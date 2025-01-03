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سقوط صاروخ في أسوان... فيديو يثير ضجة في مصر والسلطات توضح
سقوط صاروخ في أسوان... فيديو يثير ضجة في مصر والسلطات توضح
سبوتنيك عربي
أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعة، حيث زعم ناشره أنه يوثق سقوط صاروخ في أراضٍ زراعية بمحافظة أسوان، جنوبي مصر. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T06:59+0000
2025-01-03T06:59+0000
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غير أن الأمر سرعان ما تكشّف عن كونه خدعة مدبرة لجمع المشاهدات والإعجابات.وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي مساء الخميس، القبض على مروج الشائعة، الذي تبين أنه فني صيانة هواتف محمولة من محافظة القليوبية.كما أكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.الحادثة أثارت غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تتزايد الدعوات لمكافحة ظاهرة الأخبار المفبركة التي تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية..
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

سقوط صاروخ في أسوان... فيديو يثير ضجة في مصر والسلطات توضح

06:59 GMT 03.01.2025
© Photo / Ali Hegazy /Unsplashمعبد أبو سمبل الأثري في جنوب غرب أسوان، مصر
معبد أبو سمبل الأثري في جنوب غرب أسوان، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© Photo / Ali Hegazy /Unsplash
تابعنا عبر
أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعة، حيث زعم ناشره أنه يوثق سقوط صاروخ في أراضٍ زراعية بمحافظة أسوان، جنوبي مصر.
غير أن الأمر سرعان ما تكشّف عن كونه خدعة مدبرة لجمع المشاهدات والإعجابات.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي مساء الخميس، القبض على مروج الشائعة، الذي تبين أنه فني صيانة هواتف محمولة من محافظة القليوبية.

واعترف المتهم بأنه استغل مقطع فيديو لصاروخ محطم في إحدى الدول، عثر عليه عبر الإنترنت، وادعى سقوطه في أسوان بهدف تحقيق أرباح مالية من زيادة المشاهدات.

مقبرة توت عنخ آمون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
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كما أكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.
الحادثة أثارت غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تتزايد الدعوات لمكافحة ظاهرة الأخبار المفبركة التي تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية..
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