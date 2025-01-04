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مسؤول ألماني يوضح سبب العطل الإلكتروني الذي حدث في مطارات البلاد
مسؤول ألماني يوضح سبب العطل الإلكتروني الذي حدث في مطارات البلاد
سبوتنيك عربي
ذكر ممثل رسمي لوزارة الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، أن الخلل في نظام الكمبيوتر الخاص بفحص بيانات الركاب الذي حدث في المطارات... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T17:43+0000
2025-01-04T17:43+0000
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وقال متحدث باسم الوزارة: "في الوقت الحالي، لا يوجد ما يشير إلى أن هذا كان هجومًا للقراصنة أو أي حادث آخر يتعلق بأمن تكنولوجيا المعلومات".ووفقًا لإعلام رسمي ألماني، فإن الشرطة الفيدرالية أكدت لها أن تعطل أنظمة الكمبيوتر أثر على جميع المطارات في ألمانيا؛ حيث تعيّن على الموظفين التحقق يدويًا من بيانات المسافرين.
https://sarabic.ae/20241231/ألمانيا-شرطة-برلين-تعتقل-شخصا-بعد-هجوم-بسكين-أسفر-عن-إصابات-1096367028.html
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العالم, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار ألمانيا

مسؤول ألماني يوضح سبب العطل الإلكتروني الذي حدث في مطارات البلاد

17:43 GMT 04.01.2025
© AP Photo / Christian Charisiusمطار هامبورغ - ألمانيا
مطار هامبورغ - ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Christian Charisius
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ذكر ممثل رسمي لوزارة الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، أن الخلل في نظام الكمبيوتر الخاص بفحص بيانات الركاب الذي حدث في المطارات الألمانية يوم الجمعة، لم يكن نتيجة لهجوم إلكتروني.
وقال متحدث باسم الوزارة: "في الوقت الحالي، لا يوجد ما يشير إلى أن هذا كان هجومًا للقراصنة أو أي حادث آخر يتعلق بأمن تكنولوجيا المعلومات".
ووفقا له، حدث فشل في نظام المعلومات الذي تديره إدارة الشرطة الجنائية الاتحادية.
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
ألمانيا... شرطة برلين تعتقل شخصا بعد هجوم بسكين أسفر عن إصابات
31 ديسمبر 2024, 15:56 GMT
أفادت وسائل إعلام ألمانية، يوم أمس الجمعة، بتعطل المنظومة الحاسوبية التابعة للشرطة الألمانية المخصصة للتحقق من بيانات المسافرين في جميع المطارات.
ووفقًا لإعلام رسمي ألماني، فإن الشرطة الفيدرالية أكدت لها أن تعطل أنظمة الكمبيوتر أثر على جميع المطارات في ألمانيا؛ حيث تعيّن على الموظفين التحقق يدويًا من بيانات المسافرين.
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