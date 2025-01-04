عطل فني مفاجئ... ماذا حدث لطائرة روسية أقلعت من شرم الشيخ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
13:11 GMT
26 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قيادات من حماس تجري مباحثات لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، مسؤول: الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
13:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250104/عطل-فني-مفاجئ-ماذا-حدث-لطائرة-روسية-أقلعت-من-شرم-الشيخ-1096464726.html
عطل فني مفاجئ... ماذا حدث لطائرة روسية أقلعت من شرم الشيخ
عطل فني مفاجئ... ماذا حدث لطائرة روسية أقلعت من شرم الشيخ
سبوتنيك عربي
شهد مطار شرم الشيخ الدولي، هبوطا اضطراريا ناجحا لطائرة روسية تابعة لشركة "أورال إير" من طراز "إيرباص A321"، كانت متجهة إلى مطار يكاترينبرغ بروسيا وعلى متنها... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T09:06+0000
2025-01-04T09:06+0000
مصر
أخبار مصر الآن
روسيا
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096464553_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80a296e2272870df87dcdde106caa045.jpg
وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية اليوم السبت، أن الحادث وقع بعد إقلاع الطائرة بـ10 دقائق مساء أمس الجمعة، عندما أبلغ قائدها بوجود عطل فني في أحد المحركات وطلب الهبوط اضطراريا.واستجاب برج المراقبة الجوية بسرعة، وأبلغ غرفة العمليات لتفعيل خطة الطوارئ المتبعة في المطار واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.وتم التنسيق بين الجهات المعنية في المطار، وتشكيل غرفة لإدارة الأزمة بالتعاون مع مركز العمليات المتنقل. كما تم تجهيز سيارات الإطفاء والإنقاذ وتوفير المستلزمات اللازمة للتعامل مع الوضع الطارئ.وتولت الفرق الفنية المختصة فحص الطائرة لتحديد سبب العطل وإجراء الإصلاحات اللازمة.من جانبها، أكدت إدارة مطار شرم الشيخ جاهزيتها الكاملة للتعامل مع الطوارئ وفق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية.
https://sarabic.ae/20241120/مرتبط-بمليارات-الدولارات-روسيا-تتخذ-إجراء-مهما-حول-مصر-1094997229.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096464553_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e78521742894259aaf7b5865409cb4f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, العالم العربي, الأخبار

عطل فني مفاجئ... ماذا حدث لطائرة روسية أقلعت من شرم الشيخ

09:06 GMT 04.01.2025
© AP Photo / Ahmed Abd El-Latifمطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Ahmed Abd El-Latif
تابعنا عبر
شهد مطار شرم الشيخ الدولي، هبوطا اضطراريا ناجحا لطائرة روسية تابعة لشركة "أورال إير" من طراز "إيرباص A321"، كانت متجهة إلى مطار يكاترينبرغ بروسيا وعلى متنها 236 راكبا.
وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية اليوم السبت، أن الحادث وقع بعد إقلاع الطائرة بـ10 دقائق مساء أمس الجمعة، عندما أبلغ قائدها بوجود عطل فني في أحد المحركات وطلب الهبوط اضطراريا.
واستجاب برج المراقبة الجوية بسرعة، وأبلغ غرفة العمليات لتفعيل خطة الطوارئ المتبعة في المطار واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.
اكتشاف جديد حول كيفية بناء إهرامات مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
مرتبط بمليارات الدولارات... روسيا تتخذ إجراء مهما حول مصر
20 نوفمبر 2024, 10:44 GMT
وتم التنسيق بين الجهات المعنية في المطار، وتشكيل غرفة لإدارة الأزمة بالتعاون مع مركز العمليات المتنقل. كما تم تجهيز سيارات الإطفاء والإنقاذ وتوفير المستلزمات اللازمة للتعامل مع الوضع الطارئ.
وفي تمام الساعة 16:55 مساءً، هبطت الطائرة بأمان وتم توجيهها إلى الموقع المحدد، حيث نُقل جميع الركاب بسلام إلى صالة السفر الدولي.
وتولت الفرق الفنية المختصة فحص الطائرة لتحديد سبب العطل وإجراء الإصلاحات اللازمة.
من جانبها، أكدت إدارة مطار شرم الشيخ جاهزيتها الكاملة للتعامل مع الطوارئ وفق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала