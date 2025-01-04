https://sarabic.ae/20250104/عطل-فني-مفاجئ-ماذا-حدث-لطائرة-روسية-أقلعت-من-شرم-الشيخ-1096464726.html
عطل فني مفاجئ... ماذا حدث لطائرة روسية أقلعت من شرم الشيخ
عطل فني مفاجئ... ماذا حدث لطائرة روسية أقلعت من شرم الشيخ
سبوتنيك عربي
شهد مطار شرم الشيخ الدولي، هبوطا اضطراريا ناجحا لطائرة روسية تابعة لشركة "أورال إير" من طراز "إيرباص A321"، كانت متجهة إلى مطار يكاترينبرغ بروسيا وعلى متنها... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T09:06+0000
2025-01-04T09:06+0000
2025-01-04T09:06+0000
مصر
أخبار مصر الآن
روسيا
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096464553_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80a296e2272870df87dcdde106caa045.jpg
وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية اليوم السبت، أن الحادث وقع بعد إقلاع الطائرة بـ10 دقائق مساء أمس الجمعة، عندما أبلغ قائدها بوجود عطل فني في أحد المحركات وطلب الهبوط اضطراريا.واستجاب برج المراقبة الجوية بسرعة، وأبلغ غرفة العمليات لتفعيل خطة الطوارئ المتبعة في المطار واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.وتم التنسيق بين الجهات المعنية في المطار، وتشكيل غرفة لإدارة الأزمة بالتعاون مع مركز العمليات المتنقل. كما تم تجهيز سيارات الإطفاء والإنقاذ وتوفير المستلزمات اللازمة للتعامل مع الوضع الطارئ.وتولت الفرق الفنية المختصة فحص الطائرة لتحديد سبب العطل وإجراء الإصلاحات اللازمة.من جانبها، أكدت إدارة مطار شرم الشيخ جاهزيتها الكاملة للتعامل مع الطوارئ وفق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية.
https://sarabic.ae/20241120/مرتبط-بمليارات-الدولارات-روسيا-تتخذ-إجراء-مهما-حول-مصر-1094997229.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096464553_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e78521742894259aaf7b5865409cb4f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, العالم العربي, الأخبار
عطل فني مفاجئ... ماذا حدث لطائرة روسية أقلعت من شرم الشيخ
شهد مطار شرم الشيخ الدولي، هبوطا اضطراريا ناجحا لطائرة روسية تابعة لشركة "أورال إير" من طراز "إيرباص A321"، كانت متجهة إلى مطار يكاترينبرغ بروسيا وعلى متنها 236 راكبا.
وذكرت
صحيفة "الشروق" المصرية اليوم السبت، أن الحادث وقع بعد إقلاع الطائرة بـ10 دقائق مساء أمس الجمعة، عندما أبلغ قائدها بوجود عطل فني في أحد المحركات وطلب الهبوط اضطراريا.
واستجاب برج المراقبة الجوية بسرعة، وأبلغ غرفة العمليات لتفعيل خطة الطوارئ المتبعة في المطار واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.
20 نوفمبر 2024, 10:44 GMT
وتم التنسيق بين الجهات المعنية في المطار، وتشكيل غرفة لإدارة الأزمة بالتعاون مع مركز العمليات المتنقل. كما تم تجهيز سيارات الإطفاء والإنقاذ وتوفير المستلزمات اللازمة للتعامل مع الوضع الطارئ.
وفي تمام الساعة 16:55 مساءً، هبطت الطائرة بأمان وتم توجيهها إلى الموقع المحدد، حيث نُقل جميع الركاب بسلام إلى صالة السفر الدولي.
وتولت الفرق الفنية المختصة فحص الطائرة لتحديد سبب العطل وإجراء الإصلاحات اللازمة.
من جانبها، أكدت إدارة مطار شرم الشيخ جاهزيتها الكاملة للتعامل مع الطوارئ وفق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية.