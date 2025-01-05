إيران تعلن حل أزمة طائرتها في مطار بيروت بعد التنسيق مع السلطات اللبنانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
13:03 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل فشلت إسرائيل في تدمير القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: السلطات السورية الجديدة مهتمة باستمرار الوجود الروسي، مباحثات فرنسية ألمانية في دمشق ودعوات لعملية انتقالية شاملة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:16 GMT
29 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عائلات الأسرى الإسرائيليين تناشد ترامب بالضغط على نتنياهو لوقف الحرب، نعيم قاسم يؤكد أن قيادة المقاومة هي من تقرر متى وكيف تقاوم
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250105/إيران-تعلن-حل-أزمة-طائرتها-في-مطار-بيروت-بعد-التنسيق-مع-السلطات-اللبنانية-1096510450.html
إيران تعلن حل أزمة طائرتها في مطار بيروت بعد التنسيق مع السلطات اللبنانية
إيران تعلن حل أزمة طائرتها في مطار بيروت بعد التنسيق مع السلطات اللبنانية
سبوتنيك عربي
أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، الإعلان عن عدم تفتيش الدبلوماسيين الإيرانيين في مطار بيروت الدولي. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T20:28+0000
2025-01-05T20:28+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار لبنان
لبنان
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104419/55/1044195554_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_3d8d6bc2a339ce19d5031e1b59a427fd.jpg
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، إبراهيم رضائي، إن "اللجنة عقدت اجتماعا تفصيليا لمدة 4 ساعات"، مضيفا أنه "تمت مناقشة واستعراض أبرز القضايا والتطورات التي تشهدها المنطقة وآخر تطورات الأوضاع في العراق واليمن وسوريا ولبنان".وتابع رضائي: "تم في هذا اللقاء تقديم التوضيحات حول التطورات في هذه الدول، بما في ذلك الأحداث في سوريا، ومسألة انتخاب الرئيس اللبناني، وكذلك الوضع في سوريا وقوة المقاومة الإسلامية في المنطقة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وأكد أن "اللجنة قدمت توضيحات في موضوع مطار بيروت، ومن ضمنها، عدم تفتيش دبلوماسيينا وحل الموضوع بعد التنسيق مع السلطات اللبنانية"، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على وحدة وسيادة الأراضي السورية ودعم إرادة الشعب السوري.وأكدت السلطات اللبنانية، في وقت سابق، أن إجراءات التفتيش التي تمت تعد عادية وتشمل جميع طائرات والركاب، فيما دخلت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على خط الأزمة.ونقلت وكالة "إيلنا"، عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، قوله إن اللجنة تراجع تفاصيل الواقعة، مشددًا على ضرورة متابعة وزارة الخارجية الإيرانية لهذا الموضوع لضمان عدم تكراره.كما طالب الحكومة اللبنانية بتجنب "أي تصرفات قد تبدو متأثرة بضغوط دول غربية"، مشيرًا إلى حساسية الوضع الإقليمي الحالي.وأكد رضائي أن المعلومات حول سلوك شرطة مطار بيروت مع الركاب والدبلوماسيين الإيرانيين على متن رحلة "ماهان إير" وصلت إلى اللجنة، وسيتم التحقيق فيها بشكل عاجل.وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، قد أفاد الجمعة الماضية، في تصريحات إعلامية، بأن جميع من يمر عبر مطار بيروت يخضع للتفتيش، بمن فيهم الدبلوماسيون.وأشار إلى أن الأمن عثر على مبالغ مالية ومستندات تشغيلية للسفارة الإيرانية في حقائب الدبلوماسي، الذي اعترض بداية على عملية التفتيش. حسب قوله.من جانبه، نفى بهنام خسروي، الدبلوماسي في السفارة الإيرانية في لبنان، تفتيش حقيبة الدبلوماسي الإيراني الذي كان على متن الطائرة، مؤكدا أنه غادر المطار دون أي مشكلة بعد المتابعة من قبل السفارة الإيرانية وتدخل وزارة الخارجية اللبنانية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أكدت في بيان لها أنها تلقت توضيحا مكتوبا من السفارة الإيرانية بشأن محتويات الحقائب، التي تضمنت وثائق وأموالًا لتسديد نفقات تشغيلية خاصة بالسفارة، لافتة إلى أنه تم السماح بإدخال الحقائب وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
https://sarabic.ae/20250103/تفتيش-حقائب-دبلوماسي-إيراني-بمطار-بيروت-بعد-الاشتباه-باحتوائها-على-أموال-لـحزب-الله-1096437980.html
https://sarabic.ae/20250104/البرلمان-الإيراني-يبدأ-تحقيقا-بشأن-أحداث-تفتيش-طائرة-في-مطار-بيروت-1096462980.html
إيران
أخبار إيران
أخبار لبنان
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104419/55/1044195554_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_80fa3f9a35bfede6e11b3b563d9b2358.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن

إيران تعلن حل أزمة طائرتها في مطار بيروت بعد التنسيق مع السلطات اللبنانية

20:28 GMT 05.01.2025
© AP Photo / Mohammad Zarei/ISNAطائرة إيرانية التابعة لشركة "كاسبين" للطيران في مطار "ماهشهر" جنوبي إيران، 27 ينيار 2020
طائرة إيرانية التابعة لشركة كاسبين للطيران في مطار ماهشهر جنوبي إيران، 27 ينيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Mohammad Zarei/ISNA
تابعنا عبر
أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، الإعلان عن عدم تفتيش الدبلوماسيين الإيرانيين في مطار بيروت الدولي.
