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خبير: الوجود العسكري الروسي في سوريا والشرق الأوسط عامل استقرار
خبير: الوجود العسكري الروسي في سوريا والشرق الأوسط عامل استقرار
سبوتنيك عربي
قال المحلل السياسي الدكتور عمار قناة، إن الوجود العسكري الروسي في سوريا والشرق الأوسط يمكن اعتباره عامل الاستقرار ورمانة الميزان في المنطقة، وذلك نظرا للتوتر... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T12:29+0000
2025-01-04T12:29+0000
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وأضاف في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إنه من المبكر الحديث عن فشل تام للمحاولات الغربية إنهاء الوجود الروسي في سوريا، والتي تبلورت آخرها في زيارة لوزيري الخارجية الألماني والفرنسي لسوريا.وتابع: إن الغرب حتى الآن لا يخفي رغبته في إنهاء الوجود العسكري في سوريا، لكن من جهة أخرى الوضع الإقليمي متوتر جداً وكذلك الأمر في المنظومة الدولية.لكنه، شدد على أن التواجد العسكري الروسي في سوريا سيبقى، خاصةً بعد وصول إدارة جديدة في البيت الأبيض بقيادة ترامب، وربما ستكون هناك معادلات مغايرة لما يحدث اليوم في الشرق الأوسط".جاء ذلك تعليقا على تصريحات مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن السلطات السورية الجديدة ترسل إشارات بأنها مهتمة باستمرار الوجود الروسي.وقال نيبينزيا، في تصريحات تلفزيونية، إن "روسيا وسوريا تربطهما أواصر صداقة، ليست مرتبطة بأي نظام، مشيرا إلى أن قادة الأمر الواقع الحاليون في سوريا يرسلون إشارات، قائلين إن السلطات السورية الجديدة مهتمة باستمرار الوجود الروسي في سوريا، لكنه شدد على أن الأمر لم يصل بعد إلى التفاصيل".
https://sarabic.ae/20241229/أحمد-الشرع-لم-أحرر-سوريا-وأتطلع-لدستور-وانتخابات-خلال-4-سنوات-1096299346.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, حصري, العالم, العالم العربي, الأخبار

خبير: الوجود العسكري الروسي في سوريا والشرق الأوسط عامل استقرار

12:29 GMT 04.01.2025
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الجوية الروسية في قاعدة حميميم
القوات الجوية الروسية في قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
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قال المحلل السياسي الدكتور عمار قناة، إن الوجود العسكري الروسي في سوريا والشرق الأوسط يمكن اعتباره عامل الاستقرار ورمانة الميزان في المنطقة، وذلك نظرا للتوتر الإقليمي الحالي.
وأضاف في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إنه من المبكر الحديث عن فشل تام للمحاولات الغربية إنهاء الوجود الروسي في سوريا، والتي تبلورت آخرها في زيارة لوزيري الخارجية الألماني والفرنسي لسوريا.
وتابع: إن الغرب حتى الآن لا يخفي رغبته في إنهاء الوجود العسكري في سوريا، لكن من جهة أخرى الوضع الإقليمي متوتر جداً وكذلك الأمر في المنظومة الدولية.
أحمد الشرع قائد العمليات العسكرية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
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لكنه، شدد على أن التواجد العسكري الروسي في سوريا سيبقى، خاصةً بعد وصول إدارة جديدة في البيت الأبيض بقيادة ترامب، وربما ستكون هناك معادلات مغايرة لما يحدث اليوم في الشرق الأوسط".
جاء ذلك تعليقا على تصريحات مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن السلطات السورية الجديدة ترسل إشارات بأنها مهتمة باستمرار الوجود الروسي.
وقال نيبينزيا، في تصريحات تلفزيونية، إن "روسيا وسوريا تربطهما أواصر صداقة، ليست مرتبطة بأي نظام، مشيرا إلى أن قادة الأمر الواقع الحاليون في سوريا يرسلون إشارات، قائلين إن السلطات السورية الجديدة مهتمة باستمرار الوجود الروسي في سوريا، لكنه شدد على أن الأمر لم يصل بعد إلى التفاصيل".
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