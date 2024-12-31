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شؤون عسكرية
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من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20241231/ألمانيا-شرطة-برلين-تعتقل-شخصا-بعد-هجوم-بسكين-أسفر-عن-إصابات-1096367028.html
ألمانيا... شرطة برلين تعتقل شخصا بعد هجوم بسكين أسفر عن إصابات
ألمانيا... شرطة برلين تعتقل شخصا بعد هجوم بسكين أسفر عن إصابات
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة برلين الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت رجلا هاجم وأصاب عدة أشخاص في العاصمة الألمانية. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T15:56+0000
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ونشرت شرطة العاصمة الألمانية برلين، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "إكس"، أكدت من خلالها أنها اعتقلت رجلا هاجم وأصاب عدة أشخاص في حي شارلوتنبورغ في المدينة.وأوضحت الشرطة أن شخصين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنه "قبل الساعة 12 ظهرا بقليل، تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى ... شارلوتينبورغ لأن رجلا، حسبما زُعم جرح عدة أشخاص - ربما بسكين".ويشار إلى أنه في العشرين من الشهر الجاري، ذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلا عن سلطات ولاية ساكسونيا-أنهالت الفيدرالية، أن سيارة دهست حشدًا من الناس في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية.وأفادت قناة "إن تي في"، نقلاً عن سلطات ولاية ساكسونيا - أنهالت، أن "سائق السيارة دهس حشدا من الناس في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ، وتم اعتقاله".وذكرت صحيفة "بيلد" نقلاً عن الشرطة أن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في ماغديبورغ ارتفع إلى 4، وأصيب 205 أشخاص.في حين ذكر موقع "تي أون لاين"، أن 11 شخصاً قتلوا وأصيب 60 آخرون. ووصفت حكومة الولاية الحادث بأنه "هجوم إرهابي".
https://sarabic.ae/20241031/رقم-لم-يسجل-منذ-ربع-قرن-لعدد-القتلى-على-يد-الشرطة-الألمانية-1094358066.html
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أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, رصد الأخبار
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, رصد الأخبار

ألمانيا... شرطة برلين تعتقل شخصا بعد هجوم بسكين أسفر عن إصابات

15:56 GMT 31.12.2024 (تم التحديث: 15:57 GMT 31.12.2024)
© AP Photo / Matthias Schraderالشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
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أعلنت شرطة برلين الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت رجلا هاجم وأصاب عدة أشخاص في العاصمة الألمانية.
ونشرت شرطة العاصمة الألمانية برلين، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "إكس"، أكدت من خلالها أنها اعتقلت رجلا هاجم وأصاب عدة أشخاص في حي شارلوتنبورغ في المدينة.
وأوضحت الشرطة أن شخصين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنه "قبل الساعة 12 ظهرا بقليل، تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى ... شارلوتينبورغ لأن رجلا، حسبما زُعم جرح عدة أشخاص - ربما بسكين".
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
مجتمع
رقم لم يسجل منذ ربع قرن لعدد القتلى على يد الشرطة الألمانية
31 أكتوبر, 13:22 GMT
ويشار إلى أنه في العشرين من الشهر الجاري، ذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلا عن سلطات ولاية ساكسونيا-أنهالت الفيدرالية، أن سيارة دهست حشدًا من الناس في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية.
وأفادت قناة "إن تي في"، نقلاً عن سلطات ولاية ساكسونيا - أنهالت، أن "سائق السيارة دهس حشدا من الناس في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ، وتم اعتقاله".
وذكرت صحيفة "بيلد" نقلاً عن الشرطة أن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في ماغديبورغ ارتفع إلى 4، وأصيب 205 أشخاص.
في حين ذكر موقع "تي أون لاين"، أن 11 شخصاً قتلوا وأصيب 60 آخرون. ووصفت حكومة الولاية الحادث بأنه "هجوم إرهابي".
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