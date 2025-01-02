https://sarabic.ae/20250102/مكتب-تحقيقات-الفساد-في-كوريا-الجنوبية-يستعد-لاعتقال-الرئيس-المعزول-يون-سوك-يول-والتحقيق-معه-1096400449.html

مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية يستعد لاعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول والتحقيق معه

مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية يستعد لاعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول والتحقيق معه

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الخميس، بأنه "من المتوقع أن ينفذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، أمر توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، اليوم، على... 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T06:34+0000

2025-01-02T06:34+0000

2025-01-02T06:34+0000

كوريا الجنوبية

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وقالت وكالة "يونهاب"، إن "محكمة منطقة سيئول الغربية، أصدرت مذكرة التوقيف بحق الرئيس المعزول يون سيوك يول، في 31 ديسمبر (كاون الأول) الماضي، بعد أن طلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إصدار المذكرة لاستجواب الرئيس، الذي يواجه اتهامات التمرد بسبب فرضه الفاشل للأحكام العرفية، في مطلع ديسمبر (الماضي)، ورفضه 3 استدعاءات للمثول للاستجواب".وأوضحت الوكالة الكورية الجنوبية أن "المكتب يواصل التشاور مع الشرطة حول توقيت وطريقة التنفيذ بالتفاصيل منذ إصدار مذكرة التوقيف".وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان)، قد أقرت في وقت سابق، مقترحا بعزل الرئيس يون سيوك يول، بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا، في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأكدت المحكمة أنها ستعطي قضية عزل الرئيس أولوية، كما أن لديها مهلة تصل إلى 180 يوما منذ استلام القضية لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل سيوك يول، أو ستعيده إلى منصبه.وستسلم المحكمة نسخة من طلب الحكم بالعزل إلى الرئيس وطلب رده، رغم أنه غير ملزم بالرد.وكان الرئيس الكوري الجنوبي، قد أعلن مساء الثلاثاء 3 ديسمبر الماضي، عن فرض الأحكام العرفية "لتطهير الدولة من القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي". وأوضح الرئيس، بأن محاولات المعارضة الكورية الجنوبية عزل عدد من كبار المسؤولين تهدد بشل السلطة.وجاء القرار بعد أن أيد الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون لخفض الميزانية في لجنة الميزانية البرلمانية، وقدم طلبات عزل ضد مدقق حسابات الدولة والمدعي العام.وتم إرسال قوات خاصة من الجيش إلى برلمان البلاد لمنع دخول النواب إليه، لكن الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية تمكنت من الانعقاد والتصويت على رفع الأحكام العرفية، حيث حضر الاجتماع 190 نائبا من أصل 300، وأيدوا بالإجماع مطالبة الرئيس بسحب قراره، وهو ما نفذه بالفعل وقرر إلغاء الأحكام العرفية وإعادة القوات العسكرية المكلفة بتطبيقها إلى ثكناتها، وبعدها وافقت الحكومة على مقترح إلغاء الأحكام.وفي وقت لاحق، اعتذر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، عن قراره بفرض الأحكام العرفية في البلاد، وهو الذي تسبب في حالة من السخط العام.

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https://sarabic.ae/20241231/محكمة-كورية-جنوبية-تصدر-مذكرة-اعتقال-بحق-الرئيس-المعزول-1096349327.html

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