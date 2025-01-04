https://sarabic.ae/20250104/مسؤول-ألماني-يوضح-سبب-العطل-الإلكتروني-الذي-حدث-في-مطارات-البلاد-1096480038.html
مسؤول ألماني يوضح سبب العطل الإلكتروني الذي حدث في مطارات البلاد
مسؤول ألماني يوضح سبب العطل الإلكتروني الذي حدث في مطارات البلاد
سبوتنيك عربي
ذكر ممثل رسمي لوزارة الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، أن الخلل في نظام الكمبيوتر الخاص بفحص بيانات الركاب الذي حدث في المطارات... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T17:43+0000
2025-01-04T17:43+0000
2025-01-04T17:43+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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وقال متحدث باسم الوزارة: "في الوقت الحالي، لا يوجد ما يشير إلى أن هذا كان هجومًا للقراصنة أو أي حادث آخر يتعلق بأمن تكنولوجيا المعلومات".ووفقًا لإعلام رسمي ألماني، فإن الشرطة الفيدرالية أكدت لها أن تعطل أنظمة الكمبيوتر أثر على جميع المطارات في ألمانيا؛ حيث تعيّن على الموظفين التحقق يدويًا من بيانات المسافرين.
https://sarabic.ae/20241231/ألمانيا-شرطة-برلين-تعتقل-شخصا-بعد-هجوم-بسكين-أسفر-عن-إصابات-1096367028.html
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العالم, أخبار ألمانيا
مسؤول ألماني يوضح سبب العطل الإلكتروني الذي حدث في مطارات البلاد
ذكر ممثل رسمي لوزارة الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، أن الخلل في نظام الكمبيوتر الخاص بفحص بيانات الركاب الذي حدث في المطارات الألمانية يوم الجمعة، لم يكن نتيجة لهجوم إلكتروني.
وقال متحدث باسم الوزارة: "في الوقت الحالي، لا يوجد ما يشير إلى أن هذا كان هجومًا للقراصنة أو أي حادث آخر يتعلق بأمن تكنولوجيا المعلومات".
ووفقا له، حدث فشل في نظام المعلومات الذي تديره إدارة الشرطة الجنائية الاتحادية.
31 ديسمبر 2024, 15:56 GMT
أفادت وسائل إعلام ألمانية، يوم أمس الجمعة، بتعطل المنظومة الحاسوبية التابعة للشرطة الألمانية المخصصة للتحقق من بيانات المسافرين في جميع المطارات.
ووفقًا لإعلام رسمي ألماني، فإن الشرطة الفيدرالية أكدت لها أن تعطل أنظمة الكمبيوتر أثر على جميع المطارات في ألمانيا؛ حيث تعيّن على الموظفين التحقق يدويًا من بيانات المسافرين.