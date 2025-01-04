https://sarabic.ae/20250104/روسيا-ترحب-بتقرير-للمفوضية-الأممية-لحقوق-الإنسان-يدين-إجراءات-كييف-ضد-الكنيسة-الأرثوذكسية-1096468247.html
روسيا ترحب بتقرير للمفوضية الأممية لحقوق الإنسان يدين إجراءات كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية
روسيا ترحب بتقرير للمفوضية الأممية لحقوق الإنسان يدين إجراءات كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية
سبوتنيك عربي
رحبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي ينتقد إجراءات كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T11:28+0000
2025-01-04T11:28+0000
2025-01-04T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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وقال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، غينادي أسكالدوفيتش، في تعليق نشرته الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني، "ترحب روسيا بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي ينتقد تصرفات كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وتجدد دعوة المفوضية والمنظمات الأخرى لدفع كييف على إلغاء القوانين القمعية ضد الأرثوذكسية الكنسية".وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أن أوكرانيا لم تثبت ضرورة وتناسب إجراءاتها الرامية إلى حل المنظمات الدينية، بما في ذلك الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250104/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ناديا-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية---1096465356.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا ترحب بتقرير للمفوضية الأممية لحقوق الإنسان يدين إجراءات كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية
رحبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي ينتقد إجراءات كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
وقال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، غينادي أسكالدوفيتش، في تعليق نشرته الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني، "ترحب روسيا بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي ينتقد تصرفات كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وتجدد دعوة المفوضية والمنظمات الأخرى لدفع كييف على إلغاء القوانين القمعية ضد الأرثوذكسية الكنسية".
كما أشار السفير الروسي إلى أن روسيا ستواصل دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الأخرى ذات الصلة إلى "الرد بقوة، قدر الإمكان على تعسف نظام كييف تجاه الكنسية الأرثوذكسية، والمطالبة بإلغاء القوانين القمعية".
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أن أوكرانيا لم تثبت ضرورة وتناسب إجراءاتها الرامية إلى حل المنظمات الدينية، بما في ذلك الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.