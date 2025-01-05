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https://sarabic.ae/20250105/باريس-سان-جيرمان-يتوج-بلقب-بطل-كأس-السوبر-الفرنسي-فيديو-1096510999.html
باريس سان جيرمان يتوج بلقب بطل كأس السوبر الفرنسي... فيديو
باريس سان جيرمان يتوج بلقب بطل كأس السوبر الفرنسي... فيديو
سبوتنيك عربي
توج نادي باريس سان جيرمان، بلقب بطل كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم، على حساب فريق موناكو بفوزه عليه بهدف وحيد في المباراة النهائية التي جمعتهما في العاصمة... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T21:27+0000
2025-01-05T21:27+0000
مجتمع
أخبار فرنسا
نادي باريس سان جيرمان
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جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد "974" بالدوحة.وحصد فريق باريس سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسي للمرة الثالثة على التوالي والثانية عشرة في تاريخه معززا رقمه القياسي.وخاض فريق باريس سان جيرمان مباراة كأس السوبر الفرنسي، بصفته بطلا للدوري المحلي (ليغ1) وكأس فرنسا في الموسم الماضي، في حين شارك نادي موناكو في نهائي السوبر باعتباره وصيفا لبطولة الدوري.
https://sarabic.ae/20241203/هل-ينتقل-محمد-صلاح-إلى-باريس-سان-جيرمان؟-1095461445.html
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أخبار فرنسا , نادي باريس سان جيرمان, رياضة, منوعات, الأخبار
أخبار فرنسا , نادي باريس سان جيرمان, رياضة, منوعات, الأخبار

باريس سان جيرمان يتوج بلقب بطل كأس السوبر الفرنسي... فيديو

21:27 GMT 05.01.2025
© AP Photo / Hussein Sayedنادي باريس سان جيرمان يتوج بلقب بطل كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم
نادي باريس سان جيرمان يتوج بلقب بطل كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Hussein Sayed
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توج نادي باريس سان جيرمان، بلقب بطل كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم، على حساب فريق موناكو بفوزه عليه بهدف وحيد في المباراة النهائية التي جمعتهما في العاصمة القطرية الدوحة.
جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد "974" بالدوحة.
وحصد فريق باريس سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسي للمرة الثالثة على التوالي والثانية عشرة في تاريخه معززا رقمه القياسي.
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
مجتمع
هل ينتقل محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان؟
3 ديسمبر 2024, 21:54 GMT
وخاض فريق باريس سان جيرمان مباراة كأس السوبر الفرنسي، بصفته بطلا للدوري المحلي (ليغ1) وكأس فرنسا في الموسم الماضي، في حين شارك نادي موناكو في نهائي السوبر باعتباره وصيفا لبطولة الدوري.
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