقة عدد من الأمراء وأفراد العائلة المالكة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / UNCREDITED
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أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الجمعة، عن وفاة الأميرة ماجدة رعد، زوجة الأمير رعد بن زيد، في العاصمة عمّان.
ونقلت وكالة "إرم" أنه من المنتظر تشييع جثمان الراحلة في الأضرحة الملكية بعد صلاة العصر من اليوم نفسه في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص بعمّان، وستُقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام.
وكانت الأميرة ماجدة قد تزوجت من الأمير رعد عام 1963، وأنجبا الأمير زيد المتزوج من الأميرة سارة، والأمير مرعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، والأميرة دينا، والأمير فراس المتزوج من الأميرة دانا، والأمير فيصل المتزوج من الأميرة لارا، والأميرة فخر النساء بنت رعد.
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
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وللأميرة ماجدة والأمير رعد أحفاد هم: شيرين، وراكان، ورعد، وصفاء، وجعفر، وهيا، وحلا، ورضوان، وحنان، وفيصل، ومريم، وعزيزة، وهاشم، ولانا، وحسين، وثريا.
ولدت الأميرة ماجدة في أربوغا بالسويد في الخامس من سبتمبر/ أيلول عام 1942، وتلقت تعليمها في السويد. كرّست الأميرة ما يقرب من خمسة عقود من حياتها للعمل التطوعي والاجتماعي، حيث عملت على توفير الخدمات الإنسانية الأساسية للاجئين والأيتام، وساهمت في تأسيس مركز الحسين للأيتام.
وترأست الفقيدة جمعية الحسين لرعاية وتأهيل ذوي التحديات الحركية، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من الاستقلالية والاعتماد على الذات، وتقديم البرامج التأهيلية لهم في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع.
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