https://sarabic.ae/20241231/ألمانيا-شرطة-برلين-تعتقل-شخصا-بعد-هجوم-بسكين-أسفر-عن-إصابات-1096367028.html

ألمانيا... شرطة برلين تعتقل شخصا بعد هجوم بسكين أسفر عن إصابات

ألمانيا... شرطة برلين تعتقل شخصا بعد هجوم بسكين أسفر عن إصابات

سبوتنيك عربي

أعلنت شرطة برلين الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت رجلا هاجم وأصاب عدة أشخاص في العاصمة الألمانية. 31.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-31T15:56+0000

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ونشرت شرطة العاصمة الألمانية برلين، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "إكس"، أكدت من خلالها أنها اعتقلت رجلا هاجم وأصاب عدة أشخاص في حي شارلوتنبورغ في المدينة.وأوضحت الشرطة أن شخصين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنه "قبل الساعة 12 ظهرا بقليل، تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى ... شارلوتينبورغ لأن رجلا، حسبما زُعم جرح عدة أشخاص - ربما بسكين".ويشار إلى أنه في العشرين من الشهر الجاري، ذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلا عن سلطات ولاية ساكسونيا-أنهالت الفيدرالية، أن سيارة دهست حشدًا من الناس في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية.وأفادت قناة "إن تي في"، نقلاً عن سلطات ولاية ساكسونيا - أنهالت، أن "سائق السيارة دهس حشدا من الناس في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ، وتم اعتقاله".وذكرت صحيفة "بيلد" نقلاً عن الشرطة أن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في ماغديبورغ ارتفع إلى 4، وأصيب 205 أشخاص.في حين ذكر موقع "تي أون لاين"، أن 11 شخصاً قتلوا وأصيب 60 آخرون. ووصفت حكومة الولاية الحادث بأنه "هجوم إرهابي".

https://sarabic.ae/20241031/رقم-لم-يسجل-منذ-ربع-قرن-لعدد-القتلى-على-يد-الشرطة-الألمانية-1094358066.html

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