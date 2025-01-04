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https://sarabic.ae/20250104/وزير-الخارجية-السوداني-يكشف-عن-مؤامرة-خارجية-تستهدف-تقسيم-البلاد-1096462285.html
وزير الخارجية السوداني يكشف عن "مؤامرة خارجية" تستهدف تقسيم البلاد
وزير الخارجية السوداني يكشف عن "مؤامرة خارجية" تستهدف تقسيم البلاد
سبوتنيك عربي
كشف وزير خارجية السودان، على يوسف الشريف عن تعرض بلاده لـ"مؤامرة خارجية" تهدف إلى تقسيم وإضعاف السودان. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T06:55+0000
2025-01-04T06:55+0000
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وأوضح الوزير في لقاء مع بوابة "روز اليوسف" أن هناك محاولات من بعض الأطراف للاستيلاء على السلطة، وعندما فشلت هذه المحاولات، لجأت تلك الأطراف، بدعم من أجندات خارجية، إلى السعي لإعلان تشكيل حكومة موازية بهدف تفتيت وتقسيم السودان.وأكد الوزير أن السودان يعوّل على الدول الصديقة الداعمة لوحدة واستقراره، وفي مقدمتها مصر، للتصدي لهذه المخططات، مشيرا إلى أن الموقف المصري المعلن يؤكد دعم وحدة واستقرار السودان ودعم مؤسساته الوطنية، وعلى رأسها الجيش السوداني.وأشار الوزير إلى أن السودان يعوّل في مواجهة هذه "المؤامرة" على دول رئيسية إلى جانب مصر منها السعودية، وإريتريا، وقوى دولية مثل روسيا والصين وإيران والكويت وقطر، بالإضافة إلى العديد من الدول الأفريقية التي لديها موقف إيجابي من السودان، في حين انساقت دول أفريقية أخرى خلف "الدعم السريع" بسبب ارتباطها بالمعسكر الغربي. وشدد وزير الخارجية على أن الخيار العسكري هو الخيار القائم حاليًا، وأن الجيش السوداني يعمل على استعادة المناطق التي تسيطر عليها "ميليشيا الدعم السريع"، مرجعًا تأخر الحسم العسكري إلى تحصن عناصر الميليشيا بالمدنيين والأعيان المدنية.وأوضح الوزير أن الهدف من هذه "المؤامرة" هو الاستيلاء على السلطة وتشكيل حكومة تابعة لجهات أجنبية، تعمل على تحقيق أهداف قوى خارجية تستهدف إمكانيات وثروات السودان، وذلك باستخدام أطراف داخلية وإقليمية ومنظمات إقليمية ودولية، وأكد أن عدم نجاح "الدعم السريع" في الاستيلاء على السلطة في السودان دفعه إلى تبني السيناريو البديل وهو تقسيم السودان.وفي وقت سابق، صرح رئيس مجلس السيادة السوداني السوداني، عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء الماضي، بأن "ساعة النصر قد اقتربت ووقت الحسم قد أزف ولا نامت أعين الجبناء".وذكرت صحيفة "السوداني"، أن تصريحات البرهان جاءت في خطاب وجهه اليوم للشعب السوداني بمناسبة أعياد الاستقلال، موضحا أن الجيش يمضي في طريق النصر.ووجه البرهان التحية لجنود الجيش السوداني في كل موقع، قائلا "إنهم يسطرون لوحات العز والصمود، التحية لكل من انخرط في منظومات الدفاع عن الوطن والحق، فالشعب السوداني هو من يقود هذه الحرب وهو منتصر بعون الله وحوله وقوته".وشدد عبد الفتاح البرهان على "أننا نعد العدة لحسم المعركة لصالح الشعب السوداني، لا يمنعنا ذلك من الانخراط في أي مبادرة حقيقية تنهي هذه الحرب وتضمن عودة آمنة للمواطنين إلى مواطنهم وانتفاء ما يهدد حياتهم مرة أخرى".وأوضح رئيس مجلس السيادة السوداني أن "الحكومة رغم استمرار الحرب وتداعياتها فقد استجابت لكل مطلوبات العمل الإنساني وإيصال المساعدات للمحتاجين وستظل ملتزمة بهذا الأمر، وكذلك تبقى التزامات الدولة وقواتها المقاتلة بالقانون الدولي الإنساني وقوانين حماية المدنيين".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sarabic.ae/20250102/ما-بين-التقارير-الدولية-والنفي-الحكوميحقيقة-المجاعة-التي-تضرب-السودان-1096430940.html
https://sarabic.ae/20250101/السودان-من-يقف-خلف-الاحتجاجات-في-بورتسودان-بعد-صعوبات-تبديل-العملة-1096395960.html
https://sarabic.ae/20241229/هل-تنجح-الوساطة-التركية-في-حل-الخلافات-بين-السودان-والإمارات؟-1096315779.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, مصر, روسيا
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, مصر, روسيا

وزير الخارجية السوداني يكشف عن "مؤامرة خارجية" تستهدف تقسيم البلاد

06:55 GMT 04.01.2025
© AP Photo / Hussein Mallaجنود تابعين لـ"قوات الدعم السريع"، السودان
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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كشف وزير خارجية السودان، على يوسف الشريف عن تعرض بلاده لـ"مؤامرة خارجية" تهدف إلى تقسيم وإضعاف السودان.
