https://sarabic.ae/20250105/5-أسلحة-محلية-ظهرت-في-حروب-الشرق-الأوسط-1096503429.html
5 أسلحة محلية ظهرت في حروب الشرق الأوسط
5 أسلحة محلية ظهرت في حروب الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أثناء حرب غزة، فتحت إسرائيل جبهة مع "حزب الله" في لبنان، وبدأت قصف مواقع "أنصار الله" في اليمن، وامتد الأمر لضرب أهداف في سوريا وإيران. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T14:26+0000
2025-01-05T14:26+0000
2025-01-05T14:26+0000
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وفي كل جبهة من تلك الجبهات، يتم استخدام أسلحة مختلفة بعضها محلي الصنع، لكن تأثيرها كان جوهريا في مسار الصراع.
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
5 أسلحة محلية ظهرت في حروب الشرق الأوسط
أثناء حرب غزة، فتحت إسرائيل جبهة مع "حزب الله" في لبنان، وبدأت قصف مواقع "أنصار الله" في اليمن، وامتد الأمر لضرب أهداف في سوريا وإيران.
وفي كل جبهة من تلك الجبهات، يتم استخدام أسلحة مختلفة بعضها محلي الصنع، لكن تأثيرها كان جوهريا في مسار الصراع.