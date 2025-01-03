سقوط صاروخ في أسوان... فيديو يثير ضجة في مصر والسلطات توضح
© Photo / Ali Hegazy /Unsplashمعبد أبو سمبل الأثري في جنوب غرب أسوان، مصر
© Photo / Ali Hegazy /Unsplash
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أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعة، حيث زعم ناشره أنه يوثق سقوط صاروخ في أراضٍ زراعية بمحافظة أسوان، جنوبي مصر.
غير أن الأمر سرعان ما تكشّف عن كونه خدعة مدبرة لجمع المشاهدات والإعجابات.
#وزارة_الداخلية كشف حقيقة مقطع #فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بسقوط #صاروخ داخل أرض زراعية بإحدى القرى بمحافظة #أسوان .— وزارة الداخلية (@moiegy) January 2, 2025
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (فنى صيانة هواتف محمولة - مقيم بمحافظة القليوبية) وبمواجهته أقر بأنه قام بالحصول على مقطع فيديو… pic.twitter.com/noGxandYH9
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي مساء الخميس، القبض على مروج الشائعة، الذي تبين أنه فني صيانة هواتف محمولة من محافظة القليوبية.
واعترف المتهم بأنه استغل مقطع فيديو لصاروخ محطم في إحدى الدول، عثر عليه عبر الإنترنت، وادعى سقوطه في أسوان بهدف تحقيق أرباح مالية من زيادة المشاهدات.
31 ديسمبر 2024, 12:18 GMT
كما أكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.
الحادثة أثارت غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تتزايد الدعوات لمكافحة ظاهرة الأخبار المفبركة التي تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية..