https://sarabic.ae/20250105/انهيار-جسر-في-أمريكا-أثناء-مرور-قطار-شحن-عبره-فيديو-1096487962.html
انهيار جسر في أمريكا أثناء مرور قطار شحن فوقه... فيديو
انهيار جسر في أمريكا أثناء مرور قطار شحن فوقه... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن جسر بالقرب من مدينة كورفاليس في ولاية أوريغون الأمريكية انهار أثناء مرور قطار شحن عليه ما أسفر عن سقوط عربة محملة باليوريا في... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T09:11+0000
2025-01-05T09:11+0000
2025-01-05T09:12+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/05/1096487806_0:104:1080:712_1920x0_80_0_0_b83b605733f17d662398c103f51903c6.jpg
وقالت وسائل الإعلام: "انهار الجسر أثناء سير قطار بضائع يوم السبت، ما تسبب في سقوط عربة محملة باليوريا في نهر ماري... وأكد متحدث باسم شركة PNWR أن القطار المكون من 19 عربة كان يسير على جسر السكة الحديد لحظة انهياره، ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".وقال متحدث باسم سكة حديد بورتلاند وويسترن: إن إحدى العربات التي خرجت عن مسارها في النهر كانت تحمل اليوريا، وهو مركب كيميائي يستخدم في منتجات العناية بالبشرة والأسمدة.ونتيجة لذلك، قالت الشرطة إن شركة استعادة بيئية نشرت حواجز عائمة لتصفية أي مواد مسربة محتملة.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/05/1096487806_0:3:1080:813_1920x0_80_0_0_239e15a4eb6c1c66dcfd71ad6711f9d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
انهيار جسر في أمريكا أثناء مرور قطار شحن فوقه... فيديو
09:11 GMT 05.01.2025 (تم التحديث: 09:12 GMT 05.01.2025)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن جسر بالقرب من مدينة كورفاليس في ولاية أوريغون الأمريكية انهار أثناء مرور قطار شحن عليه ما أسفر عن سقوط عربة محملة باليوريا في النهر.
وقالت وسائل الإعلام: "انهار الجسر أثناء سير قطار بضائع يوم السبت، ما تسبب في سقوط عربة محملة باليوريا في نهر ماري... وأكد متحدث باسم شركة PNWR أن القطار المكون من 19 عربة كان يسير على جسر السكة الحديد لحظة انهياره، ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".
وبحسب قناة " KPTV" يجري الآن توضيح ملابسات الحادث. من جهتها طلبت شرطة كورفاليس من السكان عدم دخول النهر حتى إشعار آخر، بسبب احتمال دخول اليوريا إلى المياه.
وقال متحدث باسم سكة حديد بورتلاند وويسترن: إن إحدى العربات التي خرجت عن مسارها في النهر كانت تحمل اليوريا، وهو مركب كيميائي يستخدم في منتجات العناية بالبشرة والأسمدة.
ونتيجة لذلك، قالت الشرطة إن شركة استعادة بيئية نشرت حواجز عائمة لتصفية أي مواد مسربة محتملة.