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، إبراهيم رضائي، إن "اللجنة عقدت اجتماعا تفصيليا لمدة 4 ساعات"، مضيفا أنه "تمت مناقشة واستعراض أبرز القضايا والتطورات التي تشهدها المنطقة وآخر تطورات الأوضاع في العراق واليمن وسوريا ولبنان".
وتابع رضائي: "تم في هذا اللقاء تقديم التوضيحات حول التطورات في هذه الدول، بما في ذلك الأحداث في سوريا، ومسألة انتخاب الرئيس اللبناني، وكذلك الوضع في سوريا وقوة المقاومة الإسلامية في المنطقة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
تفتيش حقائب دبلوماسي إيراني بمطار بيروت بعد الاشتباه باحتوائها على أموال لـ"حزب الله"
3 يناير, 08:18 GMT
وأكد أن "اللجنة قدمت توضيحات في موضوع مطار بيروت، ومن ضمنها، عدم تفتيش دبلوماسيينا وحل الموضوع بعد التنسيق مع السلطات اللبنانية"، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على وحدة وسيادة الأراضي السورية ودعم إرادة الشعب السوري.
وأكدت السلطات اللبنانية، في وقت سابق، أن إجراءات التفتيش التي تمت تعد عادية وتشمل جميع طائرات والركاب، فيما دخلت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على خط الأزمة.
ونقلت وكالة "إيلنا"، عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، قوله إن اللجنة تراجع تفاصيل الواقعة، مشددًا على ضرورة متابعة وزارة الخارجية الإيرانية لهذا الموضوع لضمان عدم تكراره.
كما طالب الحكومة اللبنانية بتجنب "أي تصرفات قد تبدو متأثرة بضغوط دول غربية"، مشيرًا إلى حساسية الوضع الإقليمي الحالي.
وأكد رضائي أن المعلومات حول سلوك شرطة مطار بيروت مع الركاب والدبلوماسيين الإيرانيين على متن رحلة "ماهان إير" وصلت إلى اللجنة، وسيتم التحقيق فيها بشكل عاجل.
شركة الطيران الإيرانية الخاصة ماهان إير - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
البرلمان الإيراني يبدأ تحقيقا بشأن أحداث تفتيش طائرة في "مطار بيروت"
أمس, 07:35 GMT
وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، قد أفاد الجمعة الماضية، في تصريحات إعلامية، بأن جميع من يمر عبر مطار بيروت يخضع للتفتيش، بمن فيهم الدبلوماسيون.
وأشار إلى أن الأمن عثر على مبالغ مالية ومستندات تشغيلية للسفارة الإيرانية في حقائب الدبلوماسي، الذي اعترض بداية على عملية التفتيش. حسب قوله.
من جانبه، نفى بهنام خسروي، الدبلوماسي في السفارة الإيرانية في لبنان، تفتيش حقيبة الدبلوماسي الإيراني الذي كان على متن الطائرة، مؤكدا أنه غادر المطار دون أي مشكلة بعد المتابعة من قبل السفارة الإيرانية وتدخل وزارة الخارجية اللبنانية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أكدت في بيان لها أنها تلقت توضيحا مكتوبا من السفارة الإيرانية بشأن محتويات الحقائب، التي تضمنت وثائق وأموالًا لتسديد نفقات تشغيلية خاصة بالسفارة، لافتة إلى أنه تم السماح بإدخال الحقائب وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала