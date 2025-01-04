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13:03 GMT
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الإنسان والثقافة
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نعيم قاسم: قيادة المقاومة هي من تقرر متى تقاوم وكيف
نعيم قاسم: قيادة المقاومة هي من تقرر متى تقاوم وكيف
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم السبت، بأن قيادة المقاومة هي من تقرر متى تقاوم وكيف وأسلوب المقاومة والسلاح المستخدم. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات قاسم جاءت في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، برفقة أبو مهدي المهندس.وشدد نعيم قاسم على أن "الشهيد سليماني قائد استراتيجي على المستوى الفكري والسياسي والجهادي، وهو كشف أمريكا ومخططاتها وواجه هذه المنظومة واسقط مشاريعها في المنطقة".وأضاف الأمين العام لـ"حزب الله": "الشهيد سليماني له الفضل لما نشهده اليوم من استعادة القضية الفلسطينية كقضية مركزية"، مشيرا إلى أن "إسرائيل حاولت لمدة 64 يوما أن تتقدم داخل أراضينا، لكنها تقدمت فقط مئات الأمتار، وعجزت عن التقدم في عمق أراضينا بفضل قوة المقاومة. والمقاومة قوية ورادعة ومؤثرة وتعطل أهداف العدو رغم التدمير الإسرائيلي الواسع والعدوان".وتابع: "واجهنا عدوانا غير مسبوق وصمدنا وكسرنا شوكة إسرائيل، وتقديم التضحيات هو المعبر لبقائنا أعزّة والمقاومة ستستمر"، منوها بأنه "بعد معركة أولي البأس لا إمكانية لأن يتمكن العدو الاسرائيلي من الاجتياح كما يريد".وفي وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "تل أبيب تعتزم إبلاغ واشنطن بعدم انسحابها من جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً".وقالت الهيئة، إن "إسرائيل ستبرر ذلك بعدم التزام الجيش اللبناني ببنود اتفاق وقف إطلاق النار واتهامها حزب الله بمحاولة إعادة تنظيم صفوفه في المنطقة"، مضيفة أن "إسرائيل تخطط لمنع سكان القرى اللبنانية القريبة من الحدود من العودة إلى منازلهم".وأشارت الهيئة الإسرائيلية، إلى أن "الجيش اللبناني لم يحقق انتشاراً كافياً في المنطقة ولم يهاجم أهداف حزب الله التي زودته بها إسرائيل".
https://sarabic.ae/20250104/إعلام-إسرائيلي-يتحدث-عن-نية-تل-أبيب-البقاء-في-جنوب-لبنان-بعد-مهلة-الـ60-يوما-1096467230.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

نعيم قاسم: قيادة المقاومة هي من تقرر متى تقاوم وكيف

17:38 GMT 04.01.2025
© Sputnikنائب الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم
نائب الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم السبت، بأن قيادة المقاومة هي من تقرر متى تقاوم وكيف وأسلوب المقاومة والسلاح المستخدم.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات قاسم جاءت في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، برفقة أبو مهدي المهندس.
قصف إسرائيلي على لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
إعلام إسرائيلي يتحدث عن نية تل أبيب البقاء في جنوب لبنان بعد مهلة الـ60 يوما
10:48 GMT
وشدد نعيم قاسم على أن "الشهيد سليماني قائد استراتيجي على المستوى الفكري والسياسي والجهادي، وهو كشف أمريكا ومخططاتها وواجه هذه المنظومة واسقط مشاريعها في المنطقة".
وأضاف الأمين العام لـ"حزب الله": "الشهيد سليماني له الفضل لما نشهده اليوم من استعادة القضية الفلسطينية كقضية مركزية"، مشيرا إلى أن "إسرائيل حاولت لمدة 64 يوما أن تتقدم داخل أراضينا، لكنها تقدمت فقط مئات الأمتار، وعجزت عن التقدم في عمق أراضينا بفضل قوة المقاومة. والمقاومة قوية ورادعة ومؤثرة وتعطل أهداف العدو رغم التدمير الإسرائيلي الواسع والعدوان".
وتابع: "واجهنا عدوانا غير مسبوق وصمدنا وكسرنا شوكة إسرائيل، وتقديم التضحيات هو المعبر لبقائنا أعزّة والمقاومة ستستمر"، منوها بأنه "بعد معركة أولي البأس لا إمكانية لأن يتمكن العدو الاسرائيلي من الاجتياح كما يريد".
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "تل أبيب تعتزم إبلاغ واشنطن بعدم انسحابها من جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً".
وقالت الهيئة، إن "إسرائيل ستبرر ذلك بعدم التزام الجيش اللبناني ببنود اتفاق وقف إطلاق النار واتهامها حزب الله بمحاولة إعادة تنظيم صفوفه في المنطقة"، مضيفة أن "إسرائيل تخطط لمنع سكان القرى اللبنانية القريبة من الحدود من العودة إلى منازلهم".
وأشارت الهيئة الإسرائيلية، إلى أن "الجيش اللبناني لم يحقق انتشاراً كافياً في المنطقة ولم يهاجم أهداف حزب الله التي زودته بها إسرائيل".
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