وأوضح الوزير في لقاء مع بوابة "روز اليوسف" أن هناك محاولات من بعض الأطراف للاستيلاء على السلطة، وعندما فشلت هذه المحاولات، لجأت تلك الأطراف، بدعم من أجندات خارجية، إلى السعي لإعلان تشكيل حكومة موازية بهدف تفتيت وتقسيم السودان.
وأكد الوزير أن السودان يعوّل على الدول الصديقة الداعمة لوحدة واستقراره، وفي مقدمتها مصر، للتصدي لهذه المخططات، مشيرا إلى أن الموقف المصري المعلن يؤكد دعم وحدة واستقرار السودان ودعم مؤسساته الوطنية، وعلى رأسها الجيش السوداني.
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وأشار الوزير إلى أن السودان يعوّل في مواجهة هذه "المؤامرة" على دول رئيسية إلى جانب مصر منها السعودية، وإريتريا، وقوى دولية مثل روسيا والصين وإيران والكويت وقطر، بالإضافة إلى العديد من الدول الأفريقية التي لديها موقف إيجابي من السودان، في حين انساقت دول أفريقية أخرى خلف "الدعم السريع" بسبب ارتباطها بالمعسكر الغربي.
وشدد وزير الخارجية على أن الخيار العسكري هو الخيار القائم حاليًا، وأن الجيش السوداني يعمل على استعادة المناطق التي تسيطر عليها "ميليشيا الدعم السريع"، مرجعًا تأخر الحسم العسكري إلى تحصن عناصر الميليشيا بالمدنيين والأعيان المدنية.
وأوضح الوزير أن الهدف من هذه "المؤامرة" هو الاستيلاء على السلطة وتشكيل حكومة تابعة لجهات أجنبية، تعمل على تحقيق أهداف قوى خارجية تستهدف إمكانيات وثروات السودان، وذلك باستخدام أطراف داخلية وإقليمية ومنظمات إقليمية ودولية، وأكد أن عدم نجاح "الدعم السريع" في الاستيلاء على السلطة في السودان دفعه إلى تبني السيناريو البديل وهو تقسيم السودان.
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وفي وقت سابق، صرح رئيس مجلس السيادة السوداني السوداني، عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء الماضي، بأن "ساعة النصر قد اقتربت ووقت الحسم قد أزف ولا نامت أعين الجبناء".
وذكرت صحيفة "السوداني"، أن تصريحات البرهان جاءت في خطاب وجهه اليوم للشعب السوداني بمناسبة أعياد الاستقلال، موضحا أن الجيش يمضي في طريق النصر.
ووجه البرهان التحية لجنود الجيش السوداني في كل موقع، قائلا "إنهم يسطرون لوحات العز والصمود، التحية لكل من انخرط في منظومات الدفاع عن الوطن والحق، فالشعب السوداني هو من يقود هذه الحرب وهو منتصر بعون الله وحوله وقوته".
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وشدد عبد الفتاح البرهان على "أننا نعد العدة لحسم المعركة لصالح الشعب السوداني، لا يمنعنا ذلك من الانخراط في أي مبادرة حقيقية تنهي هذه الحرب وتضمن عودة آمنة للمواطنين إلى مواطنهم وانتفاء ما يهدد حياتهم مرة أخرى".
وأوضح رئيس مجلس السيادة السوداني أن "الحكومة رغم استمرار الحرب وتداعياتها فقد استجابت لكل مطلوبات العمل الإنساني وإيصال المساعدات للمحتاجين وستظل ملتزمة بهذا الأمر، وكذلك تبقى التزامات الدولة وقواتها المقاتلة بالقانون الدولي الإنساني وقوانين حماية المدنيين".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
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