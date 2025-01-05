https://sarabic.ae/20250105/بعد-فشل-السلطات-في-توقيف-رئيس-كوريا-الجنوبية-ما-هي-أبرز-السيناريوهات؟-1096488743.html

بعد فشل السلطات في توقيف رئيس كوريا الجنوبية.. ما هي أبرز السيناريوهات؟

بعد فشل السلطات في توقيف رئيس كوريا الجنوبية.. ما هي أبرز السيناريوهات؟

سبوتنيك عربي

فشلت جهات التحقيق في كوريا الجنوبية في توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، على خلفية مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه، إثر قرار فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي، حيث... 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T09:58+0000

2025-01-05T09:58+0000

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واستعرضت وسائل إعلام غربية بعض السيناريوهات المحتملة لإنهاء تلك القضية المستمرة للشهر الثاني على التوالي، في ظل محاولات الرئيس فرض الأحكام العرفية.محاولة جديدةيمكن لمكتب التحقيقات إعادة محاولة تنفيذ مذكرة التوقيف قبل انتهاء المهلة المحددة، حيث أنه إذا تمكن المكتب من توقيف يون قبل الاثنين، سيكون لديه 48 ساعة لتقديم طلب لإصدار مذكرة جديدة أو الإفراج عنه، لكن محامي يون وصفوا المذكرة بأنها "غير قانونية"، مهددين باتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات المنفذة للتوقيف.من جانبه، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن موظفي مكتب التحقيق "تعدّوا بشكل غير قانوني" على مقر إقامة الرئيس، وأكد عزمه تحميلهم المسؤولية القانونية لذلك. كما رفض اثنان من المسؤولين البارزين في جهاز الحماية الرئاسي المثول أمام الشرطة السبت للاستجواب، بحجة حساسية مهمتهم في حماية يون.مذكرة جديدةيمكن لمكتب التحقيقات طلب مذكرة جديدة أكثر صرامة، على أن تكون صالحة لمدة أطول في حال أخفق مكتب التحقيق في توقيف يون قبل الموعد المحدد، ويعتقد خبراء بأن القضاء قد يوافق على مثل هذه المذكرة نظرًا لرفض الرئيس الامتثال للمذكرات السابقة وعدم تجاوبه مع استدعاءات سابقة.يشار إلى أنه حتى مع صدور مذكرة جديدة، قد تواجه السلطات صعوبة في تنفيذها إذا استمر يون بالامتناع عن مغادرة مقر إقامته تحت حماية فريق أمني مسلح.تدخل الرئيس بالوكالةتقدّم كل من مكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض بطلب إلى تشوي سانغ-موك، الرئيس بالوكالة، لدعوة الجهاز إلى التعاون مع القضية.لكن تشوي لم يعلّق على الأمر، فيما يواجه انتقادات داخل حزبه إثر تعيينه قاضيين جدد في المحكمة الدستورية، مما عزز حظوظ تأييد العزل؛ حيث أصبح لا يلزم سوى موافقة ستة قضاة من أصل ثمانية لتثبيت القرار.يذكر أن الأمن الرئاسي في كوريا الجنوبية كان قد رفض، يوم الجمعة الماضي، السماح للمحققين بتوقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، على خلفية مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه، إثر قرار فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.ذكرت ذلك وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أن رئيس جهاز الأمن الرئاسي يقول إنه لا يمكن للمحققين دهم مقر إقامة الرئيس المعزول. وأظهر مقاطع فيديو وصور متداولة مواجهة بين المحققين ووحدة عسكرية أمام مقر الإقامة الرئاسي في كوريا الجنوبية، الذي يوجد به الرئيس المعزول. وأصدرت مذكرة الاعتقال محكمة منطقة سيئول الغربية يوم الثلاثاء الماضي، للتحقيق مع يون في إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو الأمر الذي لم يدم طويلا.

https://sarabic.ae/20250102/كوريا-الجنوبية-سلطات-التحقيق-تصل-مقر-إقامة-الرئيس-السابق-لتوقيفه-1096433400.html

https://sarabic.ae/20250102/مكتب-تحقيقات-الفساد-في-كوريا-الجنوبية-يستعد-لاعتقال-الرئيس-المعزول-يون-سوك-يول-والتحقيق-معه-1096400449.html

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