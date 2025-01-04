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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250104/روسيا-ترحب-بتقرير-للمفوضية-الأممية-لحقوق-الإنسان-يدين-إجراءات-كييف-ضد-الكنيسة-الأرثوذكسية-1096468247.html
روسيا ترحب بتقرير للمفوضية الأممية لحقوق الإنسان يدين إجراءات كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية
روسيا ترحب بتقرير للمفوضية الأممية لحقوق الإنسان يدين إجراءات كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية
سبوتنيك عربي
رحبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي ينتقد إجراءات كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T11:28+0000
2025-01-04T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، غينادي أسكالدوفيتش، في تعليق نشرته الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني، "ترحب روسيا بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي ينتقد تصرفات كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وتجدد دعوة المفوضية والمنظمات الأخرى لدفع كييف على إلغاء القوانين القمعية ضد الأرثوذكسية الكنسية".وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أن أوكرانيا لم تثبت ضرورة وتناسب إجراءاتها الرامية إلى حل المنظمات الدينية، بما في ذلك الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250104/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ناديا-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية---1096465356.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة

روسيا ترحب بتقرير للمفوضية الأممية لحقوق الإنسان يدين إجراءات كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية

11:28 GMT 04.01.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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رحبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي ينتقد إجراءات كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
وقال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، غينادي أسكالدوفيتش، في تعليق نشرته الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني، "ترحب روسيا بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي ينتقد تصرفات كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وتجدد دعوة المفوضية والمنظمات الأخرى لدفع كييف على إلغاء القوانين القمعية ضد الأرثوذكسية الكنسية".
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة "ناديا" في جمهورية لوغانسك الشعبية
09:29 GMT

كما أشار السفير الروسي إلى أن روسيا ستواصل دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الأخرى ذات الصلة إلى "الرد بقوة، قدر الإمكان على تعسف نظام كييف تجاه الكنسية الأرثوذكسية، والمطالبة بإلغاء القوانين القمعية".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أن أوكرانيا لم تثبت ضرورة وتناسب إجراءاتها الرامية إلى حل المنظمات الدينية، بما في ذلك الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
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