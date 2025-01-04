https://sarabic.ae/20250104/البرلمان-الإيراني-يبدأ-تحقيقا-بشأن-أحداث-تفتيش-طائرة-في-مطار-بيروت-1096462980.html

البرلمان الإيراني يبدأ تحقيقا بشأن أحداث تفتيش طائرة في "مطار بيروت"

البرلمان الإيراني يبدأ تحقيقا بشأن أحداث تفتيش طائرة في "مطار بيروت"

سبوتنيك عربي

تستمر حالة الشد والجذب حول حادثة تفتيش طائرة "ماهان إير" الإيرانية التي كانت تقل دبلوماسيا إيرانيا حيث خضعت لتفتيش شامل، شمل الركاب والحقائب الدبلوماسية. 04.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-04T07:35+0000

2025-01-04T07:35+0000

2025-01-04T07:35+0000

إيران

أخبار إيران

لبنان

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096462786_0:36:3508:2009_1920x0_80_0_0_08be1f0530c8ac49a288608d43f13985.jpg

وفيما أكدت السلطات اللبنانية أن إجراءات التفتيش التي تمت تعد عادية وتشمل جميع طائرات والركاب، دخلت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على خط الأزمة.ونقلت وكالة "إيلنا"، عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، قوله إن اللجنة تراجع تفاصيل الواقعة، مشددًا على ضرورة متابعة وزارة الخارجية الإيرانية لهذا الموضوع لضمان عدم تكراره.كما طالب الحكومة اللبنانية بتجنب "أي تصرفات قد تبدو متأثرة بضغوط دول غربية"، مشيرًا إلى حساسية الوضع الإقليمي الحالي.وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي قد أفاد أمس الجمعة، في تصريحات إعلامية، بأن جميع من يمر عبر مطار بيروت يخضع للتفتيش، بمن فيهم الدبلوماسيون.وأشار إلى أن الأمن عثر على مبالغ مالية ومستندات تشغيلية للسفارة الإيرانية في حقائب الدبلوماسي، الذي اعترض بداية على عملية التفتيش. حسب قوله.من جانبه، نفى بهنام خسروي، الدبلوماسي في السفارة الإيرانية في لبنان، تفتيش حقيبة الدبلوماسي الإيراني الذي كان على متن الطائرة، مؤكدا أنه غادر المطار دون اي مشكلة بعد المتابعة من قبل السفارة الإيرانية وتدخل وزارة الخارجية اللبنانية. حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أكدت في بيان لها أنها تلقت توضيحا مكتوبا من السفارة الإيرانية بشأن محتويات الحقائب، التي تضمنت وثائق وأموالًا لتسديد نفقات تشغيلية خاصة بالسفارة، لافتة إلى أنه تم السماح بإدخال الحقائب وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

https://sarabic.ae/20250103/تفتيش-حقائب-دبلوماسي-إيراني-بمطار-بيروت-بعد-الاشتباه-باحتوائها-على-أموال-لـحزب-الله-1096437980.html

إيران

أخبار إيران

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, لبنان, العالم, العالم العربي, الأخبار