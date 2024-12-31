https://sarabic.ae/20241231/ألمانيا-شرطة-برلين-تعتقل-شخصا-بعد-هجوم-بسكين-أسفر-عن-إصابات-1096367028.html
ألمانيا... شرطة برلين تعتقل شخصا بعد هجوم بسكين أسفر عن إصابات
ألمانيا... شرطة برلين تعتقل شخصا بعد هجوم بسكين أسفر عن إصابات
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة برلين الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت رجلا هاجم وأصاب عدة أشخاص في العاصمة الألمانية. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T15:56+0000
2024-12-31T15:56+0000
2024-12-31T15:57+0000
أخبار ألمانيا
العالم
أخبار العالم الآن
رصد الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/05/1092413976_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_0f0fb640371e31617bf0eaa10dc07b2e.jpg
ونشرت شرطة العاصمة الألمانية برلين، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "إكس"، أكدت من خلالها أنها اعتقلت رجلا هاجم وأصاب عدة أشخاص في حي شارلوتنبورغ في المدينة.وأوضحت الشرطة أن شخصين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنه "قبل الساعة 12 ظهرا بقليل، تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى ... شارلوتينبورغ لأن رجلا، حسبما زُعم جرح عدة أشخاص - ربما بسكين".ويشار إلى أنه في العشرين من الشهر الجاري، ذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلا عن سلطات ولاية ساكسونيا-أنهالت الفيدرالية، أن سيارة دهست حشدًا من الناس في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية.وأفادت قناة "إن تي في"، نقلاً عن سلطات ولاية ساكسونيا - أنهالت، أن "سائق السيارة دهس حشدا من الناس في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ، وتم اعتقاله".وذكرت صحيفة "بيلد" نقلاً عن الشرطة أن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في ماغديبورغ ارتفع إلى 4، وأصيب 205 أشخاص.في حين ذكر موقع "تي أون لاين"، أن 11 شخصاً قتلوا وأصيب 60 آخرون. ووصفت حكومة الولاية الحادث بأنه "هجوم إرهابي".
https://sarabic.ae/20241031/رقم-لم-يسجل-منذ-ربع-قرن-لعدد-القتلى-على-يد-الشرطة-الألمانية-1094358066.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/05/1092413976_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_339f16839e4cf4895c032254458e3406.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, رصد الأخبار
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, رصد الأخبار
ألمانيا... شرطة برلين تعتقل شخصا بعد هجوم بسكين أسفر عن إصابات
15:56 GMT 31.12.2024 (تم التحديث: 15:57 GMT 31.12.2024)
أعلنت شرطة برلين الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت رجلا هاجم وأصاب عدة أشخاص في العاصمة الألمانية.
ونشرت شرطة العاصمة الألمانية برلين، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "إكس"، أكدت من خلالها أنها اعتقلت رجلا هاجم وأصاب عدة أشخاص في حي شارلوتنبورغ في المدينة.
وأوضحت الشرطة أن شخصين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنه "قبل الساعة 12 ظهرا بقليل، تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى ... شارلوتينبورغ لأن رجلا، حسبما زُعم جرح عدة أشخاص - ربما بسكين".
ويشار إلى أنه في العشرين من الشهر الجاري، ذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلا عن سلطات ولاية ساكسونيا
-أنهالت الفيدرالية، أن سيارة دهست حشدًا من الناس في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية.
وأفادت قناة "إن تي في"، نقلاً عن سلطات ولاية ساكسونيا - أنهالت، أن "سائق السيارة دهس حشدا من الناس في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ، وتم اعتقاله".
وذكرت صحيفة "بيلد" نقلاً عن الشرطة أن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في ماغديبورغ ارتفع إلى 4، وأصيب 205 أشخاص.
في حين ذكر موقع "تي أون لاين"، أن 11 شخصاً قتلوا وأصيب 60 آخرون. ووصفت حكومة الولاية
الحادث بأنه "هجوم إرهابي".